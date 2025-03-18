15+ грозных хвостатых охранников, которым, кажется, самим охрана нужна

Когда-то основным предназначением собак была охрана припасов и людей. Сейчас собак все чаще берут просто как питомцев, не ожидая от них храбрости или готовности вступиться за своих хозяев. В этой подборке вас ждут комичные фото того, какими изнеженными и беспомощными порой бывают наши четвероногие друзья.

"Пошел на прогулку с собакой, и мы наткнулись на коров. И вот что сделала моя любимица"

"Мой пес вовсю улепетывает от гуся"

«Познакомьтесь с Люси. Все ее нервирует. Да, даже вы»

"Пес сегодня узнал о том, что существуют мыльные пузыри"

"Это пес моего лучшего друга. Вот как он взглянул на хозяина, когда понял, что его привезли к ветеринару, а не в парк"

Большой мальчик ждет, когда гроза прекратится, и можно будет безопасно вылезти из-под стола хозяина

"Пес таскал эту буханку хлеба, чтобы успокоиться, когда мы переезжали. При этом он даже не ел его: просто повсюду носил с собой"

"На какое-то время я потерял свою собаку. Даже не знаю, сколько времени она так пробыла"

"Когда моя девочка нервничает, она кладет свою лапу мне на ногу для поддержки. Здесь ее официально представили кому-то, кого она раньше не знала"

«Этот мелкий белый пес — настоящий альфа-самец среди собак. Я услышал, как другие собаки скулят, и вышел посмотреть, что случилось. Оказалось, он не пускал их вниз»

Две собаки ждут, когда им удастся воспользоваться своей лежанкой, которую занял грозный зверь

"Во время грозы мой корги не знает, куда себя деть"

"Позвольте представить вам Шелби: опасную уничтожительницу пищащих игрушек"

А этот ротвейлер явно под властью хомяка

"Коту приглянулась кровать моей собаки, а та не захотела делиться. Произошла небольшая заварушка"

"И, как итог — вот"