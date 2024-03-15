15 историй, благодаря которым и завзятый скептик в добро поверит

Здорово, что люди делятся добрыми историями в интернете. На душе становится теплее, когда читаешь о том, как поддержка и помощь нашли тех, кто в них нуждался, а общее хобби подружило двух дам, относившихся друг к другу весьма прохладно.

Ехала в другой город. Ехать недолго, четыре часа, но почему-то стало по дороге плохо, тошнило, пришлось часто останавливать автобус. Было ужасно стыдно перед всеми. Но никто не цыкнул, не посмотрел косо, предлагали минералку и влажные салфетки! © Подслушано / Ideer

Однажды классе в 7 потеряла в раздевалке новенький супермодный шарф. Так мой одноклассник вызвался помочь мне найти шарфик. Рыскал вместе со мной по всей раздевалке часа 2. И мы нашли в итоге! Этот поступок тогда меня очень тронул.

Однажды я опоздал на автобус буквально на две секунды. Проезжавшая мимо женщина увидела и предложила догнать. На другой остановке она преградила дорогу автобусу, чтобы у меня было время пересесть. © guybehindawall / Reddit

Больше историй о том, как в транспорте люди отхватили кучу самых эмоций, здесь. Например, этот пользователь просто выпал в осадок, когда один из пассажиров во время полета дал своему ребенку гармонь.

Как-то летом работала ростовой куклой в парке. Мы должны были помогать ведущим вечернего шоу, а потом просто бегать по парку и фотографироваться с посетителями, если попросят. Как мне это нравилось, хоть и было жутко душно! Костюм у меня был шикарный — пушистая белая зайка в розовой юбочке и с бантом на ухе. Дети такие благодарные! Им по-мультяшному что-нибудь скажешь, лапой помашешь, и они уже смеются. В конце августа нас распустили, а в начале сентября я гуляла с однокурсницами в том же парке и увидела маленькую девочку с мамой. Я их помню, они часто приходили летом, а теперь девочка плакала. Мама уговаривала ее не плакать, говорила, что, мол, зайка больше здесь не гуляет, ей холодно. Я не выдержала, раскинула руки, как для обнимашек, и закричала ей мультяшным голосом: «Я тебя люблю!» И она меня узнала! Смотрит, ротик раскрыла от удивления, а я руки к голове приложила, как ушки, прыгаю и кричу: «Я превратилась в девочку! Я теперь как ты!» Боже, как она обрадовалась! © Подслушано / Ideer

8 Марта надеялась быть выходной, но мне поставили смену до ночи. Погода солнечная, а настроения никакого, работаю на автомате. И вот пробиваю мальчику сладости на кассе. Он глянул на меня, мрачную, и вышел из супермаркета. А спустя 10 минут вернулся с тюльпанчиком в руке. Протянул мне и поздравил. Я так растрогалась, малой засмущался и убежал. Вырастет настоящим мужчиной. © Не все поймут / VK

У нас с мужем есть традиция: после каждого Нового года мы смотрим все части «Гарри Поттера» вдвоем, а после рождения дочки — втроем. Как-то перед Новым Годом у нас сломался монитор и, как понимаете, традиция была бы нарушена. Но по телевизору показывали-таки наши традиционные фильмы. Вот счастье же нам привалило, если бы не одно «но»... Решила свекровь нас порадовать своим приездом как раз в дни трансляции. А проживает она, когда приезжает, как раз в комнате с этим островком надежды — телевизором. Фильмы эти она не любит. Я как человек прямой сразу написала ей, что в такие-то дни практически все вечера мы будем проводить за просмотром столь ею нелюбимого фильма. На следующий день свекровь позвонила мужу и сказала, что приедет позже, чтобы мы могли спокойно продолжить традицию. Спасибо тебе, мама! © Палата № 6 / VK

Нашел недалеко от дома пачку денег. Очень обрадовался, деньги никогда лишними не бывают. Стал думать: рвануть в другой город на выходной или доложить на комп, который давно хотел? Но потом еще раз прокрутил все в голове, взял и закинул их на карту и отправил детям на лечение. У нас в городе есть больница, где меня маленького оперировали. Считаю, что «отдал долг» за спасение. © Не все поймут / VK

Пересматривать любимый мультик детства во взрослом возрасте — это такое наслаждение! Моим любимым мультиком была «Коралина в Стране Кошмаров», в период с 12 до 15 лет я его раз 6 смотрела. Прошло почти 7 лет с того момента, как я смотрела его в последний раз, и я поняла, что время пришло. Компанию мне составил мой парень, мы запаслись попкорном и мороженым. Я рада, что мультик не разочаровал, потому что бывает, что пересматриваешь после многих лет и понимаешь, что какая-то фигня. А «Коралина...» и сегодня заходит. Очень мило, что на следующий день после просмотра парень подарил мне книгу, которая является первоисточником мультфильма. Помню, я мечтала о такой лет в 14, но она была слишком дорогой. © Палата № 6 / VK

Я цинично относился к людям. Пока не встретил одну девушку. Друзья поставили ее перед выбором: либо она не должна больше общаться со мной, либо они будут к ней плохо относиться. И девушка встала на мою сторону. © Electrical-Mobile-28 / Reddit

Муж после второго нашего свидания повел знакомиться с мамой. Я боялась этой затеи, но рискнула. Будущая свекровь была не особо рада встрече. Бросила взгляд, фыркнула, xмыкнула, закрыто себя вела. Но как загорелись ее глаза, когда я призналась: «Я просто обожаю выращивать малину. У меня дома целый огород». После этого мы с мамой мужа полчаса обсуждали огород, смотрели на ее цветы и обсуждали поимку кротов. Так у меня и появилась новая лучшая подруга в виде свекрови. Огород сближает. © Палата № 6 / VK

Я работал один в магазине тихим будним вечером, когда вошла пожилая пара. Они были дружелюбны, и мы немного поговорили. Спустя некоторое время они спросили, не хочу ли я кофе, который продавали на другой стороне улицы. Меня поразило, что двое незнакомцев предложили купить мне кофе и принести его. Я вежливо отказался, но добавил, что это очень любезно. Они сказали мне, что часто делают это для сотрудников магазина, когда могут. © -PinkFreud- / Reddit

/ Reddit Увидела в ТЦ, как девушка спорила с мамой. Она кричала: «Нет, я хочу! Если я сказала, то мы купим». Меня злость взяла. Эта пигалица 20-летняя вымогала у мамы покупку не по карману. Я хотела вмешаться, но ответ матери сбил мой настрой. Она сказала: «Доченька, давай лучше что-то тебе купим? Это дорого, а у меня все есть. Не трать на меня свои деньги». И до меня дошло. Дочь хочет порадовать маму, а та сопротивляется, хоть вещи ей и нравятся. Злость сразу прошла, и я поняла, что чуть не поставила сама себя в неловкое положение. Девушка уговорила-таки маму, и из магазина они вышли с тремя пакетами, обе довольные. Очень радостно, что есть такие благодарные дети. © Палата № 6 / VK

По дороге на работу я всегда встречаю одну и ту же женщину, которая выгуливает своих собак. Мы часто с ней переглядываемся, поэтому начали здороваться, впоследствии перекидываться короткими фразами. Со временем я заметила, что собак у нее становится все меньше, несколько дней вообще ее не видела. Через неделю встретила женщину в магазине и спросила, почему больше не гуляет с четвероногими друзьями. Она рассказала, что животные были брошены на улице, ей стало жаль их и она приютила собак у себя, но нашлись хозяева для всех и больше ей гулять не с кем. Дома, обдумывая ее доброту к животным, мы с мужем решили сделать женщине приятно и подарить щенка. Наши друзья как раз раздавали собачек, которые только что родились у их собаки. Женщина очень обрадовалась нашему подарку. И теперь снова каждый день перед работой мы встречаемся, а иногда пьем кофе вместе. © Не все поймут / VK

Мой коллега недавно попал в аварию, об этом нам сообщил наш директор. Он сказал, что уже перечислил деньги на лечение и предложил нам присоединиться. Мы все без раздумий скинулись, кто сколько мог, а директор передал деньги коллеге. Впоследствии мы узнали, что он лично еще дал денег жене нашего коллеги. Она только недавно родила, поэтому переживала сильный стресс. Я и еще несколько девушек с работы, решили навестить ее, чтобы помочь. В этот момент мы с коллективом стали еще более дружными и уже ждем выздоровления нашего товарища. © Не все поймут / VK

Переехала в новую квартиру. И вот начал сильно течь кран. Я пошла к соседу снизу, представилась, попросила помощи. А тот лишь засмеялся в ответ и сказал, что если затоплю, то вызовет полицию. И вообще это мои проблемы. Я махнула рукой и уже собиралась подниматься к себе, но на наш громкий разговор выглянул еще один сосед, спросил, все ли в порядке. И предложил помощь. Неприятный мужчина пробормотал: «Отлично, иди и помогай ей сам», хлопнул дверью. А тот сосед очень выручил меня. Пришел с инструментами, починил кран. Помощь, откуда и не ждала. Напоила его чаем с пирогом, он оказался очень милым. Сказал обращаться, если будут еще проблемы. © Не все поймут / VK