14 человек, которые лихо выкрутились из неловкой ситуации благодаря смекалке

О селёдке и солодке очень смешно))) (Когда горло заболит - солодка пригодится).
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О селёдке и солодке очень смешно))) (Когда горло заболит - солодка пригодится).
Иногда жизнь подбрасывает нам задачи посложнее самого хитрого квеста. Но есть люди, для которых небанальный ход — обычное дело. Мы собрали истории тех, кто умеет выкручиваться из самых неожиданных ситуаций. Их смекалка вдохновляет и помогает посмотреть на привычные вещи по-новому.
Со мной как-то случилась такая же история, и тоже зимой. С тех пор у меня всегда 2 фена, 1 запасной.
Находчивость, конечно, от пола не зависит. В этот раз предлагаем вам почитать статьи о девушках, которые, кажется, впитали смекалку с молоком матери: