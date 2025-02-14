15 мужчин, у которых есть свой стиль в делах любовных

Многие считают, что мужчины не умеют быть романтичными. Но все выражают любовь по-разному. Одни дарят огромные букеты с любовными записками, а другие чинят поломанные вещи или укутывают в свой шарф на морозе — все это исходит из желания сделать что-то приятное для своей второй половинки.