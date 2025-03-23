12 историй из студенчества, которые смешно вспоминать даже через кучу лет

В студенчестве не всегда было легко, но зато весело. Да, недосыпали, когда приходило время зачетов и курсовых, зато потом дружно радовались, когда все сдали. Ели скромно. Но спасал дружный общажный коллектив, выручавший вкусными заначками. Иногда приятно поностальгировать по тем временам.