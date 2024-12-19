И где только эти бабушки-дедушки чемоданы денег берут? Неужели с пенсии экономят?
15 доказательств того, что в пути может произойти почти все что угодно
В дороге может произойти почти все что угодно. Во время поездки можно успеть и поскандалить и попасть в неловкую ситуацию и даже сделать доброе дело. Вот и у героев нашей статьи по пути из точки А в точку Б случилось пару казусов.
- Ехала в автобусе. Рядом стояли парень с девушкой. И она его и пилит и пилит. Он тихо оправдывается. Тут автобус тормозит и парень шлепается мне на колени. От неожиданности я обхватила его руками. Девица стала визжать, чтобы я немедленно убрала руки от ее парня. А он вдруг поджал ноги, обнял меня за плечи и говорит: «Не отдавай меня, я хороший». Девица: «Он мой!» Я: «Что с возу упало, то пропало. Теперь мой». Пассажиры ржали до икоты, девица выскочила. А мы с ним поехали к моей подруге, куда я и ехала. И случилась у них любовь с первого взгляда. И поженились они. И уже двоих внуков воспитывают. © Виктория Сергеева
- Лет в 25 ехали в метро с матерью по делам. Освободилось место ближе к выходу, мама села, я осталась стоять в начале вагона, залипая в телефон. Тут вдруг с места рядом со мной подрывается какая-то пожилая дама и предлагает мне сесть. Я отказываюсь, так как за день устала от сидячего положения. На что дама вдруг изрекает потрясающее умозаключение: «А, ты, наверное, хочешь рядом с мамочкой сидеть?»
В этот момент я испытала недоумение, которое, наверное, отобразилось на моем лице. На лице женщины же пролегла какая-то тень сомнения. В связи с чем она решила уточнить у моей мамы, ее ли я ребенок, и нормально ли, что ребенок едет стоя. До сих пор не понятно, что это было. Мой рост выше среднего, на дошкольницу не похожа. © krevlornswath / ADME
- Работаю таксистом уже 18 месяцев. Старушка оставила маленький чемоданчик в моем багажнике. Я не заметил этого до следующего клиента, поэтому поехал обратно к дому старушки. Она открыла чемодан, который был полон денег, и дала мне 50 фунтов за мою честность. © d4w50n / Reddit
- Зашла я в автобус, а там, как всегда, переполнено, все-таки час пик. Среди прочих людей увидела я девочку лет 6-7. Маленькая, в розовом пальто с рюкзачком, плачет. Я подхожу к ней, она смотрит на меня своими голубыми глазками. Я, конечно, решила спросить, почему она плачет. Она смотрит на меня и говорит, что потерялась. Я спрашиваю, знает ли она свой адрес. Она отвечает, что знает. Повезла ее домой, но на работу все же опоздала. Зато ради доброго дела. © Подслушано / Ideer
- Возвращалась как-то с работы на такси. И в пути, в проезжающей мимо машине, вижу парня за рулем. Он на меня смотрит так внимательно и потом рукой машет, чтобы такси остановилось. Я узнаю в этом парне своего бывшего, и пересаживаюсь в его машину. Села и понимаю, что это не мой бывший, а вовсе не знакомый парень. Потом долго хохотали, он, кстати, тоже подумал, что увидел во мне свою бывшую. Так и довез меня до дома. © Elena Acubens
- Мне предстоял перелет, заранее забронировала себе место у окна. Тут заявляется целая семейка в составе родителей с чадом 5 лет и бабулей. Шумно они пытаются сесть на свои места в моем ряду. Наконец-то они сели и даже затихли, как чадо начало вопить, что ему, видите ли, срочно надо сесть на место у окна. Я игнорировала все происходящее до момента, пока вся семейка не начала вопить о том, что я — бессердечная и не даю ребенку сесть у окна.
Я спокойно им ответила, что если они согласны вернуть мне деньги за бронирование места, то милости прошу. Что тут началось. Ребенок ревет, бабуля хватается за сердце, мамаша впала в истерику. Я знатно тогда офигела от такого спектакля, позвала стюарда, и тогда уже он вел с ними беседу. К слову сказать, и мужика они этого доконали. Он просто встал и начал орать на них так, что аж ребенок реветь перестал, не говоря уж о его родственниках. Весь салон аплодировал. Как говорится, клин клином вышибают. © Палата № 6 / VK
- Подруга рассказала. После ночной вечеринки с подружками они все сели в такси. Таксист оборачивается и спрашивает их: «Вы когда-нибудь слышали о диско такси?» И достает цветной фонарик. Включив музыку в стиле техно, он размахивал фонариком, пока они не добрались до места назначения. Я понятия не имею, сколько они дали ему чаевых, но могу только надеяться, что это была щедрая сумма. © foreseeablebananas / Reddit
- Приехали в гости в другой город, вызвали такси. Приезжает машина и мама стоит столбом и смотрит, офигевшая, на водителя. А я не понимаю, что происходит. В итоге, услышав несколько раз имя водителя, до меня начинает доходить. Таксистом оказался мой дядя и я его, блин, сразу не узнала. © Believe Love Marija
т.е. чувак вместо того, чтобы рулить, размахивал фонариком? ему ещё и чаевые за это?
- Захожу в купе поезда, на моей нижней полке уже расположилась какая-то мадам с дитем. Я вежливо прошу освободить мое место. На что получаю оскорбления и заверения, что она никуда не двинется, ибо она уже с дитем тут расположилась и ей удобно. Пришлось вызвать начальника поезда. Дамочка ни в какую. В итоге начальник поезда предложил мне СВ, я согласилась. Так эта мадам начала истерить, что СВ должны предложить сначала ей. Начальник поезда был с юмором, говорит: «Ну зачем мне вас тащить в СВ, вы уже тут расположились и уходить не желали, поэтому в СВ поедет эта девушка». Прекрасен путь одной в СВ за деньги купе.
- Я был в командировке на Филиппинах. Надо было мне доехать до отеля. Спросил у первого попавшегося таксиста фиксированную цену за 20-минутную поездку. Он хотел 50$, что в десять раз больше обычной цены. Я решил спросить у другого таксиста. А их там было где-то шесть. И краем глаза я увидел, как первый водитель делает какие-то знаки рукой в сторону другого водителя. Короче, все они называли мне сумму в 50$. В итоге я взял тук-тук и заплатил чрезвычайно благодарному водителю 15$ вместо 3, которые он просил. © Unknown author / Reddit
- Договорились мы с клиенткой о встрече. Накануне она звонит и говорит, мол, ребенка не с кем оставить, можно она с ним приедет? Ребенку 3 месяца, ну будет спать в коляске, мне это не помешает. Приезжает клиентка, я смотрю на нее в окно и иду встречать. Она открывает заднюю дверь своей машины, наполовину вытаскивает люльку и вдруг резко закидывает люльку обратно, прыгает за руль и уезжает. Она, оказывается, ребенка одела и положила на кровать, быстро сама оделась, схватила пустую люльку и приехала ко мне. А ребенок все это время спокойно спал дома. Перенесли встречу на следующий день. © Солнцеясное / Dzen
- Решили поехать в другой город на один день. Ночь — спим в поезде. Целый день гуляем по городу, вечером обратно. Выкупили все купе. Проводница спросила, мол, почему мы купили по два билета? Я объяснила, что хотим выспаться, чтобы нам никто не мешал. В два часа ночи проводница открывает наше купе своим ключом, заводит какую-то тетку и говорит ей, что белье сейчас принесет. На мои возмущения, она заявила, что у нас же свободно, а человеку ехать надо. Пришлось говорить нелитературной речью и они испарились. © Alevtina Edelveys
- Я всю жизнь работал сантехником и электриком. Потом подвернулся случай приобрести машину в рассрочку и я начал таксовать. Однажды тормозит меня женщина, приглядевшись, узнал бывшую клиентку. Она была из тех, у которых дома десятки книжных шкафов с сотнями книг, старинная мебель. Дочь профессоров и академиков. Открывает она дверцу и вдруг слышу такую претензию, мол, пятно на сиденье.
Говорю ей, мол, что это от какой-то краски, не выводится даже химией и уж точно ей не навредит. Она давай возмущаться. Вот тут я и высказался: «Значит, кухонная раковина, доверху забитая грязной посудой, в то время, как к тебе приходит мастер чинить кран для тебя нормально? И при этом возмущаешься из-за пятна размером с монетку». Надо было видеть ее лицо в тот момент.
- В Риме я поймал такси, чтобы доехать с вокзала в небольшой отель. Водителем была симпатичная сорокалетняя женщина. Оказалось, что она не знает, где находится нужная улица. Мы остановились на светофоре на большой римской магистрали, и тут она опустила окно и помахала такси, стоявшему на соседней полосе. Она высунулась из окна и коротко переговорила с другим водителем по-итальянски о том, где находится отель. Потом, сияя, сказала нам: «Это мой папа!» © ******** / Reddit
- Я работаю в авиакомпании. Из свежего. Парень мне: «Девушка, срочно, срочно нужен билет! Опаздываю на свадьбу брата!» Он же, через пару часов: «Поменяйте мне дату вылета. Свадьба брата через месяц». И из разряда «мгновенная карма» — обратился мужчина с жалобой на все и вся: кормили плохо, летели с «качкой», сосед храпел. Он же через полчаса пришел с жалобой, что забыл телефон в туалете аэропорта и его кто-то забрал. © Бешеная Белка / Dzen
Комментарии
Мои любимые водители: молча везут до места. Если мне приспичит потрепаться резко, а рядом никого нет, я сюда зайду. Но нет... Неужели я выгляжу как человек, который умирает от отсутствия общения?
В октябре летала в Прагу и место оказалось средним в ряду из трех кресел. А соседи справа и слева - парни спортивного вида, которые летели вдвоем.
Na мое предложение пересесть к проходу, чтобы они сели рядом - оба хором отказались)
В итоге они трепались через меня, но, к счастью, недолго, быстро заснули 😁