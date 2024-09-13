18 историй об учителях, поступки которых трудно понять даже спустя годы

Да ну! Вот наша влетала в класс как ведьма. Мы встаём, она разрешает сесть. Потом говорит: "Очень громко! Ещё раз встали!" Потом опять: "Сели!" Потом снова: "Встали!" И так несколько раз. А мы все дети из интеллигентных семей, гимназия. Молчали и делали. Жаль, что тогда не нашелся тот, кто бы ей пинка дал.