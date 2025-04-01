15 историй, которые могли стать хитами театра абсурда, а случились в реальной жизни

Дверь в никуда, предметы личной гигиены в прическе и одноклассница, выдающая себя за кого-то другого, — все это, кажется, годится только для сериалов в духе «Твин Пикса», но никак не для реальной жизни. Однако в жизни абсурда тоже хватает. Впрочем, объяснение, как правило, всей этой бессмыслице находится, и следующие истории — тому подтверждение.

