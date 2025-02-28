15 человек, от которых можно ожидать чего угодно

Истории
1 час назад

Есть люди, рядом с которыми жизнь в остросюжетный сериал превращается – никогда не знаешь, чего от них можно ожидать. Только и остается, что запоминать истории, в которых такие кадры – главные сценаристы, а потом рассказывать их в сети. А некоторые из героев статьи не стеснялись и даже о своих выходках поведали.

  • У нас с коллегой были хорошие отношения. В момент, когда открылась возможность получить повышение, я попросила у нее помощи. По сути, оказалась бы с ней на одном уровне в компании. Но она все испортила. Сказала, что я так себе работник, да и к тому же мало работала самостоятельно. А все потому, что она хотела, чтобы я продолжала работать на нее. Вообще не ожидала такого. © elvagabundotonto / Reddit
  • Родители постоянно спрашивали, когда же я женюсь. Влюбился, женился, живем отдельно. Через пару недель после свадьбы папе взгрустнулось, и он заявил: “На женщину нас променял!” © PolAnd1234 / Pikabu
  • Мы с женой гуляли по центру города, и какой-то брутальный парень, проходящий мимо, просто остановился, посмотрел на нас и выдал: «Король и королева!» А потом еще и поклон нам отвесил. Было довольно забавно. © EatinSumGrapes / Reddit
  • У жены телефон вечно на беззвучном: не читает, не берет. Когда сама мне пишет, и ей не отвечаешь, потому что едешь за рулем, например, – бесится. Как-то раз меня это так достало, что я зашел на свой комп удаленно (а он всегда включен, по работе нужно) и написал на весь экран сообщение: “Ау, блин, возьми трубку!” – и включил жесткий трек на максимально возможной громкости. Трубка взялась незамедлительно. © ctpema4ek / Pikabu
  • На днях за мной шел парень в магазине. Несколько раз сказал: “Извините, молодой человек”. Пока я на него не глянул, думал, что он просто хочет, чтобы я его дальше пропустил. Он поинтересовался, может ли задать мне вопрос. Удивился, но, думаю, ладно, может, что-то у меня среди товаров увидел, спросить хочет, где взял. Но нет, он готовится и наконец спрашивает: «Кем бы ты хотел быть, когда вырастешь?» Сказал ему, что не знаю (что, к сожалению, правда). © Unknown author / Reddit
  • Жена сбежала наутро после свадьбы! Просыпаюсь – ни ее, ни ее вещей. Родители не берут трубку, сестра без понятия, где она. Встретился с ее подругой – она тоже переживала. Два часа нервов – собирал информацию. Все привело нас в одно место. Заходим, а там все наши друзья как заорут: “Сюрприз!” Жена организовала еще одну мини-свадьбу только в кругу друзей, как я и хотел. В заведении, в котором было наше первое свидание. Было правда весело и даже мило. Но моими первыми седыми волосками я обязан жене и ее “квесту”. Люблю ее, но вот вам совет – если не готовы к такому, то не женитесь на ивент-менеджерах. © Палата №6 / VK
  • У жены на работе была коллега по имени Лена, которая вечно попадала в какие-то истории. Однажды приехала зимой на работу в шубе и не снимала ее. Девчонки к ней с вопросами – ведь жарко в шубе-то, да и работать неудобно. На что она ответила, что приехала от мужчины, и под шубой одежды для офиса, так сказать, не хватает. Так весь день в шубе и просидела. Впоследствии Лена вполне удачно вышла замуж, родила двух сыновей и была вполне себе счастлива. © PolAnd1234 / Pikabu
  • Я была в метро, и наш поезд в какой-то момент сломался. А было жутко холодно, и я сидела, дрожа и покачиваясь. И одна прелестно одетая женщина подскочила ко мне, укутала меня в свое длинное шерстяное пальто и ехала так до самой моей остановки. Это было 20 лет назад, но я периодически вспоминаю эту историю. © GypseboQ / Reddit
  • Ехала на автобусе. Недалеко сидел парень. Он был достаточно хорош, с кем-то болтал о свободных отношениях. Но в один момент повернулся и сказал мне: «Как незнакомец из автобуса, я чувствую себя обязанным сказать вам: не женитесь ни на ком, кого вы не знаете как минимум два года». На мой взгляд, довольно приличный совет. © AceofSpades723 / Reddit
  • Покупал жвачку Hubba Bubba. Продавец взял пачку, пристально посмотрел на нее и выдал: “Хуба… Буба. В моей стране это серьезные волшебные слова. С помощью них можно превратить собаку в кошку. И наоборот”. © Andrew_the_barbarian / Reddit
  • Сидела на станции метро на скамейке, и тут какая-то женщина, примерно на 20 лет старше меня, садится рядом со мной и сразу же говорит: «Я только что ела гороховый суп. Тебе нравится гороховый суп?» Я проигнорировал ее, а она не особо-то и ждала моего ответа. © Unknown author / Reddit
  • Проснулась рано утром от того, что мой парень ткнул меня пальцем в щеку. Сквозь сон спросила, что ему нужно. В ответ: «Ничего». Заснули. Позже решила поинтересоваться, что это было. Говорит: «Значит так, мне приснилось, что я еду на мотоцикле, двигатель которого очень громко жужжит. Такой гул стоял, что я только через время заметил, что мотоцикл не едет, а тупо орет. Заглушил я его, слез, а он все равно жужжит. От этого шума проснулся и понял, что это ты так громко храпишь!» © veraseed / Pikabu
  • Пошла в больницу вырвать зуб, который давно беспокоил. Со мной был маленький сын. Пришли, ждем, когда вызовут. И тут сынуля спрашивает: “Ты не боишься?” Я ответила честно, что боюсь. И тогда он сказал: “Мама, когда тебе будут вырывать зуб, можешь не кричать, пожалуйста? А то мне за тебя будет стыдно” © Палата №6 / VK
  • На работе наблюдаю, как мой босс очень нервно ходит туда-сюда, не забывая усиленно ругаться. Думала, может, случилось чего или переживает насчет горящих дедлайнов, но оказалось, что он просто выполняет план по шагам на день: у него фитнес-браслет. У меня такой же, но я просто хожу по ступенькам… вверх-вниз, вверх-вниз. © Палата №6 / VK
  • Сидим с парнем, едим, и тут он резко: “Стой! Спокойно положи ложку! Не двигайся. Аккуратно и медленно положи ее на стол”. Я дико испугалась, подумала, что что-то на мне сидит или в еде что-то. А оказалось, что парень просто решил меня отвлечь, чтоб быстро украсть и съесть мою фрикадельку… © Палата №6 / VK

А если вам не хватило, то держите еще подборку о людях, которые умеют разбавить серые будни своими выходками.

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