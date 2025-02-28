15 человек, от которых можно ожидать чего угодно

Есть люди, рядом с которыми жизнь в остросюжетный сериал превращается – никогда не знаешь, чего от них можно ожидать. Только и остается, что запоминать истории, в которых такие кадры – главные сценаристы, а потом рассказывать их в сети. А некоторые из героев статьи не стеснялись и даже о своих выходках поведали.