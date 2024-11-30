Меня тоже достают. Я от первых родов очухаться не успела, а родня уже зудит: "Давай, срочно второго, потом поздно будет!"
До сих пор мозг долбят. То "вот надо было сразу второго рожать, а теперь уже поздно!", то "Тебе еще 40 нет, успеешь".
Да блин, не хочу я! НЕ ХО-ЧУ! И муж нынешний не хочет. И сын братика/сестричку тоже не хочет. Котов не спрашивали, но, думаю, они тоже не хотят.
16 человек, которые не пошли на поводу у наглецов и поставили их на место
К сожалению, в нашем окружении хватает наглецов. Особенно неприятно, когда такие есть и среди близких. Но герои нашей статьи не дают никому спуску и с достоинством отстаивают свои личные границы.
- Моя свекровь стала регулярно навещать нас по выходным. Уже в 8 утра она радостно звонит в дверь. На наши робкие попытки возразить она отвечает: «Не волнуйтесь, я сама приготовлю чай, на кухне посижу, почитаю новости». Как-то раз я не выдержала и сказала: «Если вы все еще мечтаете о внуках, давайте заранее договариваться о визитах. И, пожалуйста, пусть они не приходятся на выходные и утреннее время». Обиделась, уже две недели не приезжает. © Мамдаринка / VK
- Купила дом на море, в этом году приехала двоюродная сестра с детьми. Обычно никого не пускаю, но тут вошла в положение — у младшего сына проблемы со здоровьем. Жили неделю, и выяснилось, что денег на еду у них нет, денег на обратные билеты тоже. Я бы помогла, но она притащила с собой старшего сына, которому 17 лет. А это уже неподъемные для меня траты. Предложила договориться здесь о работе для нее и сына.
Чтобы они через день сидели с младшим, но в итоге выяснилось, что сыночка-корзиночка не может ни работать разнорабочим, ни посидеть с родным братом. Я написала ее бывшему мужу, тете с дядей, бабушке с дедушкой, чтобы приезжали забирать их. В итоге она со скорбным лицом сказала, что ей пришли алименты — деньги появились. В шоке от нее, если бы развод на деньги не был таким наглым, я бы попалась. © Подслушано / Ideer
- Однажды я сделал огромный заказ в популярном заведении и не сказал об этом коллеге, который втихаря ел еду других коллег. Когда он спустился в комнату отдыха и увидел там большую часть компании, наслаждающуюся едой, он спросил, мол, почему никто не сказал ему? Я посмотрел на него и сказал: «Мы всю неделю голодали, потому что кто-то постоянно брал чужие обеды из холодильника, но вы никогда не жаловались на это, поэтому я не думал, что вы голодны». © AJDrake405 / Reddit
- У нас с мужем есть сын, и это все, чего мы хотим. Вот уже 15 лет мы слышим одни и те же вопросы: «Когда же вы второго заделаете уже?» Мы постоянно отвечаем, что это не в наших планах. И тогда родственники и друзья начинают убеждать нас в обратном, говоря, что это же так прекрасно — иметь двоих детей. Чтобы прекратить эти разговоры, мы спрашиваем: «А вам-то какое дело?» В ответ они поджимают губы, переглядываются и замолкают. © Мамдаринка / VK
Меня тоже достают. Я от первых родов очухаться не успела, а родня уже зудит: "Давай, срочно второго, потом поздно будет!"
- Появилась на свет наша малышка, и я часто просыпалась по ночам, чтобы покормить ее. Однажды супруг поинтересовался, почему я не готовлю ему завтрак. Ответ за меня дала моя свекровь, которая тогда жила с нами: «Приготовь себе сам, наглец! А жене нужно отдохнуть». После этого вопрос больше не возникал. В этом плане мне безумно повезло со свекровью, я всегда буду считать ее своей второй мамой. © Мамдаринка / VK
- Переехала в другой город по работе, через год уже взяла в ипотеку небольшую квартиру без ремонта, так как дизайн придумала сама. И тут началось: мама решила мне раздавать советы. Устроила скандал, что я купила дорогую люстру, потом — что снесла кладовку, мебель белую нельзя — она маркая, ламинат светлый непрактично, в зале мало мебели — надо еще докупить. И так до бесконечности. А мне уже 26 лет было, и ремонт делала на свои деньги. Доходило до криков и обид, еле границы расставила. © Подслушано / Ideer
- На моей работе кто-то постоянно вытаскивать бутерброды из ланч-боксов других коллег. И я с тремя другими пострадавшими решил отомстить. Мы сделали несколько новых бутеров с влажным кошачьим кормом и заменили их в своих судочках в холодильнике. Преступник клюнул на приманку, и один из сэндвичей был украден. Мы так и не увидели, кто именно это сделал, но после того дня больше не было ни одной кражи. © blindambition00 / Reddit
- Я была в декрете с годовалым сыном, и дел по дому было очень много. К тому же, моя соседка каждый день приходила на кофе и проводила у меня по два-три часа. Она всегда смотрела на меня с жалостью и постоянно повторяла: «Как же тебе, наверное, скучно сидеть дома одной». В один момент я просто не выдержала и ответила ей: «Спасибо за понимание! В следующий раз, когда ты придешь, посиди с Бодей часок, пока он спит. А я схожу по магазинам и заодно в кафе». После этого она больше не приходила ко мне. © Мамдаринка / VK
- У меня есть соседка, которая всегда дает советы по поводу моего воспитания сына. Я и так знаю, как его воспитывать, а она со своими заученными методами, которые были актуальны 20 лет назад! Недавно она снова подошла и начала рассказывать, как правильно наказывать детей. Сказала, что надо его ставить в угол, если он не слушается. Я ей ответила, что у нас в доме не хватает углов, чтобы его ставить! Но она не унималась: «Может, у вас проблемы с воспитанием?» На что я сказала, что проблем нет, а есть проблемы с ее советами. Не могу понять, почему люди думают, что могут вмешиваться в чужую жизнь! © Мамдаринка / VK
- Я явно недооценивала свою маму. С 10 вечера до самого утра соседи гуляли и пели в караоке, и, так как стены в нашем доме тонкие, мы все, естественно, не спали. Прихожу домой, а дома все аж дрожит от звука моих колонок. Мама сказала, что они до 12 дня пели, а потом успокоились, и тогда она решила устроить им атаку за бессонную ночь. Поэтому она включила на максимум самую тяжелую мою музыку и повернула колонки к стене. Горжусь! © Подслушано / Ideer
- Я — человек привычки. И часто ем одни и те же продукты в течение некоторого времени, прежде чем они мне надоедают и я перехожу на что-то другое. Обычно это были фрукты или овощи, и я хранил их в холодильнике до тех пор, пока не захочу съесть. Одна коллега «помогала» мне убирать в холодильнике, но никому не говорила об этом и не предупреждала. Несколько раз она выбрасывала мою еду, потому что «она лежит там уже несколько дней!». Никакие объяснения, что я просто приношу один и тот же перекус каждый день не помогали. Я даже стал ставить дату на пакете рядом со своим именем, но она все равно продолжала выбрасывать мою еду.
Кроме того, она постоянно мыла посуду в раковине в комнате отдыха. Может быть, она использовала одну и ту же миску каждый день и ежедневно добавляла новые, но мне казалось, что она оставляла свою посуду в раковине всю неделю, а потом убирала ее по пятницам, перед тем как уехать на выходные. Поэтому я стал выбрасывать ее посуду в мусорное ведро в четверг. © Scared_Ad2563 / Reddit
- Прислал анонимное письмо начальству с фоткой коллеги, где четко видны ее действия по обману наших посетителей. Честно признаю, не хотел быть крысой, но эта девица почему-то наделила себя полномочиями сказать мне, что я должен уволиться, так как она не хочет видеть меня «в своем офисе». Она занимала самую низшую должность в департаменте, но уже мнила себя начальницей. Увольнение ее не застал, но заочно поздравил ее с исполнением желания. Теперь она и правда больше меня не увидит. Как и офис. © Подслушано / Ideer
Я с мужем долго воевала, чтобы он не трогал мою еду.
У нас как-то так сложилось, что каждый готовит себе сам. Разный режим дня и разные режим питания, еду тоже едим разную. Он постоянно то выкидывал то, что по его мнению слишком долго стоит, то убирал в холодильник то, что я специально достала или то, что в принципе в холоде держать необязательно. Сейчас, вроде, привык, но порой «срывается».
- В то время сыну было 18 лет, а дочери — 12. Мой муж нашел себе новую спутницу жизни и перестал платить алименты. Когда дети выросли, они взяли мою фамилию. И вот, неожиданно, он вернулся — оказывается, он всегда любил только меня. У нас, по его словам, есть же внуки уже! На что я ему ответила: «Алло, у кого это „у нас“? Это мои внуки — две внучки и внук. Старшая окончила университет уже. У меня все есть, у тебя нет ничего!» © Мамдаринка / VK
- Возвращался домой. Заехал во дворе в арку. А там очень узко, одна машина только может проехать. И там кто-то машину поставил. Присмотрелся, а водила внутри. Я к нему, мол, проехать хочу. А он начинает права качать, что запрещающих знаков нет и он может стоять, сколько хочет. И тут с другой стороны в арку заезжает мой сосед. Я к нему, объясняю ситуацию и предлагаю оставить тачки тут, раз он тоже домой идет. И мы оба оставили машины и ушли домой. А правокачатель не смог выехать до завтрашнего утра. © Подслушано / Ideer
- Я люблю очень острую еду. Я начал делать бутерброды себе на работу, а один коллега молча их ел. Я попросил его остановиться, сказал, что они не общие, но я с удовольствием приготовлю ему несколько. Но он продолжил делать все так же, ничего не сказав. В тот вечер я приготовил 2 буррито и положил в каждый по 1/2 очень острого перца, и добавил еще острых соусов. После 30 минут, проведенных в ванной, он больше не ел мою еду. © gimpers420 / Reddit
- У моего супруга есть сестра, которая в какой-то момент стала для него второй матерью. Со мной она обычно была приветлива, но характер у нее властный. Проблемы начались, когда я сообщила о своей беременности. Я жду мальчика и уже выбрала ему имя. Однако сестра мужа настаивает на том, чтобы я назвала его Артурчиком. Муж сказал, что это неплохая идея, хотя я пыталась объяснить ему, что хочу сама выбрать имя для своего ребенка. Не так давно нас пригласили на праздничный ужин, и я узнала, что сестра мужа приготовила подарок для моего сына — носочки с именем «Артур». Я была возмущена и заявила, что не приду к ней, пока она не уберет этот подарок. Но сестра была непреклонна. Муж разозлился и сказал, что я порчу отношения с его семьей. Сумасшествие. © Мамдаринка / VK
А вот вам еще несколько доказательств того, что наглость может быть безграничной.
Комментарии
Сестра с "Артурчиком" вольна сходить с ума сколько угодно, это право у человека никто не отнимет.
Но она никак не может помешать родителям пойти и зарегистрировать ребенка так, как они считают нужным. Хоть Ланцелотом, хоть Владиславом, хоть Чжан И Цзе.
Сестра с "Артурчиком" вольна сходить с ума сколько угодно, это право у человека никто не отнимет.
Но она никак не может помешать родителям пойти и зарегистрировать ребенка так, как они считают нужным. Хоть Ланцелотом, хоть Владиславом, хоть Чжан И Цзе.
Люблю много и долго ходить. Но с обувью и маршрутом не рассчитала, да и жарковато уже было, думаю, дай оставшиеся 3 остановки до дома доеду на́ трамвае.
Как раз остановка "рынок", транспорта много, людей - тоже. Впереди перекресток, всё время пока трамвай ждет поток авто, двери открыты.
Заходит семейная пара лет 40, с покупками. Встают у открытой двери напротив меня, увлечены оплатой за проезд. У мужчины в руках сумочка по типу борсетки. Тут подбегает какой-то тип, вырывает у него сумку - и дёру! Мужичок, хоть и в теле, настигает его в изящном спурте, валит в землю-матушку (+ поминает её же всуе), отбирает сумку и отвешивает этому люмпену хорошего такого пенделя. После чего возвращается обратно в трамвай под мега-обиженный и удручённый окрик несостоявшегося воришки: "Ну я же тебя не бил!!!"
Двери закрылись, трамвай поехал.
Вся антреприза не заняла и 5 минут.