20+ питомцев, которые своими лапками протоптали себе дорожку к суровым мужским сердцам

Мужчины могут сколько угодно притворяться, что они не любят кошек или собак, однако животные знают правду: практически нет человека, способного устоять перед их чарами. Следующие фото и история в бонусе без лишних слов докажут: теплую связь с питомцами могут установить не только женщины.

"У моего парня не было питомцев. Но после того, как мы сутками не спали, выхаживая котенка, он не только полюбил животинок, но и управляет приютом для кошек вместе со мной"

«Эти двое любителей дурачиться — настоящее счастье для меня».

"Это лучший друг, который у меня был в мои 15, 25 и 30 лет"

"Папа целых 6 лет называет кошку своей малышкой, так как не хочет давать ей имя и оставлять у себя"

"Месяц назад эта бездомная кошка последовала за мной домой. Теперь она иногда укладывается у меня на груди, и большей радости и быть не может"

"Вначале папа орал во всю глотку: «Уберите этих щенков из моего дома!» А теперь посмотрите, что он вытворяет"

«Я не хотел обзаводиться кошкой, думая, что эта шерстяная зверюга будет все время сидеть у меня на руках или голове... Так и вышло. Теперь мой рабочий день выглядит так»

"За несколько лет папа прошел путь от «Зачем ты притащил домой собаку?» до того, чтобы читать этой собаке ветеринарную справку, чтобы та не нервничала"

«Мой муж, который не хотел кошек»

«Мой папа, который „не кормит“ собак»

«Застала моего парня с другой женщиной»

«Все три кошки оккупировали моего мужа, а это значит, что на мне ни одной. Это просто несправедливо!»

«Это первое, что делает мой муж, когда приходит домой»

«Он не хотел ходить по гравию. Поэтому нам пришлось носить его по горам»

«Взял себе питбуля. Теперь у этой девочки есть собственная кроватка и игрушки»

«Мой 43-летний муж держит за лапку нашего щенка»

«Моя жена пришла и увидела, что кошки выполняют указания доктора: „Отдыхайте“»

«Мой муж играет в игру, которую он называет „король кошек“. Суть в том, чтобы удержать всех троих наших мальчиков одновременно»

«Кажется, я больше не номер один для своего мужа»

«Главная причина, по которой я непродуктивен дома»

«Мой муж и Винни — ну просто близнецы»

«Моя кошка и мой партнер. Я могу только мечтать о такой связи»

«Отправила мужа в магазин за кормом для собак, а он вернулся вот с этим»

Бонус

Брат уезжал из дома года на полтора. Пока его не было, в доме завелась вторая кошка. Он, конечно, бубнил по телефону, а как приехал — кошка его сразу присвоила себе. Я хохотала: «Мурашка завела себе мужика!» А брат и сам так растаял, что начал говорить с первым котом и новой кошкой каким-то глуповатым тоном. Кошку на руках носит, знает, как она любит, чтобы ее гладили, а как — просто терпит. А со старшим котом лбами по-братски стукаются. А раньше на котов сдержанно реагировал. © fur red coat / Reddit