15 человек, от которых можно ожидать чего угодно

15 историй, которые начинались вполне спокойно, а закончились как плохая «Санта-Барбара»
Народное творчество
1 год назад
Есть люди, рядом с которыми жизнь в остросюжетный сериал превращается – никогда не знаешь, чего от них можно ожидать. Только и остается, что запоминать истории, в которых такие кадры – главные сценаристы, а потом рассказывать их в сети. А некоторые из героев статьи не стеснялись и даже о своих выходках поведали.
А если вам не хватило, то держите еще подборку о людях, которые умеют разбавить серые будни своими выходками.