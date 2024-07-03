19 родственничков, с которыми что ни день, то цирк с конями

Не вижу проблемы выкупить что-то у родственников, если это, конечно, в хорошем состоянии.

Мы периодически так делаем. Если продаем незнакомым людям - цена выше. Своим - подешевле. Почему человек должен терять деньги? Но, повторюсь, конечно, речь идет о вещах в хорошем состоянии. Детскую уже поношенную одежду я брату так отдавала. А вот коляску, которая была в идеальном состоянии - с хорошей скидкой. А иногда мы откровенно говорим, что продаем только за определенную сумму. Готов - бери, нет - продаем чужим людям. Машину, например, я не готова продавать со скидкой даже близким родственникам.