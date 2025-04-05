12 человек, которые с приятной ностальгией вспоминают времена без гаджетов и интернета

Да, игрушки в киндер-сюрпризах в 90-е были шикарные, с нынешними никакого сравнения.
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Кажется, что времена когда мы ходили без телефонов, ноутбуков, остались где-то далеко, но на самом деле большинство из нас успели пожить в менее технологичном мире. С тех лет осталось много любопытных и нелепых ситуаций и историй у людей, благодаря которым можно просто поностальгировать.
А чтобы еще дальше окунуться в ностальгию, в этой статье можно найти
Да, игрушки в киндер-сюрпризах в 90-е были шикарные, с нынешними никакого сравнения.