20+ человек, которым положен черный пояс по мести

Поставить на место тех, кто поступает подло или некрасиво, бывает непросто. Но все же это имеет смысл, ведь зачастую по-другому люди даже не понимают, что совершают что-то плохое. Поэтому даже месть бывает во благо. А уж наблюдать за тем, как наглецы получают по носу — одно удовольствие.