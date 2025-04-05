12 человек, которые с приятной ностальгией вспоминают времена без гаджетов и интернета

Истории
1 час назад

Кажется, что времена когда мы ходили без телефонов, ноутбуков, остались где-то далеко, но на самом деле большинство из нас успели пожить в менее технологичном мире. С тех лет осталось много любопытных и нелепых ситуаций и историй у людей, благодаря которым можно просто поностальгировать.

  • В 1980-х годах звонки даже по городу были довольно дорогими, не то что сейчас. Мои бабушка и дедушка звонили мне домой, ждали, пока телефон прозвенит один раз, а затем вешали трубку. Мы знали, что это их сигнал перезвонить. Так что если телефон звонил один раз и замолкал, мои родители уже знали, что делать дальше. © Hand-Of-Vecna / Reddit
  • В интернете часто начали шутить про палку для битья крапивы — главный досуг нашего детства. На днях 9-летний сын подошел к нам с мужем и спросил: «Что такого особенного в этой палке?» Муж аж с дивана подорвался! Его настолько взбудоражил этот вопрос, что глаза счастьем загорелись. Пламенно пообещал, что в конце весны поедем все на дачу, и он ему обязательно покажет все и расскажет. Это надо самому пережить. Эх, ностальгия. © Мамдаринка / VK
  • Раньше как было: я выхожу из дома и иду через всю деревню к Игорю, потому что у него есть втулка для моего велосипеда. Прихожу, а его дома нет. Его мама говорит, что она вообще без понятия, где сын. Я начинаю размышлять, где же он может быть. Он может быть на руинах старого животноводческого комплекса искать пенопласт; он может собирать в лесу грибы лисички, чтобы сдать за деньги; а еще он может кататься в поисках цветного металла. Я иду по деревне, попутно спрашивая, кто видел Игоря. Один школьник, кажется, видел, как Игорь ехал на велосипеде в сторону дороги. Я выхожу к ней и вижу след велосипеда. Веду поиск, но вдруг след обрывается, значит, по траве поехал. Ищу его в яме с металлоломом под черемухой. Игоря нет, зато есть погнутая сковородка. Искать его уже нет смысла. Следа на траве не найти. Возвращаюсь к нему домой и сажусь на лавку возле калитки. Жду, примерно через час он объявился. Так вот полдня и прошло. А был бы тогда телефон, написал бы ему — вези мне втулку, поедем кастрюли искать. Он бы сразу через десять минут приехал. © Kanessa / Pikabu
  • В детстве я безумно любила понтоваться. В конце 90-х были пейджеры. И как же мне хотелось похвастаться перед всем миром (покупателями в магазине или пассажирами метро), что он у меня есть. Часто давила долго кнопку, чтоб он запищал, и демонстративно его доставала. Готова была его на лоб нацепить, лишь бы все видели. Отправляла сама себе дурацкие сообщения типа: «Будь готова к 19: 00, за тобой приедет лимузин, поедем в ресторан» или «Ты в моем сердце навсегда, прости...», а потом показывала одноклассницам. И неважно, что мне тогда было лет 11-13 лет. Сейчас смешно. © Подслушано / Ideer
  • Я родился в конце 80-х, поэтому большая часть детства пришлась на 90-е. Это было просто потрясающее время. Мы ездили с друзьями на велосипедах в центр города, чтобы купить карточки с покемонами, сходить в бассейн, в кино или в магазин, просто поглазеть на витрины. Иногда мама давала мне деньги на леденцы и конфеты, а иногда на карточки или игрушки. Бродили босиком по ручью, пытаясь поймать пескарей и головастиков. Играли во дворе в прятки, прыгали на батуте, лазали по деревьям, а зимой катались на санках и строили снежные крепости. © IseeIcyIcedTea / Reddit
  • Мы находили номера телефонов таксофонов и звонили на них, когда люди проходили мимо. Было очень весело. Эх, какое было время! © kpmurphy / Reddit
  • Однажды, когда еще были телефоны-автоматы, я позвонила подруге. Мы стали разговаривать, обсуждать, как сходили вчера куда-то, было весело и вдруг после 10 минут начинаю чувствовать, что имена знакомых не сходятся, она тоже немного притормаживает, начинаем выяснять. Оказалось, что я ошиблась номером! Попала к девчонке с таким же именем как подруга и отдыхали мы в одном месте вчера, поржали, а она говорит: «Ну, звони, если что». © Anna Petra
  • В детстве я обожал собирать киндеры. Всегда в магазине выпрашивал их у мамы с папой или у бабушки, а когда они мне их покупали, то я был на седьмом небе от счастья! А какие там игрушки попадались! Бог ты мой! Пингвины, бегемоты, привидения — целая коллекция была, жаль что не сохранилась до нашего времени. Недавно, кстати, купил себе киндер, решил побаловать себя вкусным шоколадом и капелькой ностальгии. Но как же я разочаровался! Не игрушка, а куски пластика. Раньше было лучше! © Не все поймут / VK
  • Недавно мама попросила сходить на рынок. Пока обошел его, потратил почти всю наличку. Надеялся, что найдется терминал, но тут все по старинке. Продавщица взвесила мне соленья, озвучила цену, а мне не хватает. Пришлось отказаться, а она улыбнулась, сказала, что помнит меня еще мелким и можно занести потом. Именно этому я обожаю рынки, мне кажется, там собраны самые хорошие люди в мире. Пока ходил по родным рядам, прям ностальгия нахлынула. Вспомнил, как мы с мамой по выходным ходили вдвоем за чем-то вкусненьким в детстве. © Не все поймут / VK
  • Еще когда у всех были домашние телефоны, я позвонила подруге. Мы болтали, и вдруг в наш разговор вклинивается незнакомый парень и давай с нами тоже обсуждать наши курсовые и контрольные. Оказалось, что он слушал разговор с самого начала! А когда дело дошло до курсовых, то просто не удержался, так это было актуально для него тоже. Мы даже встретились, он взял с собой друга. У меня с другом не сложилось, но это другая история, а подруга начала с ним встречаться, они поженились, у них растет дочь. Вот так бывает. © Vera Morozenko
  • Как же я завидовал тем, у кого был пейджер, потому что своего никогда не имел. Потом у кого-то появились разные модели телефонов, так они вообще чумовым аппаратом казалась. А потом я замутил раскладуху c цветным экраном, и стал первым парнем на деревне! © Ruinhead / Pikabu
  • Моя тетя — человек старой закалки. Позвонила недавно на домашний телефон. Поболтали, спрашиваю, почему на мобильный не звонит. Она отвечает: «Звоню, но ваш сын постоянно бросает трубку». Я в замешательстве, а она выдает: «Все время повторяет „абонент недоступен“». © Подслушано / Ideer

А чтобы еще дальше окунуться в ностальгию, в этой статье можно найти

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