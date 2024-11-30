16 человек, которые не пошли на поводу у наглецов и поставили их на место

Люблю много и долго ходить. Но с обувью и маршрутом не рассчитала, да и жарковато уже было, думаю, дай оставшиеся 3 остановки до дома доеду на́ трамвае.

Как раз остановка "рынок", транспорта много, людей - тоже. Впереди перекресток, всё время пока трамвай ждет поток авто, двери открыты.



Заходит семейная пара лет 40, с покупками. Встают у открытой двери напротив меня, увлечены оплатой за проезд. У мужчины в руках сумочка по типу борсетки. Тут подбегает какой-то тип, вырывает у него сумку - и дёру! Мужичок, хоть и в теле, настигает его в изящном спурте, валит в землю-матушку (+ поминает её же всуе), отбирает сумку и отвешивает этому люмпену хорошего такого пенделя. После чего возвращается обратно в трамвай под мега-обиженный и удручённый окрик несостоявшегося воришки: "Ну я же тебя не бил!!!"

Двери закрылись, трамвай поехал.

Вся антреприза не заняла и 5 минут.