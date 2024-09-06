16 историй о том, что бывает, когда взрослые дети решают жить с родителями

Это замечательно) читаешь истории о том, как "дети" 25-35 (а то и 40+!) не хотят/не могут покинуть родительский дом. Увы, это реалии эпохи. У меня достаточно знакомых семей, где взрослые деточки сидят сиднем около родителей, зачастую в ущерб жизни и себе и родителям... Но вот эта инфантильность попросту изумляет. Были времена, в дикие 90-е, когда дети в 17-18л уходили в самостоятельную жизнь, которая пугала в те времена даже матёрых взрослых... Сейчас всё с точностью до наоборот. Сильно взрослые дети категорически противятся отрываться от родительской семьи даже в гарантированно комфортные условия!!!! Это конечно жесть.