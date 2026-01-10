16 историй, которые начались, как обычно, а закончились безудержным хохотом

Вы замечали, что анекдоты частенько начинаются с самых обыкновенных событий — случайно встретил соседа, увиделась с друзьями, позвонили бабушке, — и все в таком духе? А потом вдруг небольшая деталь, будь то вылетевшая изо рта фраза, неожиданный сюжетный поворот или новое действующее лицо, превращает обыденность в комедийный сериал. Герои из нашей подборки проверили это на себе: курьезы застали их врасплох.