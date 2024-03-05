20+ мам, которые так воспитали своих детей, что им за это отдельную грамоту вручить хочется
Гордиться своим ребенком — совершенно естественная вещь для любой мамы. Пусть даже чадо не блистает в учебе или спорте, а просто часами сидит в компьютере. Но некоторые дети порой ведут себя настолько мужественно и мудро, что так и тянет воскликнуть: «Какие же родители молодцы — такую умничку воспитали!»
- Я своему сыну сказала, чтобы девочек обижать не смел. Еще с детства помню, как меня глуповатые ребята за косы дергали. И вот приходит он тут из школы и рассказывает: «Мам, прикинь, сегодня Максим на портфель Тани землю высыпал. Я ей помог портфель почистить, а потом эту землю положил на стул Максима. Учительница меня не ругала, потому что я рассказал, как все было. И объяснил, что просто вернул Максиму его земельку, которую он почему-то решил оставить на рюкзаке Тани.» Да, это мой сын! © Мамдаринка / VK
- Сыну было 16 лет, когда он уехал учиться в другой город. Первый месяц я с ума сходила: волновалась, как он там. Прошло шесть лет, я давно убедилась, что сын у меня уже взрослый и вообще умница. А еще поняла, насколько важно дать возможность детям быть самостоятельными и не задавить своей опекой. И как потрясающе приятно, когда взрослый сын приезжает, обнимает тебя крепко и говорит, что скучал. Хотя было время, когда обнимашки были не в почете. © L.Hirondelle / Pikabu
- Дочке было лет 17 или 18, уже не помню, и она копила на путешествие. Набрала приличную сумму, как вдруг у нас заболел кот. Животинке нужна была очень дорогая операция и дочурка без единого слова предложил все накопленные деньги. Если бы не она, судьба котика была бы печальной. © thisbuttonsucks / Reddit
- Когда дочка была маленькой, она во время прогулок сочиняли сказки обо всем вокруг. Например, увидит сверкающую на солнце изморозь, и тут же рассказывает мне, как Мороз нес мешок блесток, чтобы лес украсить, да и порвал его об антенны на крышах домов. Поэтому город с утра так сверкает. Сейчас дочь уже взрослая, и она создает поразительные мультфильмы по собственным сценариям. © Подслушано / Ideer
- Мой сын тут написал петицию с просьбой сделать детскую площадку пригодной для инвалидов. Я буквально разрыдалась. © Gogopwrsqrl / Reddit
- У моего сына есть лучший друг. Его родители, увы, не могут покупать парню дорогие игрушки, а у нашего вся комната ими забита. Недавно пришел этот мальчишка к нам в гости. Поиграли, все хорошо. Когда другу пришло время идти домой, сынуля затащил меня на кухню, и выдает, что хочет другу игрушечную машину подарить. Дескать, он давно мечтает о такой. Я, конечно, разрешила. Когда парень получил подарок от сына, у него аж глаза заблестели от радости. © Не все поймут / VK
- Дело было давно, когда дочка в первом классе училась. Как-то она увидела, что у некоторых ребят нет с собой обеда, и поделилась с ними едой. Администрация школы заявила, что так делать нельзя. Тогда она специально для этих детей притащила бутерброды из дома. И это ей тоже запретили. В результате ребенок отказался есть и после долгих разговоров в школе решили рассмотреть вопрос о бесплатных обедах. © Barbara Metsa / Quora
- Сегодня поняла, что мы правильно воспитываем сына. Ходил он тут с классом на квест. Программа закончилась и вдруг один из одноклассников сына замечает, что у него пропал подарок. Все перерыли, а толку ноль — подарок как сквозь землю провалился. Тогда мой сын предложил приятелю свой. Это, конечно, не великий подвиг, но я считаю что для 10-летнего ребенка он поступил классно. © Мамдаринка / VK
- Когда дочке исполнилось 3 годика, мы начали с ней готовить. Вместе резали, мешали еду, выбирали блюда. Сейчас ей девять и она может сварганить полноценный обед из трех блюд. Все восхищаются. Я ребенком горжусь, но как-то уже привыкла, что это нормально. Даже удивляюсь, что другие дети в ее возрасте не могут приготовить себе бутер. © Подслушано / Ideer
- Сегодня неожиданно узнала, что нам по наследству досталась однушка пожилой соседки. Честно говоря, я прям в шоке была. Мне жутко неловко, но я даже не знаю, как звали эту добрую женщину. Спасибо, что она хоть указала в своем завещании причину такой щедрости. Оказывается, моя дочь больше года носила этой бабушке свои школьные перекусы (как правило, я пеку ей кексы в школу) и отсыпала по судочкам домашней еды, пока мы с мужем на работе были. Дочка как-то гуляла во дворе и разговорилась с бабушкой. Узнала, что у старушки никого нет, а пенсия копеечная, вот и решила помогать. А дома молчала — думала, что мы ругаться будем. Безумно горжусь ее огромным сердцем. © Мамдаринка / VK
- Сына один хулиган в школе травил. Ну мой ребенок и решил дать ему отпор. Знал, что схлопочет, но его это не остановило. В результате сын, конечно, получил на орехи, но задиру наказали, а остальные дети в школе поняли, что терпеть издевательства вовсе не обязательно. © Unknown author / Reddit
- До сих пор помню тот день, когда я поняла, что безумно горжусь своей дочкой. Она училась в начальной школе и на праздничной церемонии по поводу окончания учебного года ей вручили сразу две награды. Первую за отличную успеваемость, а вторую за личные характеристики. Дочурка — настоящая стесняшка, и я думала, что только мы с мужем видим, насколько она прилежная. Как же я рада, что учителя это тоже заметили. © Christie Hewitt / Quora
- В прошлом году письмо Санте сын в первый раз писал самостоятельно. Меня разбирало любопытство, ну я и попросила ребенка прочитать послание, а он ни в какую — секрет. Оставили с ним письмо в почтовом ящике, а на следующий день я его потихоньку забрала. Прочла и чуть не прослезилась. Оказывается сынуля попросил у Санты теплые будки для всех собак нашего района, а также корм, и чтобы они нашли себе хозяина. Очень им горжусь. © Не все поймут / VK
- Сын в 14 лет пошел подрабатывать в магазин доставки. С первой получки тут же перевел мне половину денег. Сейчас ему 16 и он уже год работает на прокате детских машинок в центральном парке города. С зарплаты часть отдает мне, так что накопила с этих денег на его же выпускной. © grenca81 / Pikabu
- По дороге в школу моя дочка всегда здоровается со всеми котиками во дворе. Иногда берет для них завтрак, выходит раньше и кормит перед уроками. Недавно она пошла в школу, а через десять минут прибегает домой. Открываю дверь и вижу на руках у ребенка больного котенка. Дочь ревет и просит отвезти его к ветеринару. Ну я оделась, и мы помчали. Классный руководитель совсем не ругалась, что дочь прогуляла уроки, наоборот, поблагодарила за воспитание. © Не все поймут / VK
- Недавно наш младшенький (ему сейчас 26) прислал мне сообщение: «Спасибо вам родители, что научили меня терпению. А также многим другим важным вещам, которые вы показывали нам на собственном примере». Очень гордимся обоими своим детьми. © sacca7 / Reddit
- Залипли тут с дочкой у телека — смотрели шоу, где богатенькие мамочки устраивают безумные праздники для своих детишек. Ну, думаю, приехали. Сейчас начнет требовать пони на свой день рождения и прочие радости жизни. А мой 6-летний ребенок смотрит на меня и выдает: «Они столько денег на этот праздник профукали! А мне кажется это глупо. Лучше бы купили еды для людей, которые в этом действительно нуждаются.» Господи, у меня просто золотой ребенок. © MaterialTeaching / Reddit
- Искала как-то в интернете дешевые билеты на Мауи. Я там сто лет назад отдыхала и всегда мечтала как-нибудь вернуться. Заходит ко мне 16-летняя дочка и спрашивает, чем это я занимаюсь. Объяснила, а заодно посетовала, что ничего подходящего не могу найти. А через пару минут ребенок возвращается с распечатанными билетами. Оказывается она купила их на деньги, которые накопила на разных подработках. А заодно еще и оплатила мое проживание в отеле. И все это дочка устроила, только чтобы меня порадовать. © Marie Cole / Quora
- 6-летний сын обожает самолеты. А еще у него не видит левый глаз. И бесят близкие люди, которые знают об этом и все равно спрашивают: «А ты, наверное, будешь пилотом?» Представляете, если б у него действительно была такая мечта, а потом он узнал бы, что не сможет пройти медкомиссию. Но он все-таки молодец. Уже решил, что станет авиадиспетчером. © Подслушано / Ideer
- Когда сын учился в пятом классе, практически все его одноклассники на какое-то время превратились в блогеров. Они снимали ролики про школу, брали друг у друга интервью и в целом превратили школу в TikTok-хаус. Сыну это было неинтересно, снимать он ничего не хотел, поэтому стал чуть ли не единственным их зрителем. Каждому ставил лайки, писал добрые комментарии и вдохновлял продолжать делать видео. Горжусь, что что он такой добрый! © Мамдаринка / VK
- Сыну 5, а дочке 3 и недавно мы обустроили им отдельные комнаты, до этого они спали в одной. Младшенькая все никак не могла привыкнуть и как-то вечером расхныкалась. Подхожу я к ее комнате, чтобы успокоить ребенка, и вижу как сынуля обнимает сестричку и говорит: «Я знаю, что тебе страшно, но ты не бойся! Я ведь совсем рядом. А скоро наступит утро!» Какой же он у меня умничка. © Hayleyeden / Reddit
- Пошли с моим 4-летним сыном в парк гулять. Там один карапуз со своей машинкой возился, к нему подошел мальчишка лет 6 и отобрал игрушку. Малыш — в слезы, а мой тут же отобрал машинку у хулигана и вернул ее обратно хозяину. Так гордилась, что сын не побоялся заступиться за маленького. © Unknown author / Reddit
- Свекровь как-то решила нас с сыном в парк отвезти. Застряли в пробке, маемся, а 4-летний сынуля про любимых динозавров щебечет, не умолкая. И тут притомившаяся бабушка ему заявляет: «Сколько ж мусора у тебя в голове?!» У ребенка аж губы затряслись. Я только возмущенно рот открыла, как сын гордо выдает: «А вот и неправда. Это вы ерунду говорите!» Я быстро скандал замяла, со свекровью потом поговорила. А про себя очень гордилась сынулей. Я б в его возрасте только бы расплакалась и страдала потом еще пару недель.
Кстати, некоторые родители, кажется, обладают суперсилой и умудряются справиться даже с самыми отчаянными капризулями. Какие-то воспитательные меры могут показаться сомнительными, и тем не менее они работают.
Комментарии
По поводу единственного зрителя.
Вот как-то в жж что ли это обсуждали: все будут снимать и ждать поклонения, но если все писатели, то читателей не будет 😁
Ну и качество контента. Как и темы, чтобы другим было интересно (см мой коммент про динозавров).
И да, так, для героста короны: смотреть всякий шлак - может, и героизм, но для мозга ничего хорошего. Да и смешно "ему это не интересно". Может, просто не умеет или стесняется? А не такой "уникальный"? 😁
В первой истории прям стратегия просматривается. Через несколько лет максимы будут зудеть, что почему-то все тани достаются вот тому мальчику и заунывно выкладывать в интернетах теорию инцелов про Чадов и Стейси.
Скажите пожалуйста, а в чем тут работа авторки Маши С. заключалась? Чисто интересно
Я смотрю, у мамдаринки дети уже полквартиры вынесли с окружающими делиться. Хорошо дочурка не только разбрасывается имуществом, но и приобретает его. Вон, соседка за кексы квартиру оставила. Правда, в нотариально заверенном завещании нет места для объяснений причин, да и без паспортных данных наследника его не составить, но всё равно порадуемся за людей.
Про динозавров: а не пора ли родителям учить детей, что не всем интересно то, что интересно из ребенку? Объяснить это, как и то, что люди не обязаны слушать эту совершенно неинтересную им информацию бесконечно. Хочешь нон стоп про свой интерес вещать? Найди таких же долбанутых и всем будет счастье. А вот присаживаться на уши людей, кому скучно от этого и не убежать в придачу, это верх эгоизма. В том числе и родителей, убежденных, что прям все обязаны восхищаться и поддерживать. А потом эти "звезды" во взрослом состоянии удивляются и возмущаются, что у них нет друзей и люди от них убегают. Ведь они такие интересные и образованные! Не то, что те неучи!