20+ человек, которые сумели отомстить с выдумкой

Дама со скрытыми переписками, разбирайся и мсти своему кобельку, те 2 женщины тебе в ЗАГСе в любви и верности не клялись. И второе, тут надену белое пальто), как бы фигово не было после такого предательства, никогда не подвергну угрозе жизнь и здоровье других людей. А тут мадам прям всех троих сдала, мало ли какие там мужья, мочканут в аффекте кого-нибудь из фигурантов дела и привет - груз совести н/а всю оставшуюся жизнь