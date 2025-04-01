15 историй, которые могли стать хитами театра абсурда, а случились в реальной жизни
Истории
1 час назад
Дверь в никуда, предметы личной гигиены в прическе и одноклассница, выдающая себя за кого-то другого, — все это, кажется, годится только для сериалов в духе «Твин Пикса», но никак не для реальной жизни. Однако в жизни абсурда тоже хватает. Впрочем, объяснение, как правило, всей этой бессмыслице находится, и следующие истории — тому подтверждение.
- Однажды вышла на улицу, соседка стоит у подъезда, вытаращилась на меня, но ничего не сказала. И тут смотрю на свою тень, а у меня рог какой-то из головы торчит. И тут только до меня дошло, что я с расческой иду на голове. Была у меня такая привычка: волосы кудрявые, и, чтобы челка лежала красиво, я ее накручивала на круглую массажную щетку и ходила себе так по квартире. Но с тех пор только фен стала использовать для укладки. © Наталия Труханова / Dzen
- Завели кошку. Собирались стерилизовать сразу, но влезла моя мама: «Ой, я так хочу котенка! Пусть разок родит, я котенка заберу! Пожалуйста!» Уговорила. Кошка родила, один из котят уехал к матери. Она выбирала еще, который! Прожил там месяц, и она выдает: «Надоел. Характер скверный, не сошлись». У нас тут и так живности куча, 2 собаки, кошка, кролики, куры, куда нам... Но не выбрасывать же, жалко... Собирались уже забирать, но в итоге она там у себя подруге какой-то его пристроила. И тут как-то снова выдала: «Ой, а вы кошку стерилизовали уже? Я котенка хочу. А то прошлый характером не вышел, надо еще разок попробовать...» © Наталья Климова / Карамель / VK
- Однажды на выходных мы с другом пошли в клуб, а ночевать он остался у меня. За рамки дружбы мы не выходили. И вот утром мы болтали, как тут мой парень вдруг заявился ко мне. И, как назло, застал нас в пикантный момент, когда я, полураздетая, вышла из ванной, чтобы поболтать с другом, а мой друг, стоя без рубашки, натягивал на себя штаны, собираясь уходить. А поскольку я живу в квартире-студии, то эту картину он увидел прямо с порога. То, что произошло дальше, заставило меня подумать: «Что это было вообще?» Мой парень спокойно сказал: «Привет». «Как дела, брат?» — ответил ему мой друг. И никаких разборок, даже ни одного вопроса не было задано. Мы с парнем 5 лет, около 10 знакома со своим другом, парень о друге знал. Видимо, вот она, сила доверия. © Ly Nguyen / Quora
- Как-то теплым летним днем мой друг — крупный, устрашающего вида парень — выгуливал свою собаку в парке и повстречал одну семью, также гуляющую с песиком. И в какой-то момент то, что увидела эта семья, повергло их в шок: друг начал ругаться, кричать, дергать рукой. А после и вовсе стал стягивать с себя свитер и рубашку, продолжая орать. В какой-то момент он, голый по пояс, начал размахивать свитером и рубашкой у себя над головой. Его собака, воспользовавшись тем, что он отпустил поводок, сбежала, а семья начала сворачивать с тропинки перед ним в лес, а потом и вовсе бросилась прочь подальше от этого сумасшедшего парня. Собака друга воспользовалась моментом и украла брошенную другим псом игрушку. А друг, наконец, осознав, что перепугал людей своим поведением, отнял у своей собаки игрушку и бросился за ними вслед, чтобы вернуть ее и заодно объяснить, что ему под манжету залезла оса, ужалила его, и он просто пытался избавиться от нее. Однако его крики «Я могу все объяснить!», по-видимому, ничуть не успокоили семью, поскольку отец семейства заорал: «Бежим!», и они все разом рванули в лес. © Toledo Robson / Quora
- Подруга познакомилась с парнем, Сашей, стали они встречаться. И вот как-то раз пригласили они меня в гости. Договорились о месте встречи. Я приехала. Смотрю: стоит машина, а в ней сидит молодой мужчина. А у этого Саши, я знала, машина была, хотя его самого я ни разу не видела. Я открываю дверь, сажусь на переднее сиденье и говорю: «Привет! Поехали!» Он тоже поздоровался и поехал. Минуты через 2 я спрашиваю: «А Ленка почему дома осталась?» Он с улыбочкой спрашивает: «Какая Ленка?» И тут до меня доходит, что это совершенно посторонний мужик. Давай обратно, говорю. Он развернулся, едет и ржет. Привез меня туда, откуда забрал, а там уже моя парочка стоит — встречает. Они, оказывается, из подъезда выходили в тот момент, когда я в машину садилась, и не поняли, куда это я покатила. Покрутили пальцем у виска, когда узнали, в чем было дело. ©
Светлана К. / Dzen
- Бывшая одноклассница живет в одном подъезде с моими родителями. Как-то раз приехала к ним в гости, встретила ее в подъезде. Поздоровалась, а она начала меня убеждать, что я ошиблась. Дескать, она вовсе не Катя, которая тут живет с рождения, а Таня, и переехала совсем недавно. При этом обращалась ко мне по имени, которого случайная Таня по идее знать не должна. Поняв, что завралась, она быстренько убежала вниз по лестнице. Нам по 35 лет, и она, конечно, с детства была странной девочкой, но это, по-моему, уже перебор. © Подслушано / Ideer
«У жены возникла идея, и она заставила меня оставить эту область белой во время покраски. Оказалось, в этом была вся ее задумка»
- Я завтракал перед школой и как раз намазывал ножом джем на тост, когда моя младшая сестренка случайно выпустила свою песчанку по имени Радди из комнаты. Я услышал, как Радди бежит по полу? и попытался его схватить — не хотел, чтобы зверек перегрыз какой-нибудь провод или слопал что-то, что не положено. При этом нож по-прежнему оставался в моей руке. Я схватил эту юркую песчанку, а Радди давай извиваться во все стороны и истошно визжать. Я поднялся на ноги, и тут он выскользнул, опрокинул банку с джемом и залил все вокруг и самого себя красной жидкостью. В этот момент мне удалось снова схватить его. И вот я стою, в одной руке у меня нож, в другой — песчанка, залитая красным джемом. Джем капает на пол, и тут заходит моя сестра и спрашивает, не видел ли я ее Радди. Я замер. И в этот момент сестра начала истошно орать. © Ryan Phillips / Quora
- Когда я была маленькой, в нашем доме были окошки на уровне земли, как я понимаю, ведущие в подвал. А сверху такого окошка была надпись: «Осторожно! Кабель!» Будучи убежденной, что «кабель» — это собака-мальчик, я подумала, что в этом окошке живет собака, которую все боятся! Ведь было написано: «Осторожно!» Я носила этой собачке еду, радовалась, что еду съедали. Но собаку не видела. В конечном итоге меня разочаровала мама, которая объяснила мне, что кабель — это всего-навсего большой провод. © Подслушано / VK
- Сняли загородный домик. Нагулялись — и спать. Утром муж кричит: «У меня кроссовок пропал!» Собака на привязи — взять не могла. Хозяин — тоже. Вокруг никого. Спросили хозяина, а тот выдал: «Кроссовок у меня! Но я не брал! Просто ночью я обычно спускаю собаку с привязи, а она постоянно чужую обувь ко мне домой приносит. Вы лучше на крыльце ничего не оставляйте».
- Мама рассказывала. Они жили в коммуналке, где одна из соседок была пожилая учительница с очень густыми длинными волосами, которые укладывала в пучок. И вот в выходной они с папой гуляли в парке и увидели, что им навстречу идет эта учительница, а у нее в пучке стоит стаканчик, а в нем зубная щетка и паста. Ну мама подошла, поздоровалась и тихо поинтересовалась, что за украшение в ее волосах. Учительница покраснела, поблагодарила ее. Оказывается, у них в коммуналке был общий умывальник на 3 раковины, и она всегда утром умывальные принадлежности в волосы ставила. © ПчеЛа / Dzen
- В комнате бабушки и дедушки висели красивые семейные фотографии в рамках. Молодая красивая бабушка, молодой дедушка. И была одна фотография, которая меня удивляла. На ней был дедушка, но старше, чем он был в реальности. И только став старше и, начав читать книги, я к своему удивлению поняла, что на фотографии был не дедушка, а Эрнест Хемингуэй. © Подслушано / VK
- Мне 35, и недавно моя мама, которой 52, начала встречаться с парнем, которому 27. Для меня это странно, да и сам парень мне не по душе, но я бы со всем смирился, если бы не один нюанс: этому типу пришло в голову вести так, словно он мой отец. Он говорит, что он мой отчим, как он гордится мной и как хорошо он меня воспитал. Меня это жутко бесит, я предупреждал его, чтобы он прекратил это делать, но он не внял моим словам. В итоге, когда он начал нахваливать меня как своего «пасынка» перед всей семьей, я высказал все, что о нем думаю. И он собрал свои вещи и уехал. Почти все родственники на моей стороне, но мама теперь дуется на меня и не хочет со мной разговаривать. © Snoo_66130 / Reddit
В 27 лет рассказывать, как он "вырастил" 35-летнего сына подруги - или очень турой хайп (или как лучше назвать стремление повыделываться) или клиника
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- Я кассир. Супермаркет находится на территории одного жилого комплекса. Работаю тут почти год и, видимо, некоторым уже примелькался. Вот только сам я покупателей не сильно запоминаю, да и за день их проходит столько, что всех и не упомнишь. А тут мужик вчера вечером заходит и спрашивает, покупала ли его жена хлеб. Я в недоумении, откуда мне знать? Мол, у него телефон сел, а подниматься домой узнавать не хочет, вдруг не покупала, ему опять спускаться. Я ж спрашиваю, как хоть жена его выглядит, он так задумался и говорит: «Ну она такая ухоженная, приятной внешности». Кроме как «Мужик, тебе повезло, поздравляю!» мне ему сказать было нечего. Ушел с недовольным лицом. Не понравилось ему, что я по описанию жену его не узнал. © Рабочие истории / VK
- Была у нас в группе в универе Светка. Ее все знали, она еще в деканате подрабатывала. Выпуск, вручение дипломов, на сцену вызывают Галину... Поднимается Светка, забирает диплом. Мы все в шоке. На банкете она со смехом объясняет, что ее назвали Галей, но волосы в течение первого года у нее настолько светлыми стали, что сначала Светлячком звали, потом в Свету перешло. И так всю жизнь. Она только в школе узнала, что Галиной записана. © Александра Позднякова / Dzen
Любите истории с неожиданным финалом? Тогда вам наверняка придется по вкусу эта статья.
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Как моя мама говорит, почему-то все Гали - блондинки, а все Светы - брюнетки.
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