Чел, которой покрасил дом бывшей оранжевой краской просто жалкий мyдак. А в истории с пончиками еще вопрос, кто выиграл, жрать джанкфуд в таких количествах не самая лучшая идея.
20+ человек, которые сумели отомстить с выдумкой
Иногда окружающие такое выкидывают, что и не знаешь, как и реагировать. И самые находчивые люди, вместо того, чтобы молча сносить хамство и наглость, выдумывают способы показать, что им это не нравится. А потом рассказывают об этом в интернете. Их истории мы и собрали вместе.
- Мы с женой на фрилансе, плюс подработки и свой магазинчик. Теща брызжет слюной: «Найдите нормальную работу!» Соседям и родне растрепала, что мы живем на бабушкину пенсию. Но на днях жена выдала ответочку. Она была у тещи, и так совпало, что там гостила лучшая тещина подруга. Подруга спрашивает жену: «А ты, золотце, чем занимаешься?» Жена: «Я безработная. И муж у меня безработный. Живем на пенсию бабушки». Теща: «Доченька, что ж ты болтаешь такое?! У вас же магазин свой, дома работаете!» Жена: Но ты же говоришь, что это баловство!" © S*** / Pikabu
- Я внезапно узнала, что у моего мужчины есть жена. Она сама мне написала. Это была не первая его измена, и мы с его женой придумали коварный план. Я создала несколько фейковых аккаунтов, с которых писала ему от имени разных девушек. А потом мы с его женой по очереди «обнаруживали» эти сообщения. О, этот его испуганный взгляд, когда я под благовидным предлогом просила воспользоваться его телефоном! После нескольких недель веселья мы обе бросили его. Я знаю, что это мелочно, но нисколько не жалею о том, что мы сделали. © ScientistEast9479 / Reddit
- Как-то раз в магазине мое внимание привлек очень дорогой дизайнерский рюкзак. Но продавец-консультант отнеслась ко мне пренебрежительно. Она не захотела показать его мне, сказав, что по мне видно — я его не куплю (может быть, потому, что на мне была толстовка и рваные джинсы). Несколько дней спустя рюкзак все-таки стал моим, а более дружелюбный продавец получил за него хорошие комиссионные. После этого я рассказал менеджеру про ту недружелюбную тетку. Я как раз с улыбкой проходил мимо, когда он ее отчитывал. Не судите книгу по обложке. © Prize-Break8433 / Reddit
- Работал в отделе красок в хозяйственном магазине. Как-то один мужик купил 190 л вырвиглазной оранжевой краски. Я спросил его, почему именно этот цвет, и зачем так много. Ответ убил: я, говорит, собираюсь покрасить дом теперь уже бывшей жены. И он реально покрасил не только дом внутри и снаружи, но и забор, и подъездную дорожку! Оказалось, жена отобрала у него дом при разводе, и вот так он отомстил. © iNFAMOUS70702 / Reddit
- У нас есть место, где продаются отличные пончики, там всегда многолюдно. Мы с девушкой как-то приезжаем туда, а на парковке только одно свободное место. Моя девушка начинает парковаться, сдавая назад, и тут прямо перед нами на это место вклинивается скутер. Я кричу: «Мы просто сдавали задним ходом!» А хозяйка скутера пожимает плечами и говорит: «Извините, но кто первый, того и место!», и они с подружкой хохочут. В очереди за пончиками я оказался как раз перед этими девушками и просто купил все пончики, которые были на витрине. Хозяйка скутера такая: «Эй, оставь нам немного!» На что я ответил: «Извините, но кто первый, того и пончики!» Их выражения лиц я никогда не забуду. Это были очень вкусные пончики! Моим коллегам на следующий день они тоже понравились. © SloppyMoses / Reddit
- Собака соседей, которую держали во дворе, лаяла без перерыва, когда они покидали дом. На мои жалобы отвечали: «Ну это же собака, чего вы хотите?» И тогда я записал ее лай на телефон и включил на полную громкость в 9 утра. У наших домов общая стена, так что им было хорошо слышно. Соседи в ярости прибежали ко мне и потребовали угомонить мою собаку. Я сказал им, что это их собака, а я просто включаю запись ее лая в разрешенное для этого время и буду делать это каждый день. После этого они стали забирать собаку в дом. © Your_acceptable / Reddit
- Мы с другод обедали в ресторане, все столики были заняты. Вошли 2 девушки и стали оглядываться в поисках места. Я сказал им, что мы почти закончили, так что они могут занять наш столик, когда мы уйдем. Девушки неодобрительно на меня посмотрели и закатили глаза, видимо, решив, что я пытаюсь познакомиться. Меня это разозлило, поэтому мы заказали еще напитков и доедали свою еду очень медленно. Девушкам пришлось уйти. © ***_vampire / Reddit
- У меня со стола пропала важная бумага. Спрашиваю родных, а они такие: «Нечего мусор раскидывать, все должно лежать на своих местах!» На следующий день все поверхности в квартире были девственно чисты (я собрал расчески, записки, фен и т.д.). Зато у меня с тех пор каждый раз спрашивают разрешения выкинуть даже фантик. © Whitekun / Pikabu
- Какая-то девушка в кино закинула ноги на спинку стула моего друга. Он попросил ее убрать их, а ей хоть бы хны. Мы позвали сотрудника кинотеатра, но как только он отошел, она их снова задрала! И тогда я просто сел позади нее и закинул ноги на ее кресло. Она пыталась возмущаться, но я посоветовал ей просто смотреть фильм. Я не опустил свои ноги до конца сеанса. © deliasen / Reddit
- Мой бывший должен был носить галстук на работу каждый день, но не знал, как его завязывать. Завязывала их я, заранее, и оставляла висеть в шкафу. Бывший относился ко мне плохо, и как-то раз я собрала свои вещи, забрала своего кота и ушла, пока бывшего не было дома. Поддавшись порыву, я открыла шкаф и развязала все его галстуки! © Crazycatlover / Reddit
- Сестра мужа постоянно пытается всем доказать, что ее дети умнее, выше, быстрее всех остальных малышей. Когда у нас с мужем родились близнецы, все превратилось в какое-то соревнование. Если моя дочка научилась переворачиваться в 4 месяца, то ее сын переворачивался уже в неделю. Если наши дети пошли после года, то ее дочь в 4 месяца уже бегала. Все было бы терпимо, если б она не начала внушать мне, что с моими детьми что-то не так: «Им почти 2 года, а они еще не говорят развернутыми предложениями! Вот мои-то уже в 1,5 шпарили только так!» В общем, выбесила она меня, и я решила ей отомстить: распечатала красочный буклет и принесла его на семейный ужин с родней супруга. В буклете были описаны все достижения ее детей вместе с фотками и информацией о настоящих мировых рекордсменах, которые теперь отодвинуты на второе место. Сестра мужа пролистала первые пару страниц и покраснела как рак, а потом и вовсе убежала с ужина. Затем она написала мне, что я ее унизила, и за это она не будет больше со мной общаться. Ой, как жаль. © No_Common7843 / Reddit
- Нашла у мужа скрытые переписки с двумя дамами. Там смайлики с поцелуем, называют они друг друга «красотка» и «дорогой». Созваниваются, когда я на работе. Селфи еще друг другу шлют. Сейчас дождусь, когда муж наконец-то на работу выйдет после перерыва, соберу его шмотки и пошлю подальше. А скрины переписок отправлю мужьям этих дамочек с указанием номера телефона моего муженька. Пусть развлекается, раз в 40 лет ему скучно живется. © Подслушано / VK
- Когда мне было чуть больше 20, я жила с парнем, которому абсолютно доверяла. Я верила ему, когда он задерживался на работе, верила, когда он заявился домой в 4 утра. А однажды мне позвонил знакомый и сказал, что видел моего парня с другой девушкой на похоронах его бабушки, он знакомил свою пассию с семьей, водил ее на свидания. В тот день мое сердце разбилось. И сердце этой девушки разбилось тоже, потому что я нашла ее и все ей рассказала. Мы разговаривали часами, смеялись и плакали над всей этой ситуацией, а потом взяли и бросили этого дурака. А с ней мы подружились. Мы обе уже давно счастливы замужем, а наша женская дружба все крепче. © Sudden-Pineapple-821 / Reddit
- Я была в отпуске на курорте, работающем по системе «все включено». В первый день мы не смогли найти свободных шезлонгов ни на пляже, ни у моря. Ну, думаем, ладно, все-таки вторая половина дня. На следующий день пришли на пляж, а большинство мест уже «занято» полотенцами. Нашли свободное, разместились, но обратили внимание, что многие шезлонги так весь день и простояли «зарезервированными», но неиспользуемыми. На третий день мы решили просто убрать полотенца с понравившихся нам шезлонгов и наслаждаться отдыхом. Через 4 часа объявилась пожилая пара, которая начала орать, мол, они тут занимали, здесь лежали их полотенца. Нам пришлось уйти, но я решила не спускать все на тормозах. На следующий день после завтрака я прошлась и собрала все бесхозные полотенца с шезлонгов и сложила в одну кучу. Ой, как многие возмущались потом! Но зато к концу недели появился знак, что оставленные без присмотра полотенца будут убраны. Я считаю, это успех! © konijn12 / Reddit
Дама со скрытыми переписками, разбирайся и мсти своему кобельку, те 2 женщины тебе в ЗАГСе в любви и верности не клялись. И второе, тут надену белое пальто), как бы фигово не было после такого предательства, никогда не подвергну угрозе жизнь и здоровье других людей. А тут мадам прям всех троих сдала, мало ли какие там мужья, мочканут в аффекте кого-нибудь из фигурантов дела и привет - груз совести н/а всю оставшуюся жизнь
- На первом курсе у меня была просто ужасная соседка по комнате: она таскала мою еду, шумела по ночам, а еще у меня постоянно пропадали спонжи для умывания. В конце семестра я разбирала шкафы и нашла в дальнем углу свои спонжи, покрытые слоем тонального крема (как у моей соседки). Я очень разозлилась и решила ей отомстить. Взяла один из спонжей и почистила им нашу грязнущую ванну, а потом положила его у раковины. На следующий день спонж был покрыт ее тональником. Вы даже не сможете представить выражение лица соседки, когда я ей все рассказала. Ни о чем не жалею. © psychnerd27 / Reddit
- Однажды писала дипломную работу на заказ. Мне обещали за нее деньги (сумма была оговорена заранее), а мне тогда они очень сильно нужны были просто на еду! Отдаю по итогу работу, а со мной расплачиваются апельсинами и яблоками. Я так тогда плакала: «Зачем мне эти апельсины? У меня на них аллергия, я мяса хочу!» А клиент говорит: «Ну а что такого? Ты работу за 3 дня написала, тебе это ничего и не стоило». Мои аргументы, что я кучу лет училась, что бы написать этот диплом за 3 дня, остались не учтены. Короче, вернула я эту коробку с апельсинами клиенту, двери захлопнула, и в моей душе зародился план кровожадной мести. Я просто слила всю работу в сеть. Заказчик очень злился. © captain20 / Pikabu
- Знакомый вернулся из командировки и получил сообщение от неизвестного, что жена ему изменяет. Он к супруге, та клянется: «Ничего не знаю, ни с кем не изменяла. Все вранье!» Но сообщения продолжались. Знакомый нервничал. А аноним предложил встретиться. Мужик взял жену, поехал на встречу, а аноним поступил неожиданно. Он сразу подошел к жене знакомого и показал ей все доказательства измены ее мужа с супругой самого анонима. И тут обалдел уже знакомый. Чернее мести не придумаешь. © nummud / Pikabu
- Ехал в автобусе. Рядом сидели люди, которые слушали рэп на полную громкость. Когда я попросил их надеть наушники, они начали орать, что без музыки их детям скучно. Другой пассажир решил тоже меня потроллить и включил свой музон. Водителю было по барабану. Когда у меня лопнуло терпение, я пошел на крайние меры и заявил: «Раз уж мы не соблюдаем тишину, тогда я спою!» Вообще я пою гораздо лучше, чем мартовские коты, если хочу. Но я не хотел. Я начал очень громко, хрипло и фальшиво исполнять «Песню, которая никогда не кончается». Троллю понадобился один пропев, чтобы надеть наушники. Через минуту уже весь автобус кричал первым пассажирам, чтобы они либо вставили наушники, либо выключили музыку. Остаток пути мы проехали в блаженном молчании. © leathebimbo / Reddit
- Мы с мужем уже 3 года пытаемся стать родителями, но у меня есть проблемы по женской части. А свекровь вечно ноет: «Хочу внуков!» Я ей все объяснила — не помогло. Недавно она заявила: «Жестоко лишать моего сына радости быть отцом. Ты эгоистка!» Тут мое терпение лопнуло и я выдала: «Ну, похоже, у нас разные мнения по этому поводу. Я, например, считаю, что жестоко и эгоистично изменять своему мужу с его лучшим другом, но это только мое мнение». Свекровь заплакала, и вся семья встала на ее сторону. Мой муж был зол и на свою маму за то, что она сказала мне, и на меня — за мою тираду свекрови. Я сказала, что не буду перед ней извиняться. © Sharp-Spot-3618 / Reddit
- Продал я летом знакомому свой старенький автомобиль. Остаток суммы — $ 150 — он должен был отдать после зарплаты. В итоге отдает $ 100 и говорит, мол, больше не дам — едем в отпуск с семьей, самим бабки нужны. Пришла поздняя осень, звонит тот знакомый и говорит, что в выходные приедет за зимней резиной, которую я любезно согласился подержать у себя в кладовке до наступления сезона. Ну я и сказал: «Какая резина? Ты же все забрал уже! Расскажи лучше, как в отпуск съездил?» Он пытался наезжать и угрожать, но я не испугался, а резину продал в интернете за те же $ 50. © Dimetrisol / Pikabu
- Узнала, что парень мне изменил. Долго думала, как отомстить, еще дольше разводила его на парные татуировки. Он все-таки согласился. Записались к мастеру, он пошел первый, а я срулила домой. И вечером мы расстались. Чувствую себя просто великолепно. © Подслушано / VK
- Я — миниатюрная блондинка, еще и лицо детское, поэтому в свои 26 выгляжу лет на 16. По мне никогда не скажешь, что я неплохо разбираюсь в автомобилях, но мой папа и брат — механики, поэтому кое-какие знания у меня есть. В общем, решила я поменять масло в машине. Заехала в автомастерскую, а у них была бесплатная диагностика. Ну я говорю: «Давайте!» Через какое-то время ко мне в комнате ожидания подошел парень с очень серьезным выражением лица и заявил, что дело плохо, мое авто на последнем издыхании и ездить на нем небезопасно. Мол, мне необходимы новые тормозные колодки, новые роторы, замена приводного ремня, новый воздушный фильтр, новый компрессор и еще что-то там. И все это будет стоить $ 1,5 тыс. Я похлопала ресницами, изображая ужас, потом сказала, что мне надо позвонить отцу, ведь у меня нет таких деньжищ. Набрала папе, парень по телефону повторил ему все свои слова, а потом я взяла трубку и на весь зал ожидания (там была куча клиентов) заявила: «Пап, ну ты слышал всю эту чушь, а? Прикинь, он испачкал в чем-то мой новенький воздушный фильтр, который я только что поменяла, чтобы показать, насколько он грязный!» Люди рядом начали ржать, а мошенник покраснел как рак. Остальную работу он доделывал под моим присмотром. Будет знать, как людей обманывать! © ***en-black-sheep / Reddit
А вот и еще несколько историй про находчивых мстителей:
Комментарии
Ооо, боянов подвезли. А историям про парные татуировки и резину уже можно выдавать удостоверение почетного долгожителя адми.