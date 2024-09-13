Да ну! Вот наша влетала в класс как ведьма. Мы встаём, она разрешает сесть. Потом говорит: "Очень громко! Ещё раз встали!" Потом опять: "Сели!" Потом снова: "Встали!" И так несколько раз. А мы все дети из интеллигентных семей, гимназия. Молчали и делали. Жаль, что тогда не нашелся тот, кто бы ей пинка дал.
18 историй об учителях, поступки которых трудно понять даже спустя годы
Истории
20 минут назад
К сожалению, школьные годы не у всех вызывают приятные воспоминания. Ведь в каждом учебном заведении находятся вредные учителя, методы преподавания которых вызывают вопросы. Обычно нахождение на их уроках — настоящий стресс для школьников, так как никогда не знаешь, что преподаватель может учудить. Вот 18 случаев из жизни. Кстати, в конце мы оставили историю про учительницу, которая нашла нестандартный способ привить ученикам любовь к литературе.
- Я как-то проходил мимо школы, в которой учился, решил зайти с классруком поговорить.
А она сидела с коллегой, обсуждала что-то в ключе: «Иванов — хамло, поэтому ему за экзамен 3. А Петрова — умница, сдала на ремонт, поэтому я ей максимальную оценку поставила».
Если что, это еще до ЕГЭ было, тогда школьная оценка влияла при поступлении. Чего-то я после этого приуныл и с тех пор в родную школу не заходил. © SweetKairos / Pikabu
- Когда я учился в школе, у нас была учительница математики, которая в начале каждого урока настаивала, чтобы все ученики вставали со стульев. И разрешала ребенку садиться только после того, как он отвечал на математический вопрос. Будучи человеком, не очень сильным в математике, я проводил большую часть своих уроков стоя по стойке смирно. © talesofentrapment / Reddit
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- Однажды я выиграл игрушку в качестве приза в какой-то классной лотерее. Но учительница навсегда конфисковала ее у меня за то, что я играл с ней во время обеда (!) на детской площадке. Я был в 3-м классе. © HooksAU / Reddit
- У моей сестренки свекровь — многодетная мама (6 детей). В общем, одному из детей училка периодически рвала тетради. Последним, что она порвала, стал дневник. Свекровь не выдержала, новый дневник покупать не стала. А через пару дней ее вызывают в школу, спрашивают, почему нет дневника. Она и отвечает: «Так порвали. Извините, но постоянно покупать тетради и дневники — это деньги, которые я не печатаю». Насчет дневника училка объяснила, почему она порвала — оказывается, на неделю он не был заполнен. А почему тетради рвала, не объяснила. © I / ADME
Я правильно понял эту логику? Если дневник не заполнен, то стоит его порвать, как он тут же станет заполненнным?
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- У меня так на черчении все мои каляки препод ручкой "правил" до бесконечности. Пока не узнал, что мои работы предварительно родители проверяли, а они оба — инженеры-конструкторы ЦКТБ. © zengali / Pikabu
- Это произошло на уроке английского в 9-м классе. Учитель по непонятной причине недолюбливал меня. Да, может, я и был заучкой, но, по крайней мере, никогда не относился к этому учителю неуважительно. Итак, у нас было классное задание, в котором нам нужно было использовать 12 слов из словаря. Когда я закончил, подошел и отдал ему свою работу.
Вскоре после этого учитель говорит всему классу: «Ух ты! Этот парень использовал всего 11 слов! Да он даже считать не умеет!» Ну и далее в таком духе. Я точно знал, что использовал 12 слов, потому что пересчитывал их раза три. Поэтому я подошел к нему и перед всем классом пересчитал их вслух: «1, 2, 3, … 11, 12» и просто сел обратно.
Конечно, в тот момент все смеялись, а лицо преподавателя заметно покраснело. © Unknown author / Reddit
- Я была в 5-м классе, когда родители развелись. Как-то мне стало плохо в школе. И именно в тот день математичка вызвала меня к доске. Меня тошнит, ничего не понимаю, а она при всем классе говорит: «Видно, что дочь разведенных родителей, никто тобой не занимается». После этого надо мной издевался весь класс. Все продолжалось, пока у одного из задир не развелись родители, там отец ушел к другой женщине и забыл про сына. Все резко стали его жалеть, а я чувствовала лишь злорадство. При всех поздравила его со вступлением в клуб «брошенок», как он меня называл, а он разревелся. Плохой поступок, но тогда мне стало гораздо легче. © Подслушано – Здесь говорят о тебе / VK
- До сих пор помню Ивана Ивановича, который рисование в 1-м классе преподавал. Первый урок, рисуем радугу. Я стараюсь, всегда любила рисовать, и получалось лучше многих сверстников. Возвращает мне мою радугу — стоит тройка, так как я, видите ли, «слишком старалась». Больше мне не нравилось рисование... А как стала старше, так стало жаль себя, малявку. Ну как можно ребенку в 7 лет за радугу трояк поставить?! © Ealf / Pikabu
- Моя жена, когда еще была ребенком, перешла в новую школу в середине выпускного года. Ее учитель математики хотел, чтобы она наверстала все пропущенные ею классные работы по этому предмету. И это в дополнение ко всем обычным заданиям, которые будут выполняться в дальнейшем. После нескольких недель безуспешных попыток отменить это нелепое решение моя жена бросила учебу. А ведь она была круглой отличницей до того момента. © NotATroll_ipromise / Reddit
- У нас была «гениальная» учительница физики. Учебный процесс строился следующим образом: 3-4 урока она писала на доске учебный материал из своего конспекта. Потом была контрольная, на которой надо было слово в слово написать ранее «донесенный» материал. Отклонение от канонического текста — сразу 2. Писали по одному за партой на 6 первых партах. Обычно парты стояли свободными до ее прихода, потом она по списку или случайно назначала сдающих.
А один раз заходит, видит пустые парты и говорит: «Что, никто сдавать не хочет? Тогда всему классу 2 балла!» В следующий раз сели 6 человек сдавать, заходит она и говорит: «Принимаю только у добровольцев, у остального класса 2 балла». Короче, издевалась до тех пор, пока наша классная не нажаловалась директору, который угомонил этого гения педагогики. © Злой Доктор / ADME
- Учительница по математике решила дать мне одно задание, которое я должен был решить перед всем классом. Я так и сделал, был уверен, что ответ правильный. Потом она проверила его и ни с того ни с сего начала издеваться надо мной. На протяжении 5 минут она меня обзывала и в итоге влепила плохую оценку.
Затем она стала показывать моему классу, как задание должно было быть выполнено. И она сделала его точно так же, как я 5 минут назад. Одноклассники указали ей на это. А она сказала: «Ой, вы все меня отвлекли». © Unknown author / Reddit
- Ребенком я была неусидчивым, но очень сообразительным. Учительницу начальных классов такой расклад не устраивал, все должно было быть строго по ее правилам. У нее были любимчики, которых она сажала на первые парты и уделяла им бóльшую часть своего внимания.
До меня особое докапывание началось потом, когда во 2-м классе у меня упало зрение. Мне выписали очки и «рецепт» на первую парту среднего ряда. Но учительница посадила меня сначала на первую парту в углу, потом на шестую парту среднего ряда. Я попросила посадить меня, как врач просил, а она мне: «Впереди сидят лучшие дети, и место надо заслужить». Рассказала отцу. Тот выслушал и молча пошел со мной обратно в класс, но перед дверью попросил подождать его в коридоре. Я до сих пор не знаю, что он сказал учительнице, но на следующее утро вопрос был решен. © Liev39 / Pikabu
- У двоюродной сестры в начальных классах была ситуация. Невзлюбила ее учительница. И в какой-то момент дело дошло до того, что она при всем классе оскорбила сестру, порвала ее тетрадь и швырнула в лицо. Когда об этом узнал ее отец и пришел в школу, пришлось извиняться уже учителю. После этого у нее и оценки стали нормальные. © babura / Pikabu
- Была у нас учительница родной литературы. Она просто убивала в своих учениках полет мысли, творчество, фантазию, вообще, не позволяла думать и размышлять самим. После прохождения очередной темы писали сочинение о том, что и как поняли. Если писали своими словами, свои мысли, то получали 2 или 3. Если писали ее словами, то получали 5. Я сначала не поняла, потом раскусила ее и писала только то, что она говорила на уроке, получала 5 и была любимым учеником. Но я хотела выражать свои мысли, свои переживания, но она это пресекала на корню. © Ирина Муратова / ADME
- Есть волшебная категория преподавателей, которые занижают оценку, чтобы «у ребенка был стимул лучше учиться». У старшего сына в школе была такая учительница химии. Она не имела ничего против моего сына, просто занижала оценки всем без разбора, мотивируя это тем, что «химия — царица наук». По ее представлениям, школьник должен знать химию чуть ли не на уровне первого курса профильного ВУЗа. После большого скандала исправила всем тройки на четверки. © aglotkov / Pikabu
- Я всегда любил фэнтези. Я читал «Властелина колец» и «Хроники Томаса Ковенанта», когда мне было примерно 11 лет. Так одна учительница однажды высмеяла эти книги перед всем классом, а также меня — за то, что я их читал. После этого я никому не признавался, что читаю фэнтези, пока мне не исполнилось 20. Теперь фэнтези — совершенно нормальный жанр, и это здорово. © Unknown author / Reddit
- В 5-м классе одна училка накричала на меня за то, что я использовал механический карандаш вместо деревянного, причем на странице, которую она никогда бы и не прочитала. © Unknown author / Reddit
- Расскажу, как я стала троечницей. До 6-го класса я училась на 4 и 5. А потом к нам в школу пришли новые преподаватели по некоторым предметам. Одна из новеньких невзлюбила меня с первого взгляда, швыряла в меня тетрадками, орала, выгоняла из класса, если я повернула голову на соседнюю парту. Доколупывалась просто до всего: не с той интонацией читала, не так руку подняла, смела переспросить, если не расслышала. Год я мучилась и боялась ее. В конце года она сообщила мне, что моя оценка между 3 и 4, и если я плохо напишу сочинение, то мне хана. Она так и сказала «хана».
Я писала сочинение 3 дня, очень старалась, несколько раз переписывала. Сочинение на тему «моя любимая книга». Я выбрала повесть «Путешествие Алисы» Кира Булычева. Я со страхом ждала результат и в итоге получила работу, всю исправленную красной пастой. И оценку 4/3. Я смотрела ее исправления и испытала шок. Везде она исправила фамилии героев. Капитан Полосков по ее мнению должен быть ПолоЗковым. Планета Шелезяка должна быть Железякой. Весь урок она стыдила меня, выставив перед всем классом у доски, что не знать фамилию героя отвратительно. На мои робкие попытки возразить она затыкала мне рот. И, конечно, влепила за год тройку. На следующий день я принесла в школу книгу и показала, что фамилию капитана и название планеты я написала правильно. Она скорчила рожу и недовольно спросила: «И что, мне теперь оценку в журнале исправлять? Все равно ты не знаешь больше, чем на тройку».
Были неприятные случаи и с математичкой, а также случаи предвзятого отношения ко мне... Вообще, 6-й класс перевернул мое представление о школе и учителях. Я настолько боялась ошибиться, что стала прогуливать. Соответственно постепенно перестала понимать какие-то темы и окончательно съехала на тройки. Кстати, выпускные экзамены я сдала лучше многих, но мне в аттестат все равно влепили тройки по основным предметам... Прошло уже 30 лет, а я все еще чувствую обиду на этих учителей. Их уже нет в живых, и я взрослая, давно закончила институт, получила профессию и довольно востребована на рынке труда. Казалось бы, можно простить. А я не могу, моя обида слишком сильна, я не понимаю, как может взрослый человек, педагог, унижать и обижать ребенка. Что со мной было не так, что эти две женщины так невзлюбили меня? Или что-то не так было с ними? Вопросы без ответа, к сожалению. © Erisalia / Pikabu
Бонус. На такие уроки литературы и мы хотели бы попасть.
- Моя учительница литературы в школе устраивала "вечера поэзии". Когда проходили какого-то поэта и дело доходило до запоминания стихотворения на выбор, мы сдвигали все парты в круг, учительница закрывала шторы, зажигала свечи, включала тихонько музыку, и мы полтора часа читали стихи. И все было по желанию, никого не вызывали, один закончил, другой начинает. © Елена Макарова / ADME
Вот еще немного историй об учителях и школьной жизни:
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