12 человек рассказали, как узнали о неверности второй половины

Истории
2 часа назад

Все видели эти эмоциональные сцены в кино, когда жена застала мужа целующимся с любовницей или обнаружила любовную переписку. Так вот: такие истории на самом деле случаются. Узнали, какими любопытными путями люди узнают о неверности партнеров.

  • Женщина с работы очень нелепо поймала своего мужа на измене. Он работает вахтами строителем в другой области. Она решила как-то оплатить его штрафы за превышение скорости. А там с этими штрафами прикреплены фотографии с камер наблюдения. Ей показались странными силуэты в машине, так еще и в четыре утра. Приблизила, а там с ним сидят какие-то мужики, и у каждого на коленях девушки. И таких фотографий с девушками в четыре-пять утра она нашла достаточно за неделю. Позвонила ему, спросила про это. Он признался, сказал, что "так получилось". © Карамель / VK
  • Моя жена пыталась дозвониться до меня и не повесила трубку, как только звонок перевелся на голосовую почту. Она случайно оставила сообщение в 2:45. Она и ее парень несли чушь обо мне и о том, насколько счастливее она была с ним. В то время я был дома с нашими детьми и думал, что жена почти за три тысячи километров отсюда, со своим умирающим отцом. Прошло два года. Мы развелись, а ее отец все еще жив. © NorthMahkato / Reddit
  • Это было в 2000 году, до того, как у каждого в телефоне появилась камера. Она привезла домой фотографии из отпуска, в котором хотела повидаться со своей «старой школьной подругой». Чего-то не хватало. Видите ли, раньше были рулоны фотопленки, которые состояли из 12, 24, 36 снимков и так далее. Я просмотрел фотографии, и не сходилось. В рулоне с 24 кадрами было всего 18 фотографий. В конце концов я нашел остальные фотки. Она и ее новый парень выглядели счастливыми. © gogojack / Reddit
Александр
57 минут назад

непонятно... муж за рулем и у него девушка нa коленях, кто-то за рулем их машины - у мужа девушка нa коленях. или как?🤔

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  • Училась в универе в другом городе и не видела своего парня (назовем его Алексом) три месяца. Вернулась повидаться с ним на каникулах. Он должен был встретить меня на вокзале после работы, но задержался допоздна, поэтому его босс отправил свою дочь встретиться со мной. Мы с ней решили поужинать в центре города, пока ждали. Даже не успели заказать еду, как она сказала мне, что у нее есть подозрения, что Алекс ей изменяет. Я пыталась сохранять спокойствие и начала задавать вопросы, кого она подозревает, когда и где он мог изменить и так далее. Затем она сказала: «Ты же его лучшая подруга, я подумала, что ты знаешь правду. Не в курсе, изменяет ли он?» Сказала ей, что у нас с Алексом отношения больше года и что другой женщиной была я. Я ожидала, что в этот момент мне в лицо плеснут, но мы с ней начали сопоставлять факты и решили встретиться с ним лицом к лицу, когда он закончит работать. Девушка высадила меня у дома другого моего друга, а сама поехала разговаривать с Алексом. Он все отрицал, и они ссорились по дороге к его дому. Я появилась через несколько минут и с чемоданом направилась к выходу. Он плакал и умолял меня остаться, говоря, что эта девушка ненормальная и одержима им, что между ними ничего не было. Нет уж, спасибо, мне надоела ложь. Остаток каникул я провела в доме своего друга и больше никогда не видела эту парочку. © yeehawbuckaroo / Reddit
  • Моя теперь уже бывшая жена начала уходить по выходным и задерживаться допоздна. Она не говорила мне, куда собирается. Однажды она оставила свой ноутбук открытым и вошла в соцсеть, и я решил посмотреть, чем она занималась. Именно тогда я нашел переписку с одним из ее бывших парней. У нее даже хватило смелости сказать ему, что я доверяю ей настолько, что никогда не стану проверять. Он был женат и удалял их разговоры, чтобы скрыть их от своей жены. Я отправил его жене копию их бесед. © tri_it / Reddit
  • Первое подозрение было, когда мы готовились ко сну. Я в постели, он в ванной. Звонит его телефон, а там какая-то девица, о которой я никогда не слышала. Спросила его, почему она звонит в такой час. Он придумал правдоподобную историю, в которую я поверила. Мы всего лишь встречались. Однажды он пропал. Я понятия не имела, что произошло. Звонила, отправляла электронные письма, эсэмэски — любыми доступными средствами связи пыталась связаться с ним. Оказалось, он попал в аварию и был в больнице. Я узнала об этом, когда его девушка позвонила мне, чтобы сообщить. Она пришла в его квартиру, когда искала его, и нашла все мои сообщения в его компьютере, а также некоторые украшения, которые я оставила пару ночей назад. Мы с ней отлично провели время, ругаясь с ним в больнице. © Wexylu / Reddit
  • Узнала об измене парня по стразу. Забирает он меня на машине, я сажусь, начинаю пристегиваться и вижу на ремне маленький страз. Аккуратно отлепляю, прячу в сумку и со спокойным видом болтаю с ним дальше. Придя домой, захожу к нему в соцсети и смотрю его подписки. По очереди захожу на страницы к девушкам, смотрю их профили. У одной из них замечаю ногти со стразами и сравниваю с тем, что нашла в машине. Все сходится. Предъявляю парню, и он сознается. Мы расстались. © Подслушано / Ideer
  • Нашел переписки. Она сказала, что это был просто разговор. Чушь собачья. Пришел к ней на работу, чтобы получить нужные мне доказательства, и увидел, как она целуется со своим менеджером в его машине. Постучал в окно, сделал несколько фотографий и пошел домой. Собрал все ее барахло и оставил его за дверью, замки сменил. Когда она вернулась, сказал ей, чтобы она нашла попутку и отправлялась куда угодно, только не в мой дом. Сейчас она видится с нашим сыном только раз в два уик-энда, если он вообще хочет ехать к ней. Ему не нравятся ни она, ни парни, которых она приводит. © evanjw90 / Reddit
  • Нашла в своей постели трусы другой женщины. Муж был на работе, поэтому я оставила их на журнальном столике на виду с запиской, что это не мое. И поехала домой к маме. Он оплатил все расходы по разводу. Это было 21 год назад. С тех пор я ничего о нем не слышала. © tuss123 / Reddit
  • Вместе 10 лет, женаты четыре года. Я была безумно влюблена, пока не получила сообщение от неизвестного аккаунта, в котором сообщалось, что он изменял мне несколько лет. Расстались на следующий же день. А позже выяснилось, что у него было несколько романов до и после женитьбы. © throwaway97319 / Reddit
  • Сижу на маникюре 3 часа, а мой не отвечает все это время. Звонить при мастере неловко — тогда часто ругались. Прошусь в туалет, звоню из коридора. Говорю: «Устал? Сильно занят?» Он: «Да, я в суде». Спросила, что делает. И чуть не упала, когда он ответил: «Развожусь». © hei_orange
  • Заехала к своему ухажеру сюрпризом. Дверь открыла девица, которая давно к нему подкатывала. В одном полотенце. Судя по звуку воды, он был в душе. Не стала скандалить — просто ушла и написала, что с меня хватит. Только 5 лет спустя мой бывший узнал, почему я приняла такое решение. Потому что эта мадам так и не сказала, что я приезжала. © __lutsch

К сожалению, драматичными у отношений бывают не только концовки. Пользователи сети рассказали о неудачных знакомствах и первых свиданиях.

Комментарии

Уведомления
Сергкй Пми
15 часов назад

Что ни байка то всё какие-то кобельково-сученковые связи без ответственности, даже при наличии общих детей.

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