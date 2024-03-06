18 человек, чья доброта согреет словно теплое одеяло в непогоду

Доброта вокруг нас — в поступках близких и незнакомцев. Проводить слепого до дома, спасти чужую кошку, да просто поддержать словами в трудную минуту способны люди с большим сердцем. Именно они меняют жизнь других к лучшему.

Наш магазин решили закрыть, делать возвраты было нельзя. Из-за этого многие покупатели вели себя довольно грубо. Однажды пришел один парень, чтобы сделать возврат чемодана. Он поменял его на другие вещи, но оставалось еще 10 фунтов. Я уже приготовился к очередной нервотрепке, но сказал ему, что он может добрать еще товаров на эту сумму. И он начал выкладывать на прилавок конфеты, печенье, пирожные. Остались сущие копейки, на которые у нас ничего не было, о чем я ему и сообщил. И тут он меня поразил своим ответом: «Я думаю, вам придется неслабо потрудиться и над этим». И он ушел, оставив меня с огромной кучей бесплатной еды. © bacon_cake / Reddit

Дочь стала просить карманные деньги все чаще и чаще. А раньше-то ей хватало того, что даю! У меня сразу же дурные мысли в голове, я и спросила, в чем дело. И тут мой добрый ребенок помялся и признался: «Под нашим домом так много котиков и собачек, я им всем покупаю корм за те деньги. Еды для всех не хватает, поэтому и денег надо побольше». Ох уж добрую душу воспитала. © Не все поймут / VK

Пару месяцев назад моей пожилой маме на карточку пришла небольшая сумма. Был уже поздний вечер. Звонок. Парень с другого конца страны сказал, что ошибся при переводе денег, и попросил вернуть. Мама стала ему объяснять, что надо подождать до утра, так как у нее простой кнопочный телефон. Надо идти в банк и т. д. Маме не спалось, поэтому поболтала с парнем о том о сем. Не знаю, о чем они разговаривали, но в итоге он попросил маму купить себе на эти деньги что-нибудь вкусное. А на днях отправил ей еще немного денег — поздравил с праздником. Спасибо ему за то, что сделал чужому человеку приятно. © RabiGaGa / Pikabu

Довелось нам побывать на стендапе. За соседним столиком сидела милая пара вполне презентабельного вида. Шоу закончилось, включили свет, и мы увидели девушку-официантку с паникой в глазах. Наши соседи оказались «редисками» и ушли, не заплатив. Знаю, каково это — потерять не по своей вине все деньги за смену. Обидно, досадно, вера в человечество стремится к нулю. Бегуны были не слишком привередливы, счет был небольшим. Так что мы предложили заплатить за них. Девушка сначала даже не поверила. Еще не доводилось слышать такой искренней благодарности. © AlekseyKuz / Pikabu

У дочки праздник в садике. И была там песня для папы, под которую девочки должны были танцевать с папами. А мой муж бросил нас, когда ей было 2 года, а нового папу я как-то еще не нашла. Но дочка не растерялась и тайком позвонила с моего телефона боссу и попросила его прийти к ней в сад, представиться ее папой. И знаете, он согласился. А счастливые глаза дочери, когда она танцевала с моим начальником, до сих пор не могу забыть. Спасибо ему огромное за это. © Не все поймут / VK

Рассказала подруга: зимой в гололед упала, сломала руку, потеряла сознание. Очнувшись, увидела над собой лицо склонившегося мужчины, сумки уже нет. Все, думает, пока была без сознания, сумка пропала. А мужчина говорит: «Женщина, не бойтесь, я до приезда скорой помощи с вами побуду. А сумка ваша у меня, ничего не пропало». © Галина Смирнова

Однажды в клинике подошла рассчитаться за услугу. За соседней кассой девушке озвучивают сумму. Я сразу заметила ее растерянность. Она порылась в сумке, достала деньги, пересчитала и с ужасом поняла, что ей не хватает. Кассир окинула ее уничтожающим взглядом, и девушка вообще поникла и побледнела. Я спросила, сколько не хватает, и после ответа без раздумий дала ей. Давно я не видела таких благодарных глаз! Она попросила мой номер и все вернула. © Подслушано / VK

Моя бабушка была воспитательницей в детском саду целых 50 лет, до 72-летия. Несколько детей были из бедных семей. И каждые несколько лет бабуля вдруг становилась поразительно неуклюжей. Она спотыкалась, поливая растения, проливала воду на ребенка, который был грязным и носил одну и ту же одежду в течение нескольких недель. А потом ничего не оставалось, как отправить его мыться и дать малышу чистую одежду, а старые вещи вернуть уже после стирки. Случаи такой поразительной неловкости приключались с бабулей регулярно, и, как ни странно, происходили они всегда с одним и тем же ребенком. Кроме того, бабуля регулярно ошибалась, пересчитывая своих внуков, и готовила лишнюю порцию еды, которую и предлагала кому-то из пострадавших от ее неловкости. © WatchForFallenRock / Reddit

Был февраль, метель. Иду на работу и тут краем глаза замечаю, что на углу мужчина облокотился о стеночку и стоит. Прохожу мимо и думаю: «Гуляют, а потом до дома дойти не могут». Иду дальше. А потом в голову приходит картинка: его ноги — их нехило так замело снегом, по щиколотку точно. И начал как-то волноваться. Развернулся и к нему:

— Мужик, ну чего ты тут стоишь в 6:45 утра? Уже все ноги снегом замело!

А он мне:

— Сынок, проведи меня до дома, я заблудился, я слепой.

Дает мне руку, а она просто ледяная. И до дома-то не дошел всего 50 метров. Как оказалось, вчера он вышел из дома, а на обратном пути потерялся и шел домой всю ночь! Завел его в подъезд, он попросил меня положить руку на перила лестницы и сказал, что дальше сам. Я побежал на остановку и как раз успел на автобус. © MetodProb / Pikabu

Работаю в фотоцентре. Сегодня пришла одна дружелюбная женщина, которая хотела распечатать фото со своего телефона. Она небрежно упомянула, что недавно они все исчезли, хотя она не удаляла их. Я вытащил карту памяти из телефона и вставил в компьютер. Надеяться особо было не на что, но я все же отформатировал карту памяти и загрузил в нашу программу восстановления. И мне удалось восстановить 90 % фотографий и видео с этой карты. Я подозвал женщину, и она буквально заплакала. Там были самые важные фото: выпускной внука, семейные поездки, собака, которая пропала несколько месяцев назад. Она купила новую карту, а потом забежала за прилавок и крепко обняла меня. © RubberReptile / Reddit

Я был бедным подростком. Моя семья отказалась от меня. Со своей подругой, которая тоже разорвала отношения со своими родными, я делил захудалую квартиру. Сейчас я стал одним из самых уважаемых IT-специалистов на моем нынешнем месте работы.

Это при том, что я даже не оканчивал колледж, а сам я намного моложе многих других сотрудников IT-отдела. © Captain_Sy**ilis / Reddit

Это при том, что я даже не оканчивал колледж, а сам я намного моложе многих других сотрудников IT-отдела. © Captain_Sy**ilis / Reddit Вчера ко мне на работу пришли мама и дочка. Они взяли сэндвичи, но девочке еще хотелось брауни, а им не хватило на него денег. Малышка восприняла это спокойно, но выглядела довольно грустной. И тут парень позади них говорит: «Я хотел бы взять все пирожные, кроме этих 5». И он сгребает все пирожные, которые мы складываем в 3 пакета, на сумму около $ 110. И все эту огромную груду сладостей он отдает девчушке. Та была в бурном восторге, а все остальные, глядя на эту картину, просто покатывались со смеху. © SwiggitySwoner123 / Reddit

В субботу утром моя кошка выпала из окна 8-го этажа. Я в это время спала. Слышала, что кто-то звонит во все двери, но подходить не стала. Проснулась и поняла, что моей любимой кисы нет. Побежала искать. Вижу объявление: кошка выпала, нашли, обращаться в квартиру на 1-м этаже. Звоню, открывают. В 1-комнатной квартире семья из 5 человек: бабушка, муж-индус, жена и двое маленьких детей. Видно, что с небольшим достатком. Муж говорит, что увидели, как кошка лежит, а к ней вороны подбираются. Хозяев не нашли и повезли ее в ветклинику. В общем, у кисы травма ноги, но, главное, она жива. Эти люди спасли кошку, заплатили за лечение и стеснялись брать деньги! Еле-еле взяли ровно по чеку. Позже буквально впихнула им конфеты. © Ольга Баева

Еле-еле взяли ровно по чеку. Позже буквально впихнула им конфеты. © Ольга Баева Когда вижу людей, у которых тяжелая физическая и низкооплачиваемая работа, громко говорю дочке примерно такое: «Вот тетя подметет, и потом улица будет чистая», «Вот дядя дорожку выкладывает, потом будет красиво и мы сможем гулять здесь», «Ящики тяжелые несет, и поэтому мы сможем купить свежий хлебушек» и т. д. Вроде мелочь, но людей всегда очень подбадривает то, что их труд кто-то видит и ценит. И всегда появляются улыбки на их лицах. © Подслушано / VK

В школе меня жутко доставала одна девчонка из богатенькой семьи. А неделю назад она пришла устраиваться ко мне на работу. Захотела я засмеяться и послать ее к черту. Но спросила, зачем ей эта работа? Оказалось, что родителей уже не стало, муж ушел, болеет маленький ребенок. Очень стыдно, что хотела поиздеваться. Разумеется, на работу приняла. Работает девушка, кстати, очень хорошо и старательно. И я верю, что время меняет людей. © Не все поймут / VK

Хороших учителей, которые верят в учеников и передают им вместе со знаниями частичку своей души, много. О таких профессионалах мы писали в этой статье.

Дочь заканчивала девятый класс, в честь чего моя сестра подарила ей кругленькую сумму. Говорим, мол, ты взрослая, решай сама, на что потратишь. Время идет, а ребенок ничего не покупает. А на выпускном наша девочка подходит к нам и гордо объявляет, вот, мол, моя подруга. А на той — шикарное платье. Оказалось, что она была из неблагополучной семьи, жила с бабушкой, им не хватало денег на еду, что уж там говорить о наряде на выпуск. Дочь отдала деньги ей, потому что хотела, чтобы в этот день у всех был праздник. Горжусь ею, не каждый взрослый может так поступить, что уж там говорить о ребенке. © Не все поймут / VK

Когда я была маленькой, нам с мамой дали путевку на море в санаторий с 3-разовым питанием. Денег мы взяли впритык. Вот последний день, выселение в 12 часов дня, а автобус у нас только в 5 часов утра. Хорошо, что разрешили чемоданы оставить в гостинице до вечера. Отправились гулять с мамой по городу. Иногда чего-то просила, мама поясняла, что гулять нам еще долго, а денег мало. Вечером мне захотелось есть. Мама хотела купить хот-доги, и тут оказалось, что у нее украли кошелек. Продавщица, когда узнала об этом, лишь презрительно на нас взглянула. Со стыдом мы уже собрались было за чемоданами, как я попросилась напоследок искупаться в море. И пришла с целым пакетом монет к маме: вспомнила, как мы кидали монетку в море, и насобирала со дна. На еду хватило. А потом мы ждали 5 утра, и я не засыпала. И это был лучший рассвет. © Happygerl / Pikabu