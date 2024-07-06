18 барышень, которые красиво живут эту грешную жизнь

Истории
3 часа назад

Куче девочек в детстве говорили, что нужно быть приличной, а злиться — вообще некрасиво. Но когда кто-то лезет в личные границы или просто ведет себя по-хамски, стоит отставить в сторону все правила и показать зубы. Или просто включить хитрость на максимум.

А в бонусе вас ждет доказательство того, что у некоторых женщин еще как не забалуешь.

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Denis Belozerov
4 дня назад

То есть нагреть чайник кипятка, перемешать с холодной и помыть волосы уже не интересно? Надо искать себе проблемы?

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olga firka
4 дня назад

Меня так в первом классе подсадили к мальчику,который зная урок,не мог от стеснения сказать ни слова. Пару недель общения со мной и его не мог заткнуть даже учитель!

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: noartlis / Twitter

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: terebiata / Pikabu

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Бонус: порой женщины устраивают такие ответочки, что мама не горюй

  • Выгуливала дочку на детской площадке. Малая рисует мелками на асфальте, а потом раз! — и в рот их тянет, грызет. Тут же прибегает какая-то мамаша «в белом пальто» и требует забрать у дочери мелки, ведь она может отравиться! Ну я и забрала. И демонстративно запихнула их уже себе в рот. Ну и с улыбкой прожевала. Ну что поделать, если я беременная, а от токсикоза спасает только поедание пищевого мела? Муж в интернете заказывает: 98 % кальция и 2% белой глины. И не думаю я, что от кусочка этого «яда» доченька правда отравится. Она просто за мамой повторяет, мел же даже не вкусный. А вот лицо той мамочки запомню надолго! Может после этого она перестанет лезть к чужим детям и их мамам! © Мамдаринка / VK
  • Были с мужем на море. Искупались, легли загорать, меня разморило и я просто уснула. Просыпаюсь — а муженек откровенно пялится на молоденьких девушек! Говорит, что волейбол интересный, но вот не надо тут! Я в ответ на такое схватила его за ухо и повела к зоне с шахматами, где дедушки играли. Он там сидел до обеда, а потом еще дулся сильно на меня, потому что я ему не дала волейбол посмотреть! А спустя два года внезапно сел играть с нашим другом в шахматы и поставил ему мат в три хода. Видимо, не зря я его тогда на шахматы отвела! © Мамдаринка / VK

А вот еще несколько доказательств того, что женщины мастерски справляются с этой жизнью:

Комментарии

Уведомления
МуШка
4 дня назад

А что такого, что муж смотрел на девочек в купальниках? Не на мальчиков же.
Просто ревность, что ли?..

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