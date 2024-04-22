20+ человек, которые умеют подавать месть не только холодной, но еще и с вишенкой сверху

Люди, утверждающие, что мстить — это плохо, совсем забывают о том, что безнаказанность никому не шла на пользу. Нахалов и хитрецов, которые хотят поживиться за чужой счет, справедливо ставить на место и давать почувствовать вкус заваренной ими каши. Просто важно не перегибать палку и платить в той же мере.