15+ историй о том, как обычный рабочий день превратился в какой-то балаган

Если ресторан не в Китае, то официант китайским владеть не обязан. Языком страны пребывания - да. И то в Европе бывает, что в небольших странах даже местным языком официанты не владеют, работая с английским. Вообще с китайским не все так просто - если посетитель говорит на мандаринском, а официант на кантонском, они друг друга просто не поймут.