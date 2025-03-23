12 историй из студенчества, которые смешно вспоминать даже через кучу лет

Что за бред – в общаге брать продукты в долг да ещё как-то конвертировать. У нас в общаге продукты оставленные без присмотра просто сжерали и никто никому ничего не должен.
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В студенчестве не всегда было легко, но зато весело. Да, недосыпали, когда приходило время зачетов и курсовых, зато потом дружно радовались, когда все сдали. Ели скромно. Но спасал дружный общажный коллектив, выручавший вкусными заначками. Иногда приятно поностальгировать по тем временам.
Что за бред – в общаге брать продукты в долг да ещё как-то конвертировать. У нас в общаге продукты оставленные без присмотра просто сжерали и никто никому ничего не должен.
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