19 человек, которые решили помочь другим, а отхватили по первое число
Иногда из лучших побуждений люди готовы даже ущемить себя в чем-то, пытаясь помочь другим. И кажется, что ответом на подобный благородный поступок должно стать какое-то добро, но бывает это не всегда так. Зачастую благие намерения неожиданно оборачиваются скандалами и недопониманиями. Истории героев нашей статьи — прямое тому доказательство.
- Познакомилась с матерью-одиночкой на пляже: она с сыном отдыхала, я — с дочкой. Дети подружились. И вот на третий день она просит: «Пригляди за моим 15 минут». Ну конечно, не вопрос. Прошел час, другой, третий. Я уже вся на нервах, и тут она заявляется и с претензией: «А чего это сын какой грязный? Мне его мыть теперь, что ли?!» Я обалдела! Дети несколько часов купались и играли в песке — какими они должны быть? И почему эта мамаша мне еще претензии какие-то предъявляет? Бывают же такие люди!
- У меня свое кафе, поэтому я тружусь, а с ребенком сидит няня. С няней все прекрасно: она ухаживает, я плачу денежку. Все честно и четко, все счастливы. И тут вдруг свекровь сокращают на работе. Она рыдает, мол, как жить дальше. А я возьми да и предложи: «А давайте вы будете с внуком нянчиться за деньги?» Обрадовалась свекровь: «Ой, как здорово!» А потом началось: «Ой, а я пораньше уйду!», «Ой, я так устаю!», «Ой, я покушать не успеваю мужу приготовить, ему кушать нечего! А ты могла бы заказать ему еду из своего кафе? У тебя же так вкусно!» И так каждый день!
И вот как бы не хочется мне ссориться со свекровью, но как же бесит! Как же я хочу вернуть няню и мечтаю, чтобы все снова стало так же четко, как было. © Homecatfat / Pikabu
- Поставили на даче бассейн. Детей трое, плещутся с утра до вечера. Тут соседка такая: «Можно моим искупаться?» — «Ну пусть плавают, только смотри за ними сама». День так приходит, два. На третий дети забегают без мамы — и сразу в воду. Я говорю: «Нет, одним нельзя!» А они так нагло мне: «А нам мама разрешила! Ей некогда за нами смотреть!» Пришлось строго сказать им выйти из воды и отправить к маме. Она пришла разбираться, но я калитку закрыла и открывать не стала. Я не нанималась следить за соседскими детьми — у меня своих трое.
- В зиму, когда идет снег, количество людей, которые жаждут «причинять» добро, почему-то возрастает. Однажды один такой сосед решил насыпать соль на ступени моей лестницы. Это было совершенно ни к чему: ступени я сам чистил от снега, а соль повредила лапы моей собаки. В другой раз коллега хотел помочь и решил скребком счистить снег с моей машины. В итоге поцарапал капот. А еще один «добряк», убирая снег снегоуборщиком, снес кучу декоративных синих камней с моей дорожки. © Moleypeg / Reddit
- Съехалась с молодым человеком в однушке. И тут подруга, с которой годами общались, купила квартиру, но, так как в ней был ремонт, попросилась к нам. Пустили, мой парень спал на кухне, на угловом диванчике, а она и я — в комнате. Несколько раз мы пускали ее маму переночевать, сами на полу располагались. Мне казалось, это даже весело — мы же друзья. Длилось это около 2 месяцев, после чего подруга съехала к себе. И тут хозяйка нашей квартиры сообщила, что будет ее продавать и что нужно освободить площадь в течение пары недель. Я позвонила подруге, попросилась у нее пожить немного. Она вроде согласилась. А потом позвонила ее мама и с час отговаривала меня от этого: то у них мебели мало, то шкафов нет. А мне хоть на полу спать — главное, не на улице. В итоге мы решили эту проблему без их помощи, но больше мы с подругой не общались. © gingella / Pikabu
- На улице дождь, идет бабушка с тележкой сзади с электрички, на спуск в метро, ступенек 20. Вижу, старенькая, лет 80. Думаю, дай возьму под крендель, помогу старухе, а она в ответ начала махать руками и орать: «Помогите, помогите, она воровка». В итоге отвезли меня в отделение. Пока разбирались, просидела там часа 3, голодная и уставшая. Желания помогать людям больше нет. © Подслушано / Ideer
История с тележкой и пожилой женщиной из разряда "причинять добро". Могла же сначала спросить, нужна ли помощь. Я бы тоже была ошарашена, если бы мою тележку вдруг кто-то стал хватать
- Я был студентом, когда друг попросил помочь ему с переездом. Решил помочь. С 11 утра до 5 вечера мы таскали вещи сначала с 5-го этажа дома без лифта в автомобильный прицеп, а потом на 3-й этаж. И так 5 или 6 рейсов. И вот закончили, стою усталый и голодный, а друг говорит: «Одолжи мне 5 тысяч, мне с водителем машины надо рассчитаться». А это был весь мой бюджет на месяц, который родители отправляли. Ну я дал денег, наивный такой. Я потом питался лапшой быстрого приготовления весь месяц и пешком до универа ходил. И да, прошло уже 13 лет, а 5 тысяч мне «друг» так и не отдал. © TEMAHEPACKPЫTA / Pikabu
- Раздражают люди, которые щедро решают угостить, но игнорируют мою пищевую аллергию. У меня непереносимость лактозы, и, если мне купили кофе с молоком, я не выпью и глотка, иначе проблемы с пищеварением мне будут обеспечены. Но однажды один человек пригласил меня на обед. Он знал о моей непереносимости лактозы, но, похоже, легко забыл об этом и заказал на всех макароны и пиццу с сыром. Я был голоден, но меня аж тошнить начало от этого запаха, так что я просто развернулся и ушел. © iputthehoinhomo / Reddit
- В доме у нас на 3-м этаже живет бабушка. Бабушка уже плохо ходит. И ей сложно спуститься к бакам во дворе, чтобы выбросить мусор. Поэтому она вешает мусорный пакет с наружной стороны двери, чтобы сердобольные люди выбросили его. Люди у нас добрые, выбрасывают. Но бабушка все-таки иногда выходит из дома, чтобы сходить в магазин. Обратно она возвращается с пакетом и садится отдыхать на лавочку у входа. Тут же она ждет сердобольных соседей, которые помогут ей отнести пакет на 3-й этаж и повесят на ручку двери, пока она поднимается. В итоге однажды, пока бабушка отдыхала внизу, один сердобольный сосед отнес пакет с продуктами и повесил его на ручку двери, a второй — снял пакет и отнес в мусорный бак. © hunterpo / Pikabu
- Встречалась я как-то с парнем, приехавшим покорять столицу. Как-то раз ему крупно подфартило: его хороший друг уехал в Сингапур, а ему разрешил бесплатно жить в своей квартире. По сравнению с халупкой, которую снимал мой экс-бойфренд, то были царские хоромы: новый ремонт, полный набор мебели, рабочей бытовой техники, телик с огромным экраном, крутой комп. Так бывший постоянно ходил и возмущался, дескать, Паша любит все навороченное и непрактичное, да и вообще он избалованный богатей с мякиной в башке. Так достал своим нытьем, что я разок высказала, что об этом думаю. Ну год он так возмущался тяготами халявного жилья, а потом судьба освободила его от «тяжелой ноши»: Паша сказал освободить квартиру, так как решил сдавать ее в аренду. Бывший слегка обиделся на это, но общения с ним, правда, не прекратил. © Racoonzel / Pikabu
- Лет в 15 жила на даче, и как-то стукнуло мне в голову улучшить свои навыки кондитера, вот я и часто кашеварила. Забор возле дома был низким, так что, когда мы пили чай с моими сладостями, соседские дети часто смотрели на нас голодными глазами. Вот я по доброте душевной и давала им то пару кусочков пирога, то мороженое, сделанное мной с нуля, то еще что-то вкусненькое. И вскоре детишки стали угощения уже требовать. Несколько раз я не дала, когда гости приезжали или мало приготовила, так их мамочки пришли ругаться, мол, их деточек голодом морим. В итоге родители переругались почти со всеми соседями и несколько раз в месяц устраивали «показательные чаепития» с кучей вкусностей, на которые приглашались исключительно те, кто ничего не клянчил. После этого особо орущие сразу прибегали извиняться и напрашиваться на эти посиделки. © Каин Гейзенберг / ADME
- Помню, я училась в вузе, когда одна преподша пригласила меня бесплатно побыть аниматором у нее на детском празднике. Я тогда так горела этим делом, что за свои деньги поехала к ней в область, с костюмами и прочими прибамбасами для праздника. А она после праздника меня покормила салатом и гуляшом с гарниром, и я снова за свои деньги поехала обратно в общагу. А на одном из последних курсов я поцапалась с этой преподшей по творческим вопросам. И узнала от других преподов, какая я неблагодарная. Оказалась, она всем рассказала, как пожалела голодающую студентку, а я вот так ей отплатила.
- Приходит муж от свекрови и говорит: «Мама на маркетплейсе попросила постельное белье заказать — простыню и наволочки. Она деньги отдаст». Хорошо, заказываю, выкупаю, муж отвозит белье маме. Свекровь всем довольна, говорит, что, когда пенсию получит, деньги отдаст. И просит для комплекта еще пододеяльник заказать. Я так же без задней мысли заказываю пододеяльник. Через пару дней свекровь просит заказать еще один комплект. Мне немного неловко, но я предлагаю ей вначале рассчитаться за предыдущие покупки. Вечером того же дня муж возвращается очень злым после разговора с мамой. Оказывается, та сказала, что хотела оплатить только простыню и наволочки и ожидала, что остальное мы ей подарим. Причем об этом мы должны были сами догадаться: мы же работаем, куда нам столько денег! © ArmenGonaev / Pikabu
- Друзья пригласили маму одного из них погостить у них несколько дней. Они ушли на день, а когда вернулись, оказалось, что маман потратила кучу времени на то, чтобы вытащить все из ящиков, шкафов и полок на кухне и разместить по-своему — куда ей в голову взбрело. Когда она уехала, им пришлось потратить несколько часов на то, чтобы разложить вещи как надо. Зато все то время, что она была там, она никак не хотела признавать, что создала неудобства, и злилась, что ее не поблагодарили за труд. © andystealth / Reddit
- На 8 Марта я на работе уже несколько лет подряд поздравляю сотрудниц и раздаю им шоколадки — причем все знают, что я делаю это по собственной инициативе. Первые пару лет женщины мило улыбались и благодарили. А потом уже начали спрашивать, видел ли я ту или иную сотрудницу, а то она от меня шоколадку ждет. А в прошлом году ко мне вообще подошел парень и сказал, что он тоже от халявной шоколадки не откажется. Я думал, что он прикалывается, дал ему шоколадку, а он без зазрения совести взял ее. В этом году решил никого не поздравлять, так мне прямо в WhatsApp стали писать и напоминать о том, что от меня ждут подарков. © imv1979 / Pikabu
- Я люблю свою свекровь, но меня бесит ее привычка покупать нам вещи про запас: туалетную бумагу, отбеливатель, крупы. Все это приходится хранить где попало. У меня сейчас 11 бутылок отбеливателя и до 12 упаковок туалетной бумаги. А на этой неделе она привезет новую партию всего этого. Кроме того, она обожает делать покупки со скидкой и привозит кучу другого хлама, который нам не нужен. Недавно свекровь купила комод, потому что тот продавался по дешевке. А у нас уже есть один, и второй нам ставить просто некуда, разве что среди башен из туалетной бумаги и отбеливателя, которые хранятся в гараже. © Unknown author / Reddit
Не вижу ни одной причины не вынести все лишние запасы на помойку.
Тем, кому жаааааалко хорошие вещи, можно продолжать и дальше закапываться в туалетную бумагу.
- Свекровь — весьма милая женщина, но от ее помощи больше вреда, чем пользы. Она рвется подсобить мне со стиркой — и умудряется покрасить белые вещи в розовый цвет. Покупает мне носки в подарок — но вместо белых, которые я беру себе, покупает с дурацкими рисунками, которые я не ношу еще со школы. А как-то я заболела, и она не отступилась от меня, пока я не согласилась отправить к ней детей на неделю. Это был конец учебного года, шли онлайн-занятия, и за то время, что дети были у нее, они не выполнили ни одного домашнего задания. 2 недели мне пришлось самой с ними наверстывать упущенное. При этом, если бы они были дома, они так халявить при мне бы не стали. © blackplaydoh / Reddit
- Год назад у нас изменились маршруты автобусов. Выручало только мобильное приложение карт, где все эти изменения были отображены. И вот стою на остановке, жду автобус, и тут подходит миловидная старушка и жалуется, что больше полчаса ждет автобус, а его все нет. Достаю телефон, смотрю в приложение:
— Вы знаете, а этот автобус больше не ходит...
— Ой, батюшки! Что-же мне делать?
Успокаиваю старушку, смотрю маршрут и объясняю ей, что на остановке в 100 метрах от нас ходит автобус, который привезет ее куда нужно. Старушка еще раз переспрашивает номер, кивает, запоминая. Потом отходит на пару шагов, повернувшись ко мне, выдает:
«Совсем без своих телефонов дурацких не можете! Что за поколение?!» — и гордо удаляется на свою остановку. © Chickenlover / Pikabu
У меня с телефоном и автобусом была ровно противоположная история. На остановке подошла милая бабушка, протянула мне СВОЙ телефон и попросила помочь ей понять, через сколько приедет нужный ей автобус. Помогла ей разобраться, показала что и как, сказала, через сколько приедет автобус. Она спокойно пыталась учиться, поблагодарила, но напоследок сказала, что она никак не может овладеть "этими вашими телефонами", хотя и старается. Пока научилась только звонить и писать в разных месенджерах. А ее дети внуки прям заставляют.
Подумала еще, какие прекрасные дети и внуки у нее, да и она молодец, что старается.
- Привожу к свекрови ребенка вечером, приношу пакет с продуктами. Прошу просто отварить макароны, чтобы малой по-быстрому поел и пошел спать. А потом узнаю: ребенок лег спать голодный, ведь моя добрая, но не очень умная свекровь решила, что будет лучше сварить суп. Суп с говядиной варить долго, и ребенок заснул, его не дождавшись. В другой раз скидываемся на дорогой подарок мужу на день рождения. Тот мне все уши прожужжал, как его хочет. Рассказала свекрови, говорю, мол, не хочешь скидываться — не надо, подари что-то от себя. Через 2 дня муж приходит как в воду опущенный. Оказалось, свекровь решила «помочь» и уточнить, действительно ли ему нужен такой дорогой подарок. Причем сделала это в такой форме, что буквально надругалась над его мечтой. © Ahomenka / Pikabu