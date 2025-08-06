Если ресторан не в Китае, то официант китайским владеть не обязан. Языком страны пребывания - да. И то в Европе бывает, что в небольших странах даже местным языком официанты не владеют, работая с английским. Вообще с китайским не все так просто - если посетитель говорит на мандаринском, а официант на кантонском, они друг друга просто не поймут.
15+ историй о том, как обычный рабочий день превратился в какой-то балаган
Думаете, ваша работа — это скучная рутина? Эти 15 историй из жизни реальных людей докажут, что самый обычный рабочий день может превратиться в настоящий блокбастер. Здесь есть место всему: от комедии до драмы, от неожиданных открытий до гениальной мести. Начинаем!
- Я работаю официантом в китайском ресторане. Вчера мне попался необычный клиент. Он начал делать заказ на китайском, я стою, покраснел, не знаю, как реагировать, так как китайским не владею. А потом собрался, решил как-то выкручиваться и ответил ему примерно теми же звуками, что и он, делая вид, что его понимаю. А он дальше давай, будто и он меня понял. Эта сцена длилась еще примерно минут 5, а потом он не выдержал, рассмеялся и сказал, что это было шутка. Никакой китайский он не знает, решил просто повеселиться. © Не все поймут / VK
- У меня заболела напарница, и я несколько недель работала в две смены. Как-то одна коллега спрашивает:
— Тяжело, небось, в две смены каждый день работать? Устаешь сильно?
— Очень. С работы прихожу — сил ни на что нет. Хорошо, что дочка старшая уже взрослая, помогает: может и поесть сама приготовить, и постирать.
Через пару дней другая коллега спрашивает:
— А ты что, готовить совсем не умеешь?
— С чего вы взяли?
— Ну, Марьванна говорит, что ты не умеешь готовить, и за тебя все делают муж и дочь. Ты же сама ей сказала! © Ирина Заяц / Dzen
- Работаем в банке. Моя коллега поехала по делам с нашим директором, важным дядькой, на его машине. И вот смотрит на него, а у него к щеке волос прилип, и так нервирует. Мучается она, значит, и решает этот волос смахнуть все же. Вся соль в том, что волос не прицепился, а рос там! Сидит она и дергает волос директора, пока он рулит. Полный провал в субординации и вообще провал. © Подслушано / Ideer
- У меня была начальница отдела. Очень красивая. Но до одури ревнивая к другим красавицам. Я, в ее понимании, не была конкуренткой — и потому считалась «хорошей». Звала меня зайкой, солнышком и лапушкой. А все потому, что каждое утро я говорила ей: «Ой, какая вы весенняя и свежая, глаз радуется!» И все! Может, конечно, я и лицемерка, но одна фраза — и ты хорошая. © Аноним2446974 / Ideer
- Пришла в организацию предложить свою кандидатуру. Тогда еще не все знали, что такое резюме. Встретили как королеву: провели, все показали. Сразу же предложили оформление. Но я еще не уволилась с прежнего места — пришлось срочно бежать, писать заявление. Оформили переводом, да еще и с повышением. И только через неделю выяснилось: ждали совсем другую Ирину. Она не пришла. А я там до пенсии проработала. © Ирина Гри / Dzen
- Работала в магазине тканей — товар соответствующий: ткани и швейная фурнитура. Как-то заходит дедушка, долго ходит, все осматривает, а потом говорит: «Хороший у тебя, дочка, магазин. Все, что хочешь, есть. Но жаль, что гвоздей у вас нет». Занавес. Особенно с учетом того, что в этом же торговом комплексе был огромный строительный отдел, где этих гвоздей — полным-полно. © Галина Селедкина / Dzen
Провал в субординации, это все же не так плохо как дтп, и следующая жизнь. Лезть к водителю который ведет машину - идея так себе.
- Работал в строительной компании. Почти каждый день, как на работу, ездил в администрацию города. То подписать, то согласовать, то отчитаться. Очереди, бюрократия. Целый день уходил на какую-нибудь одну подпись. Однажды случилось так, что детский сад на день закрыли, а работа срочная. Взял сынулю с собой. Поработал в офисе, потом — снова в администрацию. С сыном, естественно.
Все, кто вчера еще были строгими — разулыбались. Все с сынулей шутят, общаются. А тот — и рад! Улыбается, всем отвечает. Прошли все кабинеты без очереди, подписи, печати и согласования — без проблем и заминок. Сделал за день больше, чем обычно за месяц. Спасибо сынуле, выручил! А в конце квартала мне премию дали. Накупил парню игрушек и вкусняшек — заслужил! © Иван Иванов / Dzen
- Была у меня начальница лет 25 назад (я инженер-конструктор). Получил техзадание, сижу, просматриваю справочники и чертежи аналогичных проектов. Между нами произошел следующий диалог:
— Что сидим? Почему не чертим?
— Думаю.
— А чего тут думать-то? Чертим вот так!
— Не получится.
— Тогда вот так.
— Тоже не получится.
— Ну вот этак!
— И так тоже не получится.
— Ну, думай сам! Я за тебя думать, что ли, буду?
— Думаю. © Алексей Владимирович / Dzen
- На моей бывшей работе сотрудники должны были приносить свое молоко. Один коллега устал от того, что у него воруют, и придумал пару уловок. Одна из них — синий пищевой краситель, из-за которого чай приобретал странный цвет, но вкус оставался нормальным. Другая — соль. Он намеренно портил свои пакеты с молоком, добавляя в них соль. Нам сообщили об этом в тот день, когда другой сотрудник подбежал к раковине в столовой и выплюнул чай — из-за соленого привкуса. Виновник был найден! © never_doing_that / Reddit
Моя знакомая после службы на флоте привыкла пить кофе с солью. На работе хранила готовую смесь. Воришки больше одного раза не лезли, хотя активно возмущались - мол отравить пробует. Но не воровать как вариант никогда не рассматривался.
- Работал на заводе. Генеральный директор устроил на работу какого-то своего родственника и специально для него учредил должность: «заместитель директора по общим вопросам». В первые же дни этот кадр издал приказ: «Об оптимизации и сокращении расходования канцелярских принадлежностей и предметов санитарии и гигиены». То есть — сократить расход авторучек, карандашей, туалетной бумаги и мыла? Так, что ли? Весь завод неделю валялся от хохота. © Алексей Владимирович / Dzen
- Нам дали новую руководительницу отдела. Мы работаем сутками — звонки шквалом: утром, вечером. Потом — волнами поменьше, можно выдохнуть, по очереди перекусить. Так вот, она вывесила расписание: кто, когда и сколько по времени ест. Запретила держать на рабочем месте воду, чашку, телефоны. Вывесила такое же расписание — на посещение туалета. А он на другом этаже, и мы не одни в здании. За 15 минут не успевали.
Оштрафовала сотрудницу на ползарплаты за то, что та ночью на 30 секунд закрыла глаза. Тогда я написала письмо на имя генерального директора со списком, что нам нужно для успешной работы: чайник, туалетную бумагу, дачный туалет-ведро, взрослые памперсы и спички — «в глаза вставлять». Гендиректор лично прибежал узнать, что случилось. После этого нам поставили кулер, появилась комната отдыха. Расписание исчезло вместе с начальницей. Перед уходом она наорала на меня так, что стекла звенели. А мы с тех пор работаем автономно. Уже 7 лет. И поесть успеваем, и отдохнуть, и все вовремя делаем. Работа без косяков идет. График сами себе рисуем — как и было до нее много лет. © К. Н. / Dzen
- Работаю юристом. Обычно на выездные совещания не езжу — укачивает в машине, буквально пять минут, и я уже медуза. Двух слов не свяжу, не то что возражать. Но настал тот самый крайний случай. Села на переднее сиденье, а на заднем — еще трое. Едем. Я молчу, вцепилась в сидушку. Тут водитель резко тормозит на светофоре. Пассажиров слегка взболтало. И голос шефа с заднего ряда: «Палыч, блин! Не делай так больше — мы теряем юрслужбу!» © Юлька / Dzen
- Я работаю в колл-центре. При приеме новых сотрудников обязательно найдется кто-то, кто в ярости увольняется в первый же месяц. На прошлой неделе один парень, проработав у нас две недели, вдруг закричал в трубку: «Ну и хрень! Вы же заказали бесплатную пробную версию, а не бесплатный товар! После окончания этого периода с вас имеют право снять деньги! Кто будет нести за это ответственность?! Спасибо, что позвонили в службу поддержки, хорошего дня!» Потом он положил трубку, ушел и не вернулся. © NotReady2Adult / Reddit
- А я ходила по зоомагазину с крысой на плече — потому что начальница ее боялась. Она начала до меня докапываться, хотя я все сделала: витрины оформила, кладовку вычистила, залежалые клетки и когтеточки починила и продала. А все равно все не так. Ну и я взяла оборону (то есть Масю) на плечо. И реклама заодно была. Глядя на умницу и ласкушку Масю, у нас всех крысок раскупали. © Анастасия З. / Dzen
- Работала с нами одна дама. Пельмени «препарировала» и демонстративно ела только тесто: типа, вегетарианка. А фарш складывала в контейнер — говорила, что по дороге домой кормит бездомную собачку. Столько подробностей про нее рассказывала. С работы уходила позже всех. Мы удивлялись ее рвению. А потом как-то отменили электричку, и мы всем отделом застряли на платформе. Вдруг видим — идет эта дама и на ходу ест холодный пельменный фарш. © LaZor / Dzen
- У нас был один случай несколько лет назад — до того, как ограничили круг лиц, имеющих право отправлять электронные письма на всю компанию (около 2000 человек). Какой-то парень купил дом и очень радовался, поэтому прикрепил к письму другу кучу фотографий. И по ошибке отправил это письмо всем. Целая толпа таких же «осведомленных» сотрудников начала отвечать всем: «Удалите меня из своего списка». А затем другая половина писала:
«Хватит всем отвечать!» Это обрушило почтовый сервер. И не раз. © 10S_NE1 / Reddit
- Коллега рассказывал, что родился 29 февраля — в високосный год. Но в роддоме предложили записать дату на выбор: либо 28 февраля, либо 1 марта. Бухгалтер очень удивилась, что в феврале не всегда есть 29-е число. По ее мнению, это ведь не 31-е — чего это ему не быть? Объяснили: февраль короткий, раз в 4 года бывает високосный год.
Обсуждаем дальше дни рождения друг друга. Один коллега говорит, что у него ДР — 31 мая. И тут эта же бухгалтер на полном серьезе спрашивает: «А в этом году будет 31 мая?»
Мы зависли. Челюсти — на пол. Оказалось, она знает, что есть месяцы с 30 и 31 днем, но думала, что каждый год количество дней как-то меняется.
К февралю она уже все снова забыла, а мы — нет. Сказали ей, что в этом году три дополнительных выходных: 29, 30 и 31 февраля. Она так обрадовалась! А потом мы ее отправили к начальнику подписывать приказ о выходных и она обиделась. Хорошо, что зарплату начислял не этот бухгалтер. © Необычно обычная женщина))) / Dzen
А вот еще истории про то, когда работа подкинула такой сюрприз, что впору сценарий для кино писать.
Комментарии
Про фарш не верю. Женщина идет по улице и ест фарш, кто-нибудь видел такую дичь?