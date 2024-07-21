19 человек, которые решили помочь другим, а отхватили по первое число

У меня с телефоном и автобусом была ровно противоположная история. На остановке подошла милая бабушка, протянула мне СВОЙ телефон и попросила помочь ей понять, через сколько приедет нужный ей автобус. Помогла ей разобраться, показала что и как, сказала, через сколько приедет автобус. Она спокойно пыталась учиться, поблагодарила, но напоследок сказала, что она никак не может овладеть "этими вашими телефонами", хотя и старается. Пока научилась только звонить и писать в разных месенджерах. А ее дети внуки прям заставляют.

Подумала еще, какие прекрасные дети и внуки у нее, да и она молодец, что старается.