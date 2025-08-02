14 человек, которые лихо выкрутились из неловкой ситуации благодаря смекалке

Иногда жизнь подбрасывает нам задачи посложнее самого хитрого квеста. Но есть люди, для которых небанальный ход — обычное дело. Мы собрали истории тех, кто умеет выкручиваться из самых неожиданных ситуаций. Их смекалка вдохновляет и помогает посмотреть на привычные вещи по-новому.