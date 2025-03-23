12 историй из студенчества, которые смешно вспоминать даже через кучу лет

Истории
16 минут назад

В студенчестве не всегда было легко, но зато весело. Да, недосыпали, когда приходило время зачетов и курсовых, зато потом дружно радовались, когда все сдали. Ели скромно. Но спасал дружный общажный коллектив, выручавший вкусными заначками. Иногда приятно поностальгировать по тем временам.

  • Однажды я уснула на паре. Сквозь сон слышала бубнеж, списывала на включенный телевизор и спокойно дрыхла себе дальше. Во сне потянулась, нащупала свою кошку и машинально почесала ее. Проснулась от громкого хохота: я чесала голову препода, который наклонился ко мне, чтобы вежливо попросить выспаться дома. © Подслушано / Ideer
  • Помню, когда мы жили в студенческом общежитии, то часто друг у друга что-то занимали. Денег особо не было, занимали продукты. Я один раз занял 15 замороженных пельменей у соседа. И когда купил пельмени себе, сварил, поел, то что-то не рассчитал, и осталось всего 14 штук. Я отнес соседу долг и добавил две луковицы за отсутствующий пельмень. Сосед был не против. Через пару месяцев по всей общаге меняли замороженный пельмень на две луковицы, и этот курс продолжал жить много лет. Я ввел новую конвертацию студенческих валют! © Lexbill / Pikabu
  • 1 апреля. Мы гуляли с ребятами из группы, и так совпало, что из всех нас паспорт с собой взяла я и еще один парень. Мы все подумали и решили подать заявления в ЗАГС. Было весело, даже в новости попали, а потом мы на самом деле начали встречаться и через год поженились. Помню, как родители мужа, еще не зная обо мне, нашли у него в комнате наше приглашение на эту роспись. © Катя Седых
Marketz M
1 день назад

Что за бред – в общаге брать продукты в долг да ещё как-то конвертировать. У нас в общаге продукты оставленные без присмотра просто сжерали и никто никому ничего не должен.

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  • С однокурсниками всегда скидывались на дни рождения. Обычно по полтиннику. А тут отмечала местная фифа, королева группы. Стали по 150 собирать, чтобы подарок покруче ей купить, какой она заказала. А я была из бедных слоев студенчества. Естественно послала и ничего не стала сдавать. Сначала ловила на себе презрительные взгляды одногруппников. А потом другая девчонка, из богатой семьи, тоже решила не сдавать деньги — чисто из чувства справедливости. Ну от нас и отстали. Но было забавно, конечно.
  • Мое студенчество выпало на период обширной пустоты в кошельке. Тащась после очередной лекции и попутно соображая, что в кошельке немного не хватает до легальной поездки в маршрутке, я решила было топать на своих двоих до дома. Но тут, о чудо, подъехала нужная мне машина, и я зачем-то в нее забралась. Все начали передавать за проезд, а у меня-то не хватает денег. И все ждут. Машина едет, а ты сидишь, краснеешь, судорожно ищешь что-то не существующее в сумке. И какая-то женщина просто спросила, сколько мне не хватает, и отдала водителю и за меня, и за себя из своего кошелька. Наверное, «спасибо» — это мало. Потому что теперь я тоже работаю в системе «Помоги другому». © Подслушано / Ideer
  • Учусь в университете на юридическом, второй курс. Мне 19, но когда долго не бреюсь, выгляжу на лет 26-27. Иду по корпусу, проходил мимо первокурсников (а хожу я в строгом костюме), смотрю на них, а они на меня, вдруг они хором: «Здравствуйте!» Кивнув головой, пошел дальше. После 5 таких дней подряд думал, сказать им правду или нет. © Подслушано / Ideer
  • Дело было в студенческое время, шел 2005 год. Отправился я на каникулы из города, в котором учился, домой. В поезде предстояло ехать восемь часов. Место в купе, купленное с какой-то огромной скидкой по студенческому. Из еды — печеньки и вода. Денег нет вообще, так как стипендии со скрипом хватало оплатить проезд в универ. Со мной в купе ехал мужик лет 40 и женщина около 30 лет. Когда до моей станции оставался час езды, мужик обратился ко мне в тамбуре: «Слушай, я с женщиной из нашего купе раззнакомился, будь другом, оставь наедине ненадолго». Не успел я и слово сказать, как он мне деньги сует, а там две мои стипендии. Ну а я что? Подхватил рюкзак, пожелал им хорошей дороги и пошел в вагон-ресторан. Очень меня тогда эти деньги спасли. А когда на своей станции выходил, сытый и довольный, видел их вдвоем у окна, в обнимку. © alexm626 / Pikabu
  • В институте на лекции пускали по рядам список присутствующих. Потом препод по нему проверял. Кто-то придумал вписывать несуществующего студента по фамилии Шмыга. Поначалу угорали всем потоком от препода, называющего Шмыгу. Потом и препод стал шутить: если Шмыгу не вписывали, говорил: «А что, Шмыги сегодня нет?» © Подслушано / Ideer
  • Снимали мы на троих квартиру, ибо по отдельности жить было дорого, что, впрочем, для студента не удивительно. Но денег все равно, естественно, не хватало. Поэтому приходилось совмещать занятия в универе с работой. Так вот. Раннее утро, после какого-то очередного студенческого шабаша. Звонит телефон. Друг, не открывая глаз, находясь еще в полусознательном состоянии, на ощупь дотягивается до трубки телефона. Я в полудреме слышу такой вот диалог:
    — Денис, ты почему еще не на работе?
    Я понимаю, что звонит его начальник.
    — Я уже в маршрутке, подъезжаю.
    Пауза...
    — Ну хорошо, как приедешь, расскажешь, где ты такой удлинитель купил. © krat12 / Pikabu
  • Однажды я поругалась с преподавательницей по английскому. Отходя от ее стола, я сказала: «Авада Кедавра, блин!» На следующий день ко мне заявился следователь и, падая от смеха, вручил заявление. Оказалось, что эта дама подала на меня заявление, якобы я угрожала ей, и даже заклинание описала, а не принять заявление не смогли — у нее кто-то там выше стоит. В министерство магии я так и не попала, но посмеялась от души. © Подслушано / Ideer
  • Училась и работала параллельно. Как-то на экзамен пришла. От силы пару билетов выучила. Думаю: авось, на тройку прокатит. Тяну билет, кое-как сдаю. Препод слушает с интересом, а в конце выводит пять. Я в шоке: «Почему?» А он так лукаво говорит: «Вы сейчас будете удивлены, но мало кто из ваших однокурсников рассказал хотя бы половину из того, что выдали вы. Поэтому держите зачетку и бегите на каникулы». Сказать, что я была счастлива, — ничего не сказать. Хорошо, что я все книги (экзамен по литературе был) читала везде, где могла: в дороге, перед сном, в перерыве на работе. Видимо, так информация в голове отложилась, что удалось сдать.
  • Училась в универе. Преподаватель был очень красив, было ему лет 30. Ездил после пар на автобусе. Так наша группа девочек ездила с ним, даже если надо было в другую сторону. Стояли и шушукались рядом, а он краснел. Потом нам начала преподавать его жена (как выяснилось), и в автобусе сразу стало просторней. © Подслушано / Ideer

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