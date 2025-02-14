15 мужчин, у которых есть свой стиль в делах любовных
Истории
4 часа назад
Многие считают, что мужчины не умеют быть романтичными. Но все выражают любовь по-разному. Одни дарят огромные букеты с любовными записками, а другие чинят поломанные вещи или укутывают в свой шарф на морозе — все это исходит из желания сделать что-то приятное для своей второй половинки.
- Муж всегда считал, что дарить цветы глупо, а вот колбасу — самое то! В один из хмурых зимних дней у нас на подоконнике появились горшочки с сочными стрелками лука. Нам с дочкой очень хотелось их съесть! В конце концов, мы решились и заточили ростки, добавив их в салат. Каково же было наше удивление, когда вместо того, чтобы пожурить нас за съеденный лук, муж сказал: «Так вы не лук съели! Я вам на восьмое марта цветы выращивал!» Теперь я с ним согласна: если женщина видит в цветочном горшке съестное, то лучший подарок для нее все-таки колбаса. © LOL.Story | Смешные истории из реальной жизни / VK
- После свадьбы папа принес домой милый букет роз. Этим же букетом он получил от мамы по башке и был выставлен за дверь со словами: «Потратил кучу денег, когда у меня даже сковородки нет!» Вернулся он уже со сковородой и тихонечко просунул ее в дверь, чтобы снова не отхватить. Короче, мораль сей басни такова: не всем нужны цветы, кому-то подавай что-то более практичное вроде кухонной утвари. © knotferret / Reddit
- Решили мы как-то отметить годовщину свадьбы на курорте. Все запланировали, ребенка отправили к родителям, и накануне поездки выбрались на прогулку. Когда вернулись, я вдруг ощутила, что чего-то не хватает. На безымянном пальце не было кольца! Я в слезы — настроение испорчено. Но моря никто не отменял и следующий день прошел по плану: плавали, вкусно ели. А вечером муж подарил мне обручальное кольцо. Точно такое же! © trueanone / Pikabu
- Парня моей знакомой очень трудно представить с букетом в руках — бородатый шкаф, похожий на дровосека. Как-то раз он приехал к ней с бургером, а она возмутилась: «Ну ты что, я же ужин готовила!» Пока он мямлил что-то вроде: «Так я тебе это...» пакет с фастфудом полетел в сторону. Тут он не выдержал и сказал: «Открой». Короче, раскрыла она этот бургер, а там кольцо. Счастья было полные штаны! Такая вот мужская романтика. © trueanone / Pikabu
- Я была в отношениях на расстоянии и работала в кафе при торговом центре. Был какой-то дурацкий день, не помню деталей, но было тошно от этого места до слез. И тут мне говорят, что ко мне кто-то пришел. Я подошла к незнакомцу, не понимая, что происходит. А он просто вручил мне открытку с длиннющим текстом, написанным от руки. Послание было от моего парня. Он позвонил в магазин открыток в торговом центре и сделал такой вот милый заказ. И день сразу стал намного лучше! © tocamix90 / Reddit
- Прихожу я как-то домой уставшая и вижу дорожку из лепестков роз. Ишь, думаю, какой муж затейник! Предвкушая романтику захожу и вижу: расставлены свечи, подготовлены сырные и мясные нарезки, а муж весь в поту пыхтит и чинит смеситель. Шумел, говорит, странно, вот и решил починить, пока меня ждет. Но процесс немного затянулся. © Палата № 6 / VK
- Никогда не думала, что муж решится на партнерские роды. Но в день Х он заявил: «Я с тобой». А я подумала, что разревусь еще до схваток от умиления. Во время родов он держался героем, а в самый критический момент он вдруг взял и выдал: «А давай, пончик мой, вспомним как я справился сегодня пуговицами на рукавах рубашки! Если я смог, то ты и подавно все одолеешь!» Справедливости ради скажу, что это для него реально сложнее любых родов. © Палата № 6 / VK
- Я была маленькой, когда умерла бабушка и мне достался ее старый комод. Каждый раз при переезде я старалась брать его с собой. Понятное дело, он уже весь разваливался, когда я съехалась с парнем. Однажды я пришла домой, а комода нет. Я разозлилась на парня, мол, как можно быть таким бессердечным! Пару дней спустя провинившийся меня просто ошарашил — в моей комнате стоял полностью отреставрированный бабушкин комод! Я так растрогалась, что заплакала. © Sparkles1586 / Reddit
- Жена попросила новые духи на день рождения. И мы с четырехлетней дочей отправились в магазин парфюмерии. Перенюхали столько всего, что голова распухла. В конце концов купили духи с очень приятным и знакомым ароматом. Получив подарок, жена изменилась в лице: «Так ты же их подарил мне на первом свидании!» Конечно, я не запомнил упаковку. Но никогда не забуду, как подбирал аромат под образ девушки из сети, которую никогда не видел вживую. Удивительно, что дочь тоже определила его как «запах мамы». © SIDA1981 / Pikabu
- На днях в метро села рядом с парнем, который что-то записывал в блокнот. Не сдержав любопытства, я заглянула и увидела заголовок: «Список дел на 2025». Там было что-то вроде «купить машину» и «выучить английский». А в конце списка красовалась строчка «найти любовь». Тут он заметил, что я подглядываю, и внимательно меня оглядел. А потом взял и вычеркнул последний пункт! Сегодня у нас свидание! © Палата № 6 / VK
- В 21-ом году я попала в небольшую аварию. Не заметила тогда, что в машине сломался шланг от фреона. Да и погода была нормальная. Страдать от этого я начала только спустя пару месяцев, когда стало невыносимо жарко. И вот однажды случилось чудо — кондиционер заработал сам по себе! Но этим чудом оказался мой парень, который втихаря взял ключи от машины, все починил, врубил кондей на полную и вернул ключи на место. Прошло четыре года, а он продолжает делать такие милые вещи, от которых дыхание перехватывает! © yderbug28 / Reddit
- Парень моей подруги был одним их тех, для кого дни рождения бессмысленны. Он даже даты не запоминал. Короче, поехала она в родной город встретить днюху с семьей.
А парень решил сгонять в йога-центр, который «случайно» оказался рядом с отчим домом подруги. Так вот, он проехал 700 км, забронировал место для свидания, явился с ее любимыми конфетами и красивым тортом! От него никто не мог ожидать такого, а подруга была просто в восторе! © Smita-Ojha / Quora
- Пока я была на работе, парень ходил со своей мамой по магазинам. Звонит мне потом и говорит: «Давай встретимся, передам тебе кое-что». Прихожу и вижу у него в руках пакет из магазина. А он со словами «Увидел ее и подумал о тебе» дарит мне розовую кухонную лопаточку. Может это глупо, но мне тогда стало так приятно! Он впервые за четыре года купил мне что-то спонтанно, пока занимался своими делами. © OMG-***_45 / Reddit
- У меня была довольно тяжелая работа с 12-часовыми ночными сменами. Приходила и просто вырубалась под утро. Уделить хоть немного времени парню могла где-то в промежутке между сном и работой. Однажды пришла домой, а там чистота! Парень прибрался, пока меня не было. Да еще и горячую ванну для меня набрал! Ничего романтичнее этого для меня еще не делали. © Unknown author / Reddit
- Семь лет я ходила в одних и тех же кроссовках. Как-то упомянула при парне, что не могу даже погулять нормально, потому что ноги промокают. А он такой: «Пошли, купим тебе новую обувь». Ничего роскошного, обычные черные кроссовки. Но по мне, это намного круче всяких цветов и конфет. Одни завянут, другие я просто съем. А кроссовки еще год носить буду. © stormkeeper / Reddit
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