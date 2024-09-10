19 примеров того, что первое впечатление порой бывает обманчиво
Истории
1 час назад
Мы кучу раз слышали о том, что судить книгу по обложке — так себе идея. Но, как ни крути, порой каждый складывал впечатление о людях по их внешнему виду. И обманывался этим.
- Снимаю квартиру. Хозяин — очень жуткий мужик. Два метра ростом, с густой черной бородой, говорит басом. Побаиваюсь его. Вчера звонок в дверь, открываю, а там он стоит, в грязной майке, шортах. И с большим молотком наперевес. Ну все, думаю, капец. А он вдруг добродушно говорит: «Пустишь? Я вам дверь починю, а то косяк отходит.» С перепугу пустил. Пока он чинил дверь, разговорились. Оказалось, классный мужик. © Палата 6 / VK
- Время 22:20. Стою возле ТЦ с коляской, там сынок маленький спит, ждем папу с работы. Тут ко мне идут вразвалочку два парня хулиганской внешности. Еще и буйные такие. Огляделась, а вокруг-то никого. Стало мне дико стремно. Парни приближаются. И тут один вдруг говорит другому: «Сейчас потише говори, в коляске наверно ребенок спит». Так приятно стало на душе. Как же все-таки обманчива бывает внешность. © Мамдаринка / VK
- Есть у меня один знакомый. У него такое чудное лицо: пухлые щеки, борода и усы редкие, глаза детские и какие-то удивленно распахнутые. И сам он какой-то трогательно неуклюжий. При первом взгляде на него чувствуешь снисходительность и думаешь, что он наверняка маменькин сынуля. Глупый и наивный щенок, который еще ничего в жизни не видел. Он и сам прекрасно знает, какое впечатление производит, и пользуется этим. А на самом деле ему 36 лет, он знает несколько языков, работал в серьезных местах, женат, у него двое детей. © oseledich / Pikabu
- Покупали квартиру, а у мужа неожиданно износились до дыр все джинсы. Вот он и пошел на просмотр в старых затасканных трениках. Квартиру брали у людей, одетых с иголочки. Недешевую и с отличным ремонтом. Посмотрели, все нас устроило, сказали, что берем. И тут началось: их агент за вечер позвонил нам 4 раза, чтобы напомнить о цене квартиры и сумме залога. Переспрашивал каждый раз, правда ли мы ее берем. А уж когда супруг на внесение залога приехал в тех же трениках, да еще и на разбитой и замотанной скотчем машине, в которую за пару дней до этого на парковке знатно влетела другая машина, они все чуть не упали. © Мама дорогая / ADME
- Завели с парнем котенка. Он, как все мелкие, начал шалить. Покоцал дорогие туфли моего благоверного. За это парень вывез котика на дачу и вообще не считал, что сделал что-то гнусное. Я в ночи после работы поскакала на эту дачу, орала, рыдала. И тут вышел сосед. Я к нему всегда относилась немного высокомерно. Так этот человек оказался гораздо лучше, чем мой бывший с лощеной мордой. Потому что котенка сосед подобрал, накормил, хотел себе оставить: «На улице, что ли, ребенка бросать?» У него, как оказалось, на участке домики сделаны для кошек бродячих, чтобы те греться приходили. Дома живет штук семь, на крошечную зарплату он умудряется всех кормить, да еще и стерилизовать. В выходные привезу ему два мешка корма, буду помогать. А от парня я съехала. © Подслушано / Ideer
- Мой муж монтажник высоковольтных ЛЭП. Зарплата у него хорошая, но он и его коллеги работают в полях и лесах, поэтому всегда в спецовках и довольно грязные. Заходят они как-то в деревенский магазин, а продавец им с порога: «На закуску не режем!» Теперь это семейная шутка. Иногда, как приедет грязный, я ему так же говорю. © Knick_Knakery / ADME
- При первой встрече я подумала: «Фу, что за одежда на нем? У такого никогда девушки не будет». Потом так получилось, что общие знакомые порекомендовали меня к нему в фирму, мы стали вместе работать. Вместе ездили в командировки, намбыло удивительно легко общаться на любые темы. Вот словно знаем друг друга тысячу лет. Потом в авралы буквально ночевали на работе и на рассвете возвращались домой. Но у меня правило — не встречаться с начальником! Было. Недавно праздновали юбилей нашей свадьбы. © Подслушано / Ideer
- Я счастлива замужем уже почти 5 лет, отношения у мужа и моих родителей очень теплые. А вчера я узнала от мамы, что когда я впервые привела будущего супруга знакомиться, у мамы чесались руки вытолкать его за дверь. Настолько он ей не понравился и показался глупым. Она уже обдумывала, как меня отговорить от этих отношений, но потом решила, что не имеет на это права. Со временем она поняла, что была неправа, а внешность обманчива, как и первое впечатление. В итоге они подружились. Я очень благодарна маме за ее мудрость. Жаль, что не всем родителям хватает на это ума. © Карамель / VK
- У бывшего мужа было две машины: дорогая и подешевле. В деревню ездили только на второй, так как дорога там не очень. Заезжаем один раз на автомойку, а мойщик прям в лоб говорит, что это ведро с гвоздями он мыть не будет. Тебе надо, мол, ты и мой его сам. А бывший мой — человек очень принципиальный. Мы доехали до дома, он переоделся, завел дорогую машину и поехал на ту же мойку. Так обратно он приехал на машине, которую в качестве извинений аж воском отполировали. © Рина / ADME
- Я всегда считал себя дико умным, а женщин почему-то глупыми. А тут познакомился с девушкой, она пришла на свидание расфуфыренная. Болтали, зашла речь о фильмах. Я решил блеснуть, про «Интерстеллар» позаливать. Дама мне выдала целую тираду и ушла, а я остался с открытым ртом. Знаете, что она сказала? «Если я так выгляжу, значит, я тупая?» Она прогнала мне лекцию об аккреционных дисках, сингулярности, черных дырах, гравитации. Я просто сидел и не мог сказать ни слова. Через час мне пришло последнее сообщение: «Кафедра астрофизики и астрономии. Не суди о книге по ее обложке». © Подслушано / Ideer
- Проспорил друзьям желание. Пришлось мне одеться как ободранец и сходить в магазин. Надел вытянутые треники, тельняшку, шлепки, телогрейку, накладную бороду, взял с собой мелочь. Друзья за мной пошли и поодаль ржали как кони. Купил сырок, дешевый напиток и два доширака. Охранник брезгливо смотрит и выдает: «Денег-то хватит?» Что-то мычу и считаю мелочь. Хватает, беру еще пакет. Нужно было видеть лица продавцов, охранника и покупателей, когда какой-то ободранец сел в дорогую машину, припаркованную тут еще вчера, и вальяжно уехал. © Подслушано / Ideer
- Я работал продавцом, и, помню, как-то к нашему магазину подъехала большая черная тачка. Из него вышел мужик. Весь в татухах, в кожаных шмотках, на ногах — крутые ботинки. Короче, выглядел как тип, которого не хочется встретить в темном переулочке. Но вот он поворачивается и, прежде чем закрыть дверь авто, достает оттуда крошечную собачку с розовым бантиком на голове. Зашел он с ней в магазин и все время, пока ходил между прилавками, что-то мило говорил своей пушистой спутнице. © craftycayuse / Reddit
- Работаю в охранном агентстве. Обеспечиваю безопасность важным людям. Естественно, попал я сюда не за красивые глаза. Высокий, с рождения немаленький в размерах, мастер спорта по боксу, имею черный пояс по тхэквондо. За собой слежу, у меня в меру развитая мускулатура. Внешне я не совсем похож на интеллектуала, соответственно, и отношение ко мне и коллегам соответствующее. А у меня, между прочим, два высших и магистратура — с красными дипломами. Я свободно говорю на трех языках, у меня обширный круг интересов и познаний, постоянно читаю научную литературу. Работу свою не люблю, даже больше скажу — ненавижу. Единственная причина, по которой я не ушел, — хорошая зарплата. У меня больная дочь, а ее лечение крайне дорогое. Вряд ли я сразу попаду на должность, которая будет приносить такой же доход, если пойду по специальности. © Подслушано / Ideer
- Мой парень при росте 175 весит 40 кг. И меня бесит бестактность людей по этому поводу. Последней каплей стало то, что перед корпоративом, куда все едут с женами, мужьями, девушками или парнями, мне прямым текстом сказали, что там такой «набор костей» не нужен. А он просто болеет сейчас. Ненавижу, когда судят по обложке! © Подслушано / Ideer
- Я водитель школьного автобуса, возил учеников из очень благополучного района. Меня поразило, что эти детишки — одетые, кстати, в очень дорогие одежки — каждый день благодарили меня за то, что я их довез. Когда родители встречали их у автобуса, то всегда напоминали им, что надо сказать «спасибо». Эти люди действительно были из высшего класса, но вовсе не из-за денег, а в первую очередь из-за культуры. © Gina Hall / Quora
- Прицепилась вредная бабуля в метро к девушке с дредами. Как она ее только не оскорбила. Так мне жалко девушку стало, ведь она бабуле ничего плохого не сделала. Тут бабка давай меня в пример ставить, мол, вот девушка приличная, с детьми. А я взяла и сняла шапку, под которой у меня волосы фиолетовые. Бабушка, конечно, была в шоке. © Карамель / VK
- У моих родителей есть соседка: дама обеспеченная, ездит на дорогой машине, в проблемы дома типа собрания по поводу вывоза мусора и подорожания коммунальных услуг не вникает (говорит, что ее это не касается). Все считали ее высокомерной. Но однажды ночью кто-то подкинул во двор коробку с котятами, которые только открыли глазки, пищали пронзительно. Я вышла на этот писк, стояла и решала, что делать дальше. Писала знакомым: вдруг у кого-то есть кормящая кошка, чтобы пристроить котят. И тут выходит эта самая соседка, хватает коробку и несет ее в свою машину. Я пошла следом, спрашиваю, что она будет с ними делать. Думала, что захочет избавиться. А она ответила, что к ветеринару отвезет. Я напросилась в попутчицы, мы съездили в круглосуточную ветеринарку, где нам объяснили, как выхаживать таких котят. Соседка сказала, что берется за это, и, надо сказать, она вырастила этих котят. Двоих оставила себе, двоих отдала. © Ползучесть / VK
- На днях зашла в парикмахерскую, чтобы подрезать челку. Парикмахер была высокая, на первый взгляд грубоватая и сухая девушка. И вот я села в кресло, она накрыла меня плащом, мило улыбнулась и спросила: «Ну как? Нос не чешется?» Посмеялись, поговорили, познакомились. Теперь в этой парикмахерской есть постоянный клиент. © Не все поймут / VK
- Есть у меня подружка, которая на первый взгляд стерва стервой. Ведет себя так пафосно, что иногда аж неприятно. Все привыкли ее считать этакой Круэллой, однако она очень харизматичная. И только я знаю, что эта самая стерва может опоздать на нашу встречу, потому что вызывала на улице незнакомой бабушке такси, чтобы та не мерзла на холоде. И никто не догадывается, что она отдает кучу денег в приют для животных. © Не все поймут / VK
А вот еще несколько историй о том, что порой не стоит верить первому впечатлению:
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