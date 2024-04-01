14 историй о людях, которые при слове «розыгрыш» нервно вздрагивают, и их нетрудно понять

С появлением интернета подготовить розыгрыш стало парой пустяков, но едва ли кто-то может сказать, что жить от этого стало веселее. А иногда такие «шутки» могут иметь серьезные последствия. Так что если и подшучивать над кем-то, то лучше совсем безобидно — так например, как подшутил над подростками герой последней истории.