20+ человек, которые умеют подавать месть не только холодной, но еще и с вишенкой сверху
Народное творчество
28 минут назад
Люди, утверждающие, что мстить — это плохо, совсем забывают о том, что безнаказанность никому не шла на пользу. Нахалов и хитрецов, которые хотят поживиться за чужой счет, справедливо ставить на место и давать почувствовать вкус заваренной ими каши. Просто важно не перегибать палку и платить в той же мере.
- В детстве надо мной издевались хулиганы. Как-то я увидел их на пляже, они пошли купаться, а я взял и раскрошил пакетик картофельных чипсов прямо над их подстилками и полотенцами. Примерно 50 чайкам потребовалось менее пяти минут, чтобы найти это место. © Any_Clue_1632 / Reddit
- С первого дня знакомства свекровь меня терпеть не может. Почему? Не знаю, да и разбираться желания нет. Поначалу просто мелко гадила и ехидничала, но потом поняла, что мою толстую шкуру это не берет. И вот как-то надо было им со свекром меня с ребенком забрать и отвезти на дачу, где уже во всю горбатился муж. Они подъехали, спящего ребенка я усадила в машину и тут свекровь попросила вынести ей блинную сковороду, мол, очень ей нужно. Я пошла обратно, а когда вышла — машины уже и след простыл. Дозвониться до них не смогла, муж тоже трубку не брал, в общем, разговор состоялся только тогда, когда они приехали к себе на дачу и муж обнаружил, что меня нет. Свекровушка копытом в грудь била и слезами обливалась, что она решила, что я передумала с ними ехать. Муж ей поверил. Ну а я клятвенно заверила эту мерзопакостную женщину, что более к ней ни ногой, да и общаться с ней не хочу. Она только довольно фыркнула. А через год взвыла — ни муж, ни сын к ней в гости без меня идти не стремятся. Помощи на ее плантациях от меня теперь тоже никакой, а она любила этим злоупотребить. И на день рождения ей теперь сын дарит подарки на свое усмотрение, без моих советов. В этом году вот подарил сертификат на лазерную эпиляцию усов и искренне не понимает, что тут не так. А я просто наслаждаюсь тишиной и покоем. © Мамдаринка / VK
- Бабушка жаловалась на соседей, мол, они вообще не следят за своими курицами, а они на наш участок пробираются, ходят по огороду, все жрут, уничтожают рассаду. Бабушка устала с ними бороться! На помощь пришла дедушкина смекалка. Как-то он встал с раннего утра и разложил по нашему огороду куриные яйца, а когда соседи пошли забирать своих куриц, то увидели, как дедушка «урожай» собирает. Штук 20 яиц прямо с огорода! Больше наглые соседи куриц к их участку не подпускали ни на шаг! © Палата № 6 / VK
- Наблюдал в своем дворе такую картину. Сосед, молодой парень с лопатой, чистит место для тачки, реальный такой сугроб разгребает. Его машина стоит чуть подальше. Почистил, воткнул лопату в снег и пошел к своей машине. В это время на почищенное место паркуется другой водитель, причем он видел, что пацан снег разгребал. На все претензии ответ: «Да мне по барабану! Место общее». Дождавшись, когда второй водитель с чувством гордости и превосходства уйдет домой, мой сосед позвонил друзьям. Пришли 3 человека с лопатами и оперативно сделали сугроб на машине. Они реально ее закопали просто. Я такой быстрой работы не видел никогда. © Tehnocom / Pikabu
- Мама часто по утрам забывает помыть кружку после кофе, так как торопится на работу. Папу это по не очень понятным мне причинам сильно бесит. И вот он решил маму «проучить» — положил немытую кружку ей на подушку. Мама, когда увидела этот перфоманс и получила объяснения от отца, кружку помыла и извинилась. А потом прошлась по дому и собрала все то, что забыл убрать отец: отвертки, фантики, носки, толстовки, тарелки — и сложила на его половине кровати. Потом уселась и сказала отцу: «Теперь твоя очередь». В итоге он до часу ночи раскладывал все свое добро, чтобы лечь спать. Теперь он не «учит» маму, а просто моет ее кружку. © Палата № 6 / VK
- Хожу на фитнес. Есть у нас тренер, которая любит во время занятий отпускать обидные «шуточки» в чей-нибудь адрес, а потом такая: «Я же пошутила, хи-хи». На одном занятии она начала подтрунивать надо мной, а потом прошлась по девушке, заявив ей что-то типа: «И не надо свои кубики здесь демонстрировать. Тут не кубики нужны, а мышцы!» Как-то расхотелось мне к ней ходить. Занятий много, всегда можно найти замену. Через некоторое время мы стоим, ждем занятие у другого тренера, подходит эта мадам и такая: «Я у вас сегодня заменяю. Как вам?» Видимо, она хотела услышать комплименты и как мы рады. Все молчат, а у меня не нарочно, честное слово, вырвалось: «Потерпим!» У нее такое перевернутое личико стало. Она побежала и стала всем, кто не слышал, повторять: «Мне сказали, что меня потерпят!» Я добавила тогда в ее стиле: «Ну я пошутила же!» Но что-то ей не было смешно. С тех пор при встрече где-нибудь в коридоре я получала от этой мадам полный ненависти взгляд! © Выхухоль / ADME
- Есть у меня сотрудница — женщина лет 45. Вредная до ужаса, постоянно придирается: и одеваюсь я не так, и ногти не в тот цвет покрасила (красный меня полнит!) А тут она затупила с программой, попыхтела, но тихонько попросила помочь. Ох, я разгулялась по полной! Говорю: «Что? Не знаете, куда нажимали? Сейчас посмотрим!» И говорю все это нарочито громко, чтобы весь кабинет услышал. А она шикает и просит потише. Ну не-е-ет, дорогуша! Ты дала мне миллион ненужных советов, а я насыплю тебе целую гору взамен. После этого случая ко мне с рекомендациями никто не лез. © Палата № 6 / VK
- Есть у меня подруга Таня. Был у нее парень, добрый, заботливый, внимательный. Все помнил: и когда познакомились, и какие цветы любит, и какие фильмы — ну вот вообще все! Он купил квартиру, они жили там вместе и делали дорогущий ремонт. И вот однажды возвращается Таня домой после работы, а в подъезде стоят чемоданы с ее вещами. Парень изнутри закрылся, на звонки не отвечает. А Таня из пригорода, денег с собой мало. Приехала она ко мне ночевать. Утром ее парень ушел на работу, а Таня метнулась к нему на квартиру забрать всякую мелочевку, которую он забыл собрать, и нашла симпатичную записную книжку. А там оказалось досье на всех его баб: имя, внешность, любимые цветы, когда и где встречались в последний раз, ну и так далее. Тут моя Таня выясняет, что буквально неделю назад, пока она корячилась и штукатурила стены в его квартире, он с какой-то девицей развлекался. А 10 дней назад — с другой мамзелью, и 2 недели назад тоже... Девиц было около 20, страничек — почти 40. Таня — девочка изящная, к склокам не приученная, но нельзя же оставить все безнаказанным? Она поревела пару часов, а потом разобрала этот блокнотик на листики и приклеила их к его восхитительным обоям. И к дорогущему кафелю. И к линолеуму. Каким-то термоядерным клеем. Бумажки он, конечно, оторвал. А вот клей остался навсегда. Пришлось ремонт переделывать, опять кучу денег вкладывать. Вечером он позвонил ей сам. На третьей минуте ей надоело слушать его вопли, Таня положила трубку. Ее не то чтобы совсем отпустило, но как-то значительно полегчало. © Deleted User / ADME
- В детстве я умудрилась отрезать маме волосы, пока она спала. Проказничать я любила, но мама воспринимала это все со смехом. После моего «издевательства» мама сделала себе новую прическу, на которую раньше никогда бы не решилась. Ей безумно шло, она была довольна. Но кто же знал, что мама у меня настолько «голодна местью»? Вчера я проснулась с каре. Мне, конечно, нравится, но я не ожидала такого поворота событий. Спустя 10 лет мама сделала свое дело и такая: «Теперь мы квиты. 1:1». © Палата № 6 / VK
- После свадьбы подруга переехала жить к мужу в квартиру. Первый год все было хорошо, но потом муж перестал работать. Сначала потому, что уволили, потом не мог найти работу. Продолжалось это год. Подруга ему верила, обустраивала за свой счет их любовное гнездышко. Но любому терпению приходит конец, и она приняла решение развестись. Собиралась забрать все то, что сама покупала, но муженек вильнул хвостом и увез всю технику к родителям. А те своего «дитятку» очень любят, поэтому поступить по-человечески не захотели. Но подруга не растерялась — пока муж слонялся где-то, она приехала в квартиру и сняла все покрытия, забрала все раковины, все краны, сняла даже унитаз. В общем, вынесла все, так как въезжали они в новострой с голыми стенами. Муж попытался возмутиться, но она сказала, что просто забрала свое. В полицию ему не с руки было идти. В итоге он продал все, что спрятал у родителей, и то ему не хватало, чтобы восстановить нормально ремонт. А надо было просто с самого начала быть человеком. © Палата № 6 / VK
- Продавал лет 10 назад тещину «восьмерку», цену поставил в 50 тыс. Приехал мужик, посмотрел, машина ему понравилась, начал торговаться. Я не хотел сбавлять цену (и так недорого просили), но теща согласилась на 45 тыс. Ну мужик и взял машину за 45 тыс., только второй комплект колес я ему не отдал, сказал, что его нет. Выставил их за 10 тыс. в интернете, и этот же мужик приехал колеса покупать! Сначала возмутился, мол, это от моей машины колеса. Я ему и ответил: «Купил бы машину за 50 тыс., я бы их тебе бесплатно отдал, а за 45 тыс. подарков нет». Пришлось ему эти колеса за десятку покупать. © seal931 / Pilabu
- Моя соседка по квартире — веган, а я нет. И все было нормально, пока ей не промыли мозги. Она стала доставать меня речами из серии: «Ты злая, потому что ешь мясо!» Просто бесит! Перед тем как съехать, я решила ей отомстить. Соседка обожает растения, у нее много цветов, она с ними разговаривает и даже по именам называет. Пошла я в магазин растений и купила кучу разных плотоядных видов, расставила их на кухне рядом с ее горшками. Как она орала! Соседка была в ярости (еще бы, растения, которые едят живых существ!), но сделать ничего не могла. А мне даже понравилось ухаживать за цветами. © Sad-Combination-9471 / Reddit
- Отец обиделся, что мама устала терпеть его измены и сама подала на развод (а должна была заткнуться и терпеть), поэтому алименты не платил и в моем воспитании он принципиально не участвовал. Жить вдвоем на одну мамину зарплату было нелегко, но мы справились. После школы я решила поступать в вуз в другом городе, нужны были деньги на проживание. У мамы денег не было. Я, отчаявшись, обратилась к отцу, мол, ты не платил алименты, так помоги хотя бы в этой ситуации. И тогда папаша, глядя мне прямо в глаза, сказал: «А давай-ка ты сначала докажешь, что давать тебе деньги — это стоящее вложение моих финансов. Я не вижу у тебя конкретного плана развития, ты не говоришь, когда вернешь мне эти деньги и с какими процентами». Ушла я с пустыми руками. Погрустила, нашла работу, отпахала год и потом все равно поступила туда, куда хотела. Отучилась, работаю. И вот мне пишет отец: «Дорогая дочь! Я строил себе дом, но меня кинули на деньги. Помоги финансово, очень надо». Как приятно было вернуть ему его же фразу, вы даже не представляете! © Палата № 6 / VK
- Работаю учителем. Обычно у меня нет проблем с детьми, но попался один 12-летний пацан, с которым было очень трудно. Он часто срывал занятия, ругался в классе, хамил, а после урока моментально убегал из кабинета. Однажды я поймал его сразу после звонка и сказал, что бегать по коридорам опасно. А раз он не может идти нормальным шагом, как взрослый, я отведу его в класс за руку, как маленького. Было видно, что он чувствует себя крайне неловко, а его друзья, увидев эту картину, просто заржали. После этого на моих уроках парень был как шелковый. © iaintentdead / Reddit
- У родителей дача. И вот каждый «огородный» сезон начинается одно и то же: мама соперничает с соседкой в том, у кого лучше огород, у кого красивей помидорчики, кто кабачков больше вырастил. Справедливости ради, начала все это соседка своими ехидными комментариями типа «А вот у меня... А вот мои...» Но и моя мама — азартный человек, так что они друг друга стоят, поэтому и упахиваются обе на огородах. Так мама еще и вечно проигрывает! В этом году прихватило у нее спину, а уесть соперницу хочется. Пошла мама просить у папы совета, и теперь соседка ей откровенно завидует. А все потому, что сейчас у нас на участке есть только фруктовые деревья, ягоды, цветы, немного овощей чисто для баловства, а основную площадь занимают газон, шезлонги и зонтик. Мама лежит на солнышке, загорает, пьет сок, а папа наконец-то может спокойно сходить на рыбалку. А соседка, которая корячится на огороде, поглядывает на все это с завистью в глазах. © Палата № 6 / VK
- Был у меня сосед, который слушал рэп. Слушал громко, а у нас стена между квартирами была не несущая, а тонкая. Я вынуждена была слушать это вместе с ним по вечерам. Я просила его убавить звук, но он послал меня лесом, сказав, что ничего не нарушает, а если мне не нравится, то я могу уши заткнуть. Выбесил, короче. Я знала, что он по утрам спит, поэтому специально вставала часов в 6 и включала мои любимые оперы: «Травиату», «Кармен», «Женитьбу Фигаро», «Аиду», «Риголетто». И сама всю классику переслушала, и соседа просветила. Через месяц он сам пришел ко мне и предложил заключить мир и относиться с уважением друг другу, ибо надоели ему «завывания». А напоследок говорит: «Мне один трек понравился, скинь, плиз». И напел «Хабанеру». Скинула. © Подслушано / VK
- Я работал в компании, где регулярно проводились обязательные обучающие курсы. Нас обычно предупреждали заранее. Мы разбивались на группы по 5 человек, чтобы ехать на одной машине: и нам веселее, и деньги компании экономим (расходы на бензин оплачивались). Но время шло, руководство менялось... И вот однажды в пятницу нам заявили, что в субботу будут очередные курсы, и плевать всем на наши планы. Ну мы и решили, что раз так, то каждый поедет на своей машине. В итоге приехало 45 тачек, там даже парковочных мест не хватило. А в понедельник руководство было в ярости из-за трат на бензин. Заодно начальники узнали, насколько дорогим может быть обязательное обучение, о котором сообщаешь в последнюю минуту. © MagicManicPanic / Reddit
- Когда была студенткой, ходила закупаться в нищебродский универмаг возле общаги. Продавцы там, бывало, хамили без всякого повода. Однажды я покупала один огурец и фасованный лук — он уже шел в пакетиках. Ценник от огурца прилепила на пакет с луком. Тетка на кассе начала брызгать слюной и орать, что нужно было ценник клеить на огурец, начала его отдирать от пакета с луком (пакет порвала), пытаться прилепить на огурец и только после этого пробила. Все это с закатыванием глаз и причитанием, какие все тупые. Я занесла покупки домой, вернулась в магазин, набрала полную корзину огурцов и на каждый прилепила ценник. Пришла на ту же кассу. А после того, как она все пробила, я наклонилась к ней и сказала: «Ой, а я деньги дома забыла». И вместо того, чтоб уйти домой (у кассира был конец смены), ей пришлось отменять все эти покупки. Никогда месть не была такой сладкой. © beshenayapchelka / Pikabu
- К нам теща приезжала. Ходит аж бесится: ковры чистые, кухня и санузел блестят. Нигде нет пыли. Тут ее осенило: провела рукой по верхней кромке двери — пылюка!
— Кошмар! Вы что, совсем не прибираетесь? Это как называется?!
А я спокойно так:
— Это называется «кое-кто везде грязь найдет».
Ох, как она визжала! © SVIH*** / Pikabu
- После того, как у нас появились дети, мой уже бывший муж решил, что все домашние дела — это моя обязанность, потому что я женщина. Потом начал попрекать, что работа моя бесполезная, хотя я трудилась врачом и приносила в семью 40% от общего дохода. Затем прикопался, что после родов я поправилась и подурнела (но сидеть с детьми, чтобы я ходила в зал — пф-ф-ф, не царское это дело). Внушал, что мне с ним сказочно повезло, на меня б вообще никто в жизни не посмотрел. Развелись. Алименты платить он не хотел, дом делить тоже, но по решению суда пришлось. Я постепенно сбросила вес, стала больше зарабатывать, смогла позволить себе хорошую машину, стала ходить на свидания. В общем, сейчас я встречаюсь с красавчиком на 15 лет моложе, мы вместе уже 2 года. Я выгляжу и живу отлично, а бывший обрюзг. Чувствую себя прекрасно. © Independent-Let-7688 / Reddit
- Через дорогу от нас поселились новые соседи. Тут смотрю: они берут своего йорка, переходят улицу и ставят его в нашем дворе, чтобы пес сделал свои дела. Причем специально выбирают время, когда нас нет на улице, то есть понимают, что творят дичь. Что ж, сегодня я решила им отомстить. Взяла и повела своего хаски делать дела к ним во двор. Ну а что, им можно, а мне нельзя? Соседи вышли, я поздоровалась и продолжила прогулку по их двору. Ну потому что если не хочешь, чтобы с тобой так поступали, веди себя нормально. © AgirlnamedLilly / Reddit
- Моя мама — учительница. Как-то ее решили надурить — ученики в один голос утверждали, что уже отвечали домашку (было задано придумать и разыграть диалоги на испанском) и не их вина, что она этого не помнит. Мама была в растерянности, пока один пацан не сдал их с потрохами. Тогда мама нашла изящный выход, она сказала им: «Ребята, я должна перед вами извиниться. Я нашла свои пометки к вашему выступлению. Ума не приложу, как могла об этом забыть!» И давай перечислять грамматические ошибки, которые они допустили, что их диалог был не таким длинным, как требовалось, что они не включали необходимую лексику и т. д. Конечно, она все это выдумала. Но они-то не могли ей возразить, не признавшись в обмане. © a-dizzle-dizzle / Reddit
- В нашу автошколу пришла баба одна учиться и в первый же день мощно поругалась с инструктором. А он взял и начал, имея дублирующую педаль сцепления, каждый раз по-тихому помогать ей трогаться с места. Тетка была вне себя от пафоса — все мучаются, а у нее получается. Пользовалась она своим положением каждый урок, не переставая шутить над всеми вокруг, но инструктор терпел. И так продолжалось до тех пор, пока не настал день экзамена. Тетка не смогла даже тронуться с места. Убежала со слезами на глазах, а этот инструктор заходит ко мне радостный и говорит: «Ох, как я люблю подавать месть холодной!». © Не все поймут / VK
Мы не всегда успеваем поставить на место распоясавшихся наглецов, но верим, что жизнь расставит все по своим местам и они получат по заслугам.
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