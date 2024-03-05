20+ мам, которые так воспитали своих детей, что им за это отдельную грамоту вручить хочется

Гордиться своим ребенком — совершенно естественная вещь для любой мамы. Пусть даже чадо не блистает в учебе или спорте, а просто часами сидит в компьютере. Но некоторые дети порой ведут себя настолько мужественно и мудро, что так и тянет воскликнуть: «Какие же родители молодцы — такую умничку воспитали!»