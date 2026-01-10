16 историй, которые начались, как обычно, а закончились безудержным хохотом
1 час назад
Вы замечали, что анекдоты частенько начинаются с самых обыкновенных событий — случайно встретил соседа, увиделась с друзьями, позвонили бабушке, — и все в таком духе? А потом вдруг небольшая деталь, будь то вылетевшая изо рта фраза, неожиданный сюжетный поворот или новое действующее лицо, превращает обыденность в комедийный сериал. Герои из нашей подборки проверили это на себе: курьезы застали их врасплох.
- Как-то, уходя, сказала мужу, что пошла в салон. Возвращаюсь через пару часов, муж встречает в прихожей. Пока я разуваюсь, раздеваюсь, внимательно на меня смотрит и выдает: «Тебя хорошо постригли!» Я растерянно ответила, что меня не стригли. Муж, подумав несколько секунд, неуверенно: «Покрасили?» Я, сдерживая истерический смех, сказала, что он вообще не угадал. Дело в том, что я тогда ходила на эпиляцию. Муж, узнав, как он промахнулся, долго возмущался, что его обманули. Ведь если пошла в салон, то должна вернуться с новой прической. © rezkayakaknate / Pikabu
- Мы с парнем как-то ходили по магазину, дурачились и кидались товарами, закидывали их в тележку. Он кинул мне упаковку бумажных полотенец, и тут какой-то парень выскочил у меня из-за спины, перехватил их на лету и побежал с ними в конец ряда, как будто забивает гол. А еще он победно станцевал прямо между стеллажами. Это было безумно смешно! © No_Cricket808 / Reddit
- Вязала я классный, теплый, длинный кардиган. Нитка толстая, вяжется моментально. Я чуть-чуть не успела довязать рукав. А работала я тогда в пяти минутах от своего дома. Ну, думаю, надену на себя я этот кардиган с недовязанным манжетом и добегу до работы, закончу его там. Манжет на чулочных спицах (которыми носки вяжут). Захожу в лифт, еду с 15-го этажа, и как по закону подлости в лифт заходит мужчина! Никто никогда в 7 утра не ездит в выходной день в лифте, а тут кому-то приспичило! Еще и как специально, устремляет свой взгляд на мой манжет со спицами. Я с невозмутимым видом стою, делаю вид, что все в порядке — это новый тренд такой. © natali.47
- Спускаюсь я, значит, по эскалатору в торговый центр. Вижу впереди высокого, красивого парня — ну прям идеал из моих грез. Начала поправлять волосы, выпрямила осанку, на лице легкая улыбка. Прохожу мимо и вдруг понимаю, что это манекен. Ну вот что значит плохо видеть. Даже на манекен успела произвести впечатление. © anzhela.tokenova
- Еду в автобусе одна. На остановке зашел парень, сел рядом. Удивилась: мест же куча. Выхожу — он за мной. Я в магазин — он тоже. Тут я испугалась. Подхожу к своему подъезду, он сзади. Не выдержав, говорю: «Что вам от меня нужно?» А он как выдаст: «Просто я недавно переехал в этот город, живу на этаж выше вас. И в городе я не ориентируюсь, а заметил, что у вас работа рядом с моей, вот вижу: вы домой, и я за вами, чтобы не заблудиться. © Карамель / VK
- Подруга с сыном в гости заглянула. Детям тогда было лет по 10. Мы с подругой на кухне разговаривали, а дети играли. Тут моя доча прибегает со словами: «Ма, налей компота». Я отвечаю: «Дочь, я старая больная обезьяна, налей сама!» Она: «Ты не старая!» — наливает, уходит. Тут же прибегает сын подруги, с той же просьбой. Подруга отвечает той же фразой про старую больную обезьяну. Ее сын: «Ты не больная». Тоже уходит с компотом. Смотрим с ней друг на друга, ржем, осознаем: я не старая, она не больная, а вот с обезьянами вопросов не возникло. © ixora / Pikabu
- Супруга беременна, осталось пару месяцев, и как-то недавно затронули вопрос об имени. Дочь десяти лет, язва еще та, возьми и скажи: «А давайте назовем его Акакий!» Естественно, мы все довольно резко отвергли предложение, но так это имя въелось в память, что сами не замечая, начали называть будущего сына Акакием. Поймал сегодня супругу за просмотром значения имени. © BepxPo3opa / Pikabu
- Бабуля попросила меня купить растительное масло. Я сразу взял бутыль побольше, чтобы ей не пришлось потом докупать. Думаю, захвачу-ка я еще подгузники, у нее же наверняка закончились, а сама она сказать постесняется. Подхожу к кассе, смотрю, а передо мной стоит очень красивая девушка. Изящная, в длинном пальто, волосы до талии. И тут она вдруг оборачивается и смотрит прямо на меня! Я улыбнулся, хотел уже что-то сказать, как тут ее взгляд упал на покупки в моих руках. Она тут же отвернулась. Мне стало так неловко, что аж смешно. Совсем некстати я решил купить подгузники, можно было и маслом ограничиться. Не объяснять же теперь совершенно незнакомому человеку, что это я не себе беру.
- Иду сегодня с детишками в садик. Лепота. Ветерок обдувает, птички щебечут. Веду беседу с сыном: «Сынок, ты плохо разговариваешь, вот мало того что в школе будет тяжело, так ты вырастешь, захочешь жениться, а как ты девушке объяснишься?» Сынок заявил, что любит меня и жениться собирается на мне. Я объяснила, что так нельзя, тем более на мне, мол, уже твой папа женился. Он возразил, что папа старый. Пока я собиралась с аргументами, вмешалась дочь: «Не переживай, ты вырастешь и на мне женишься!» Все что я смогла в тот момент — помахать в воздухе пальцем с воплем: «Свадьбы не будет!» — и удалиться восвояси. Это оценили все стоящие у ворот садика, один папа даже долго ржал и предлагал своего сына в зятья. © Lily75 / Pikabu
- Приехала я как-то в гости к сестре, сидим на диване с ней и ее мужем, общаемся. Вдруг из соседней комнаты прибегает племянник (2 года), подходит к нам и выдает: «Папа дундук!» Папа аж кофе поперхнулся. А сынуля опять за свое. Сестра ржет, муж не понимает. Я спрашиваю у мелкого: «Ярик, ты зачем папу обзываешь? Нельзя так говорить». А ребенок в истерику, сопли слезы, дундук — и хоть ты тресни! И тут папу вдруг осенило. Оказывается, ребенок выпрашивал фундук. Вчера его папа купил пачку фундука и угостил сына. Он растер фундук в ступке и добавил капельку меда, чтобы не так сухо было. Сынуле угощение понравилось, сегодня захотел повторения, но разговаривал еще плохо. © *********** / Pikabu
- Ходила к сестре в гости, наигралась там с племяшками. Довольная захожу домой. Раздеваюсь, иду на кухню, а там муж готовит ужин. Обнимаю его со спины, он разворачивается и как давай ржать! Я в недоумении, смотрю в зеркало — все в порядке. И тут он показывает куда-то мне за спину, а там на полу лежат игрушечные тоненькие крылья. Он говорит: «Ты прям как бабочка редкостная сюда прилетела! То-то я не слышал, как ты зашла. Зачем крылья скинула, признавайся?» Такой дурак! Мне аж тоже смешно стало. Видимо, племянница прикрепила их мне на свитер, пока я не заметила, вот я так и пошла, даже не почувствовала, когда пальто надевала. А дома сняла его и крылья упали.
- Заказала в интернете разной всячины для дома. От посылок остались коробки. Я решила от них не избавляться, вдруг пригодятся. Думаю, сначала надо проветрить, а потом убрать куда-нибудь подальше. Отправилась на балкон. У нас в проеме балконной двери висит москитная сетка на магнитах. Пришлось знатно постараться, чтобы ее открыть: руки-то заняты коробками. Пока я с грацией бегемота заходила на балкон, дверь каким-то образом захлопнулась, да так, что магнит застрял посередине — открыть было никак. Благо мама была дома, пришла, правда, минут через десять, долго смеялась как до, так и после того как спасла меня из самодельной западни. Ее любимая фраза теперь: «С тебя надо комедии снимать!» Говорит так каждый раз, когда я косячу.
- Весь день была с детьми, а их еще укладывать. Муж задержался, я уже на пределе. Слышу: в двери поворачивается ключ, и кричу: «Зай, беги в спальню, все готово!» Ответа нет, выхожу в коридор — стоит муж и абсолютно красный свекор. И тут он как давай смеяться и мужу шептать что-то на ухо. Я, тоже еле сдерживая смех, бросилась объяснять, мол, вы все не так поняли, в спальне сидят дети, они готовы ко сну, уже искупанные и в пижамах. Свекор — золотой человек, говорит: «Да ты не переживай, дочка, я просто предлагал внуков к себе забрать, вы как раз отдохнете». В итоге мы договорились, что привезем детей к нему на выходные.
- В очереди на кассу передо мной стоял очаровательный малыш, года четыре на вид. Он о чем-то увлеченно болтал с отцом, но я не прислушивалась, пока мужчина вдруг не произнес довольно громко, смотря на меня: «Я не знаю. А почему бы тебе не спросить у нее?» Мальчишка обернулся и спросил, как меня зовут. Я представилась и спросила его имя в ответ. Он ответил, а потом повернулся к отцу и торжественно заявил: «Когда-нибудь я на ней женюсь!» Я была польщена, что маленький джентльмен был просто сражен наповал моей красотой. © NolaJen1120 / Reddit
- Мы с напарником работаем монтажниками. Монтируем батареи отопления на стройке. Сначала пришел начальник посмотреть, потом сантехник — чтобы дать совет. После него плотник зашел пошутить, маляр — поругать, что немного обои запачкали. Электрик пришел, сказал, что батарея криво висит. Второй электрик наведался, чтобы назвать моего коллегу криворуким. И вишенка на торте — третий электрик заявился узнать где же первый и второй: мол, чай пора пить. Блин, народ, не мешайте работать! © Bolshoy / Pikabu
- Срочно вызвали на работу. Еду и вдруг холодею: кажется, оставила включенным утюг. В панике звоню соседке, чтобы она проверила. Через пять минут она перезванивает и выдает: «Утюг выключен. Но тут такое... Приезжай, как сможешь». Лечу домой, а там муж, который должен был быть в командировке, и накрытый стол с цветами, свечами. Оказывается, он хотел устроить мне сюрприз к годовщине, вернулся пораньше и готовил это все за закрытой дверью кухни, разговаривая с сестрой по телефону, а соседка подумала, что у него там с кем-то романтик. Мы с мужем хохотали так, что, кажется, слышал весь дом. А к соседке я потом зашла, все объяснила.
