18 барышень, которые красиво живут эту грешную жизнь

Куче девочек в детстве говорили, что нужно быть приличной, а злиться — вообще некрасиво. Но когда кто-то лезет в личные границы или просто ведет себя по-хамски, стоит отставить в сторону все правила и показать зубы. Или просто включить хитрость на максимум.

А в бонусе вас ждет доказательство того, что у некоторых женщин еще как не забалуешь.

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© biggs457 / Twitter olga firka 4 дня назад Меня так в первом классе подсадили к мальчику,который зная урок,не мог от стеснения сказать ни слова. Пару недель общения со мной и его не мог заткнуть даже учитель! - - Ответить

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: noartlis / Twitter

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: terebiata / Pikabu



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Бонус: порой женщины устраивают такие ответочки, что мама не горюй