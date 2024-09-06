Это все очень страшно. Мамка умрёт рано или поздно, а дочь-перестарка останется одна, абсолютно нифига не умеющая, не социализированная и не приспособления к жизни.
Нашла бы себе подруг и отстала от молодой женщины!
16 историй о том, что бывает, когда взрослые дети решают жить с родителями
Многие считают, что ребенок должен выпорхнуть из родового гнезда сразу после завершения учебы и начать жить самостоятельно. Однако порой обстоятельства складываются так, что взрослые люди вынуждены делить кров с родителями. Пользователи сети как раз рассказали о таких случаях, и каждый из них по-своему уникален.
- Моя подруга ни за что не согласится, чтобы ее 28-летняя дочь переехала. Она так нуждается в ее обществе. Я думаю, причина в характере подруги. Например, она не выбрасывает коробки из-под пиццы и банки из-под консервов. Она никогда не расстается со всем тем, что по-хорошему пора бы и отправить за порог дома. Дочери же она не дает устроиться на работу и запрещает водить машину. Я думаю, это все очень странно. © Mrs. Mitchell / Quora
Это все очень страшно. Мамка умрёт рано или поздно, а дочь-перестарка останется одна, абсолютно нифига не умеющая, не социализированная и не приспособления к жизни.
- Один знакомый 60-летний мужчина жил с мамой. 22 года назад он развелся и переехал к ней. А теперь не знает, что делать, поскольку мамы не стало, а согласно завещанию все ее имущество следует разделить между 4 детьми. Этот товарищ явно думал, что дом будет его, потому не копил деньги все эти годы. Сейчас он пытается познакомиться с одинокой женщиной, но в 60 лет не так-то просто сесть кому-то на шею. © Any_Assumption_2023 / Reddit
- С мужем развелась из-за моей мамы. Он ушел, оставив мне двух дочерей. Я не могу во всем винить маму, ведь она поселила нас у себя после свадьбы. Это была трехкомнатная квартира, где у нас и у детей были отдельные комнаты. Хотя мама вмешивалась во все и всегда давала советы. Мужа это раздражало. Я пыталась наладить отношения, просила маму жить своей жизнью. Она отвечала, что мы нахлебники. Муж предлагал уйти на съемную квартиру, но мама помогала с детьми, готовила, убирала, продукты покупала. Но при этом и замечания постоянно делала. То мы громко разговариваем, то дети шумят, то мужа дергала по выходным, чтобы в квартире ремонт делал. Перед уходом он сказал: «Живи теперь со своей матерью, я больше так не могу». Я уговаривала, соглашалась переехать, но муж сказал, что уже поздно, он полюбил другую женщину. Алименты муж платит, иногда деньги дает и помимо этих выплат, но с детьми почти не общается. Может потому, что у него уже есть ребенок в другой семье, и он его любит больше. А я по-прежнему живу с мамой, но почти с ней не разговариваю. Душит обида за свою разбитую жизнь. © Unknown author / Ispovedi
- Я позволила своему сыну жить у себя, потому что думала, что это пойдет ему на пользу. Ох, как я ошибалась! Получилось так: мужчина живет с мамой, чтобы паразитировать на ее заботе. Сын не хотел работать, и все счета оплачивала я. А ему было 43. Через 2 года я выставила вон этого наглого, избалованного и неуважительного человека. Я была просто в шоке от его поведения. Как бы я хотела, чтобы он взял себя в руки и наконец-то повзрослел. © Betty Salas / Quora
Во втором рассказе развелись не из-за мужа, а из-за жены. Адекватный мужчина предлагал жить отдельно, но тут мама же готовила, убирала, помогала с детьми. И молодец маму всё равно крайней оставила
- Я на пенсии, не работаю, живу вместе со взрослым сыном на съемной квартире. Своего жилья у нас нет, так вышло, что сына я растила одна, а наследное жилье прошло мимо нас со всех сторон. Ему исполнилось 39 лет. Почти 2 года сын встречался с Аллой. Часто оставался у нее, но никогда не приводил. Успели даже подать заявление в ЗАГС, так как Алла забеременела. И вот сын привел ее знакомиться. Девушка оказалась приветливой, много шутила и смеялась, пока не спросила, надолго ли я приехала в гости. Ну я и сказала, что не в гостях, а живу здесь с сыном. Алла как-то поменялась в лице, сникла, уточнила, что я имею в виду именно эту съемную квартиру. Я подтвердила. Остаток вечера прошел вроде бы неплохо, но через неделю Алла вдруг отменила свадьбу. Разговорив сына, я узнала, что она решила ребенка оставить, а вот сына моего попросила заявление забрать. «Ты очень хороший, но вот как ты видишь нашу жизнь дальше?» Сын меня не упрекает, но я же вижу, что ему плохо после разрыва. Я не знаю, сколько еще проживу, может, 10 лет, а может, 15, сколько ему тогда будет? Кому будет нужен мужчина в возрасте 49-55 лет, живущий на съемной квартире? Сможет ли он один потом жить? Но что делать мне? Я же не могу исчезнуть, но и портить жизнь сыну не хочу. © Unknown author / Ispovedi
- После того, как бывшая жена забрала у меня все, я некоторое время ночевал в машине. Я спросил отца, могу ли я вернуться в родительский дом. Ему это не понравилось. Но в итоге он дал добро. Понравилось ли мне снова жить с ним? Нет. Отец никогда не давал мне забыть, как прав он был насчет моей бывшей. © CuriousEarl / Quora
- Наши дочки (29, 25 и 23 года) живут с нами. Я сказала им, что они должны съехать к тому времени, когда мне исполнится 60. На самом деле я это сделала лишь для того, чтобы они не лодырничали. Большую часть времени я рада, что они рядом. Но иногда все же хочется, чтобы птенцы покинули гнездо. © Minnesota_Maven / Reddit
История про женщину, переживающую за своего сына, от которого сбежала невеста, напомнила про мою бабушку. Только там квартира была своя (бабушкина), а новая жена отца быстренько свела пожилую и слабую здоровьем женщину своим поведением в могилу. И сын не защитил, считая, что это обычные женские разборки, которые его не касаются, и я спохватилась слишком поздно.
- Я сказала сыну: "Ты пожалеешь, что не съехал от меня. Я постарею, и тебе придется нянчиться со мной". Что ж, так и получилось, когда я серьезно заболела. Но потом события развернулись совсем уж неожиданным образом, и я просто в ступоре сейчас. Бывшая сына переживала тяжелые времена, потому он решил приютить еще и ее семью, включая мою внучку и ребенка от другого мужчины. Сын в итоге переехал, но обо мне теперь заботится целая толпа, когда я себя плохо чувствую, — лишь бы я не прогоняла никого. Ну а сын навещает меня каждый день. © cannycandelabra / Reddit
- Живу со своими взрослыми детьми. Дочь сказала, что если она еще раз выйдет замуж, мы все равно будем держаться вместе. Мол, она совершила ошибку, уехав из дома один раз, но больше никогда меня не бросит. Она так и сказала. Без нее мне бы пришлось очень тяжело в финансовом плане. Сын тоже не заинтересован съезжать. Хотя бы потому что пока не может себе это позволить. В любом случае, мне нравится жить с ними. © CyndiIsOnReddit / Reddit
- Я жила с родителями почти до 30 лет. И мое решение переехать, может быть, было и неразумным: мне пришлось снять квартиру, аренду которой я едва тянула. Но я в ней очень нуждалась. Моя мама меня чересчур контролировала, и казалось, что я все еще школьница. Она не видела во мне взрослого человека. Это было так тяжело! Если бы она вела себя иначе, я бы осталась с ней подольше, чтобы накопить чуть больше денег. © leese216 / Reddit
Это замечательно) читаешь истории о том, как "дети" 25-35 (а то и 40+!) не хотят/не могут покинуть родительский дом. Увы, это реалии эпохи. У меня достаточно знакомых семей, где взрослые деточки сидят сиднем около родителей, зачастую в ущерб жизни и себе и родителям... Но вот эта инфантильность попросту изумляет. Были времена, в дикие 90-е, когда дети в 17-18л уходили в самостоятельную жизнь, которая пугала в те времена даже матёрых взрослых... Сейчас всё с точностью до наоборот. Сильно взрослые дети категорически противятся отрываться от родительской семьи даже в гарантированно комфортные условия!!!! Это конечно жесть.
- Мне 30 лет, и я переезжаю к маме из-за финансовых проблем. 7 лет трудился на двух работах и уже устал сводить концы с концами. Сначала мне было очень совестно из-за ситуации, в которой я оказался, но мама поддержала мое решение. Никто из моих сверстников не живет с родителями, так что мне немного стыдно. Но так не должно быть. В наше время не так уж и просто купить собственное жилье или позволить себе аренду. © Unknown author / Reddit
- Женаты с мужем были всего 8 месяцев. Мы переехали в трешку, в которой жили его родители и бабушка с деменцией. Я работаю удаленно, и свекровь весь уход за бабушкой спихнула на меня: «Ну ты же все равно дома сидишь». Я пыталась жаловаться мужу, умоляла съехать. Он просто отшучивался, а потом сказал: «Ну ты же женщина, привыкай к тяготам, такова твоя участь». Мириться с этим не стала — просто отключила совесть, съехала и подала на развод. Жалею, что не сделала этого раньше... © Как мы расстались... / VK
- 35-летний мужчина живет с мамой и папой. Я переехал после своего развода и со временем понял, что это правильное решение. Мои родители на пенсии, потому мне так проще им помогать с домом. Моя девушка ничего не имеет против, и если мы хотим побыть наедине, я просто еду к ней. А моя мама сказала, что отречется от меня, если я съеду и заберу с собой кота, который остался со мной после развода. © barry922 / Reddit
Прикольно. А если съедет но кота оставит - не отречётся?
Коты скоты территориальные, думаю, в данном случае лучше оставить кота маме, и животине хорошо, и у неё новый "сынок", и с девушкой спокойнее.
- Я вырос в семье, где постоянно твердили: "Скорее бы тебе исполнилось 18. Ты съедешь, и мы наконец-то поживем для себя". И я думал, что буду говорить своим детям то же самое. Но когда они стали старше и я понял, насколько они серьезны и самостоятельны, подумал, зачем их выселять? Просто чтобы они боролись и страдали в начале жизненного пути, как это было у меня в свое время? Ну уж нет. Я не стану способствовать тому, чтобы они влачили жалкое существование в каких-нибудь арендных комнатах рядом с чужими людьми.
Я люблю своих детей, они те еще трудяги. Может быть, тот факт, что я позволил им жить вместе со мной, поможет им добиться большего успеха в жизни. Только бессердечные люди выгоняют собственных детей. Вот как мои родители. © SaltyDogBill / Reddit
- Мне 32, есть трое детей. Вернулась к родителям, когда сбежала от бывшего мужа. Также мне пришлось уволиться с работы, потому что добираться туда стало намного тяжелее. Прошло 6 месяцев, и я погружаюсь в депрессию все глубже и глубже. Я пытаюсь найти работу, но мое текущее место жительства к этому не очень располагает. А без работы я не смогу съехать. Я люблю своих родителей, но жизнь с ними плохо влияет на мое моральное состояние. Мне кажется, я снова вернулась в свой подростковый возраст, потому что мама требует у меня отчет по любому вопросу. © Fantastic-Ad-3077 / Reddit
- Познакомилась с мужчиной 40 лет. Он надежный, добрый и ласковый. Да только есть нюанс — мужчина живет с мамой. Я большой беды в этом не увидела, но подружки все уши прожужжали, мол, ты что, от маменькиного сынка надо бежать. И я уже сама призадумалась. Но все сомнения сошли на нет, как только его мама сказала: "Знаешь, а ведь он свою квартиру не колеблясь оставил бывшей жене и детям, сказал, что купит еще одну, главное — чтобы у детей было свое жилье". Так что мой любимый — настоящий мужчина, а не маменькин сынок. И ничего позорного в его жизни с мамой нет.
Узнать мнения других людей по поводу того, стоит ли во взрослом возрасте жить с родителями, можно из этих материалов:
Комментарии
Если жилплощадь позволяет и отношения хорошие, чего же не жить, полезно во всех отношениях. Экономия, поддержка, связь поколений, обмен опытом, я знаю много положительных примеров.
Та, что сбежала от мужа в 32 с тремя детьми (это само по себе странно для такого возраста в текущее время) - явно имеет какие-то проблемы с психикой. Вместо лечения и борьбы с проблемами - ей захотелось сбежать, не продумав последствий. С работы уволилась "потому что неудобно было добираться" - это какая-то глупая причина... Да и "Мама отчет требует" - явно не просто так. Наверняка потому что знает о дочкиной инфальтильности.
Читаю – и понимаю, что для меня это какой-то другой мир, в котором младшее поколение ждëт помощи от старшего, а иногда еë и получает. С тех пор, как мы оба (и я, и муж) начали сами зарабатывать, родителей мы стали воспринимать исключительно как объект нашей помощи, а не наоборот.
Одно дело вернуться к родителям, когда прижало. Другое - жить с ними, потому что так удобно. Лично для меня - жить надо отдельно.