14 историй о людях, которые при слове «розыгрыш» нервно вздрагивают, и их нетрудно понять
С появлением интернета подготовить розыгрыш стало парой пустяков, но едва ли кто-то может сказать, что жить от этого стало веселее. А иногда такие «шутки» могут иметь серьезные последствия. Так что если и подшучивать над кем-то, то лучше совсем безобидно — так например, как подшутил над подростками герой последней истории.
- Мы с мужем поехали на день рождения к его сестре. Живет она довольно далеко, поэтому мы приехали накануне и остановились в свободной комнате. А наутро, когда я проснулась, я не смогла найти свои очки на прикроватной тумбочке, где, как мне казалось, их оставила. А поскольку я настолько близорука, что буквально ничего не вижу дальше 30 см от лица, я попросила мужа их найти, но его поиски оказались безрезультатными. Я была очень расстроена, поскольку не могла ни домой сама поехать, ни в ресторан со всеми на праздник пойти, да и вообще ничего делать могла, о чем сообщила родственникам мужа. И лишь когда все стали собираться на обед, сестра мужа вдруг сказала своим детям: «Я думаю, что достаточно, идите уже за ними», — и ее дети четырех и семи лет принесли мне очки. Оказалось, это она придумала такой «безобидный», по ее мнению, розыгрыш: дети прокрались в комнату, пока мы с мужем спали, и стащили мои очки, а потом спрятали. Я не стала возмущаться, а просто молча надела их, села в свою машину и уехала. Муж извинился за свою сестру, и только та не чувствует никакой вины, а наоборот обвиняет меня, что я испортила ей праздник. © Own-Kangaroo6931 / Reddit
- Пригласила друзей и парня на свой день рождения в гости. Очень старалась, наготовила всего вкусного, испекла торт, в который меня, собственно, и макнули лицом, когда я задувала свечи. Во-первых, я сильно испугалась, потому что ни от кого не ожидала такой дурости. Во-вторых, мне тупо было больно, потому что схватили за шею и резко нагнули вниз. В-третьих, мне испортили не только макияж и прическу, но и одежду, плюс крем попал в глаз, а у меня контактные линзы. В-четвертых, я возилась с тортом несколько часов! Словом, я под общий хохот молча ушла в ванную, умылась, а потом так же молча стала убирать со стола, делая вид, что в квартире больше никого нет. Теперь я — обидчивая дура без чувства юмора, друзей и парня. © Подслушано / Ideer
- Недавно я обручилась с мужчиной, и мы собирались вот-вот съехаться. Но случилось кое-что, из-за чего наши отношения теперь под вопросом. Пришла я на день рождения к жениху. Собрались его родные, друзья, дочь 16 лет. Последняя и раньше доводила меня своими розыгрышами, но я старалась переводить все в шутку, а тут она явно перешла черту. И вот заходим мы в гостиную всей толпой на ужин, а там в углу эта малолетка развесила мое нижнее белье на вешалке и еще ухмыляется: смотри, мол, что забыла в прошлый раз, когда у нас была! Я просто обомлела вначале, ничего и сказать не могу. Все на меня пялятся, кто-то из друзей жениха уже ржет, а тут я уже не выдерживаю, ору на его дочь, а потом собираю свои вещи и тут же ухожу, отключив телефон. Теперь жених считает, что я должна извиниться за то, что накричала на его дочь из-за такой «безобидной» шутки и за то, что испортила ему праздник своим уходом. © Ornery_Guarantee_625 / Reddit
- Недавно к моему 16-летнему сыну пришли друзья. Я занес им пиццу, когда случайно услышал, как сын требует со своих друзей какой-то награды за то, что в качестве розыгрыша пригласил одну девочку на свидание. Из их разговора я понял, что никто из них не считает ее привлекательной. Я дождался, пока его друзья уйдут, чтобы серьезно поговорить с сыном. Я рассказал, что так некрасиво поступили в молодости с моей двоюродной сестрой и как это на нее повлияло. Вот только сын в этом не видел ничего плохого и считал, что я вмешиваюсь не в свое дело. После чего я сказал ему, что не пущу его никуда гулять в течение 2-х недель. Как ни странно, жена не поддержала меня. А когда я спросил ее, как бы она себя чувствовала, если бы так разыграли нашу младшую дочь, она просто сказала: «Этого не будет, у нее хорошие гены». © advicedadneeds39 / Reddit
- В подростковом возрасте шутили с подругой. Набирали неизвестные номера и на вопрос, кто звонит, отвечали: «Ты что, меня не узнал(а)? Угадай, кто это». И так мы долго разговаривали с незнакомыми, выведывая интересные подробности их жизни. Но как-то я придумала злую шутку, о чем жалею. Трубку тогда взяла женщина, и я сказала: «Извините, я не могу больше с этими жить. Я — любовница вашего мужа». Кричала она громко, не помню что. Надеюсь, их семья тогда не распалась. © Подслушано / Ideer
- В детстве я просыпался рано на 1 апреля и пересыпал соль в сахарницу, а сахар — в солонку. А мама всегда пила кофе с сахаром, и она каждый раз наказывала меня за мою проделку. В 12 лет я впервые за 4 года решил, что хватит, не буду устраивать этот розыгрыш. И вот 1 апреля, мама делает себе кофе, а потом смотрит на меня и с фразой «Ну уж нет, умник» хватает солонку. И сама посолила кофе. Боже, как она разозлилась. © Unknown author / Reddit
- Коллега решила мужа порадовать на день рождения и исполнить его мечту. Тот коллекционировал виниловые пластинки, а хорошего проигрывателя не было. И вот получила она премию, пообщалась на форуме с ценителями, взяла у меня еще денег взаймы. И купила непомерно дорогущий немецкий проигрыватель. Но, вспомнив, как ее муж на 8 марта подколол телефоном в коробке из-под кастрюли, решила тоже схохмить и запаковала проигрыватель в коробку из-под пылесоса, раздобытую у знакомых. Сверху обернула в красивую упаковочную бумагу, присобачила открытку и бант. И вот после ужина с тортиком притаскивает она с балкона подарок и водружает на стол. Муж, радостно сверкая глазами, снимает бумагу, видит коробку из-под пылесоса и с психом сталкивает на пол. Высказывает ей все, что думает о ее подарке. Пинает еще несколько раз коробку и уходит, обиженный, в спальню. Коллега поплакала. Прибралась на кухне. Пришла в спальню и сказала мужу, чтобы хоть в коробку заглянул. После этого уже поплакал муж. Потому что в проигрывателе что-то разбилось, и он теперь не работает. А на коллеге еще 32 тысячи долга за подарок, который даже по гарантии на ремонт не примут. © qugieboogie / Pikabu
- Мой супруг — абсолютно адекватный человек, замечательный муж и заботливый отец, но иногда как отчебучит... Заварила я себе чашку чая, оставила остывать, а сама пошла заниматься нашей 8-месячной дочкой. Минут через 15 вспоминаю про чай, усаживаюсь в удобное кресло, беру чашку, вдыхаю аромат, делаю глоток... И прямо подскакиваю от ярости, осознав, что мой ушлый муженек за те 15 минут успел насыпать в чай до фига лимонной кислоты. Я отплевалась, выругалась и ушла на кухню. Приходит, лезет обниматься, оправдывается, мол, шутка же, смешно было. Выплеснула ему на голову этот чай, спрашиваю: «Смешно?» Стоит, глазками лупает. А я говорю, что сейчас 6 часов вечера, а я первый раз за день присела, хотела насладиться чаем. Я, блин, предвкушала это чаепитие! Извинился. Вину загладил, но на вопрос зачем это было делать, так и не ответил. © LavenderDreams / Pikabu
Мужику с пластинками в следующий раз нужно дарить сертификат на посещение психиатра. 3х годичную подписку
- Я мужа решила разыграть на его день рождения, подготовила культурную программу, купила подарок. А, чтобы не портить сюрприз, решила сделать вид, что я забыла про день рождения. Вот это и было ошибкой. Он расстроился настолько, что задержался на работе, потому что не хотел ехать домой. Мы с ним говорили по телефону, и такого убитого голоса у него не было никогда. Когда он пришел, у него было несчастнейшее лицо на свете. Конечно, я ему все рассказала, мы поехали по запланированному маршруту, но было уже поздно, и всю программу мы просто не успели. Спасло наш вечер только то, что мы случайно на одной из улочек увидели батуты, напросились у их охранника попрыгать и смеялись, как дети. © Kisyatina / Pikabu
- Когда учился, подрабатывал в нашем общежитии в ночную смену. И вот мы с одним парнем взяли толстовку и штаны, набили их подушками и одеялами и положили этот «манекен» на стол так, словно кто-то усиленно готовил домашнее задание, а потом уснул. Наша начальница до жути напугалась, когда решила разбудить «студента», потрясла его, а он развалился на части. © d***youtuesday / Reddit
- Несколько лет назад на 1 апреля я добавил зеленый пищевой краситель в яйца и на завтрак приготовил зеленые яйца с ветчиной. Моя девушка сказала, что это выглядит неаппетитно и не стала их есть, хотя было вкусно. В следующем году я отделил желтки от белков и добавил краситель только в белки. Получились зеленые яйца с желтыми желтками и ветчиной. Девушка их снова есть не стала и запретила мне готовить завтрак на следующее 1 апреля. 31 марта следующего года я очень осторожно с помощью иглы для подкожных инъекций ввел зеленый пищевой краситель в желтки яиц, оставшихся в контейнере, и положил их обратно в холодильник. Утром я поцеловал ее и ушел, оставив ее готовить завтрак самостоятельно. Думаю, что все в округе слышали ее крик, когда она увидела, какого цвета яйца на сковороде. © not_another_drummer / Reddit
Дебилу с зеленым красителем надо испорченные яйца вылить на голову, пока спит. А утром пусть радуется веселой шутке)
- Мама и ее подруга подшучивали друг на другом на 1 апреля годами. Все закончилось после одного случая лет 30 лет назад. Подруга разместила в местной газете объявление о продаже дома мамы и папы с припиской «в процессе развода». Маме не понравилось объяснять всему городу, что она не разводится, а дом не продается, и розыгрыши закончились. © danboon05 / Reddit
- Собираю на болоте клюкву, увлеклась этим занятием, ползаю на карачках, вокруг не смотрю. Вдруг сзади меня раздается страшный громкий рык! Я, завизжав на ультразвуке в ужасе выпрямляюсь, в голове одна мысль: это медведь, он сейчас на меня бросится! Тем более, что часто видела медвежьи следы на болоте. Оборачиваюсь — стоит знакомый мужик из соседнего поселка и ржет, довольный! Напугал! Все женщины, которым я рассказывала про этот случай, возмущались. Все мужики, включая моего собственного мужа, — смеялись. © KymcoSuper8 / Pikabu
- Сегодня встречался с одним из заказчиков. Обменялись подарками. Я ему — чехол для телефона, он мне — 2 пары безумно милых теплых носков. Правда, я сразу заметил, что для моих лап они маловаты, но говорить ничего не стал. И вот возвращаюсь я домой в приподнятом настроении. Вижу — впереди идут два подростка, лет 13-16, судя по разговору, — братья. И у обоих голые щиколотки! Розовато-синюшные такие.... И вот я, ведомый игривым настроением, спонтанно вдруг подбегаю к ним со словами «Уф-ф-ф! Еле вас нашел! Держите! Бабушка велела вам передать, чтоб не мерзли!» вручаю им носочки. Младший смотрит на старшего и произносит: «Ну вот! А ты говорил, что я — параноик!» © Slepoyastronaft / Pikabu
Хуже людей, которые любят «просто пошутить» могут быть только те, кто всеми своими действиями словно стараются отравить другим людям жизнь. И если на первых следовало бы вешать табличку с пометкой «Пранкер», для вторых бы как нельзя подошел указатель «Осторожно, токсично!»
Комментарии
А можно любителей розыгрышей собрать всех на необитаемом острове и там оставить? Пусть разыгрывают друг друг друга хоть до посинения