19 человек, в чью жизнь вдруг постучался маленький комочек счастья

Наверное, хоть у каждого хоть кого-то из знакомых, а то и у вас самих случались такие добрые и теплые истории, связанные с теми, кого мы любим так же сильно, как и они нас — нашими питомцами. Следующие люди подобрали животное с улицы или забрали от нерадивых хозяев, хотя раньше и подумать не могли, что заведут дома пушистого или пернатого любимца.

«Чужой кот бродил по нашему двору. Я покормила потеряшку, заперла и стала искать хозяев. Уже вечером те забрали его. А месяц спустя бедняга появился снова, но на этот раз тощий и больной»

«Он жадно съел еду, которую я ему дала, а потом я отвезла его к ветеринару. Хозяева от кота отказались: мол, если хотите, оставляйте себе. Так теперь мой мальчик живет у нас уже полгода, радуется куче игрушек и угощений и первой в своей жизни новогодней елке».

«Моих соседей выселили, и они бросили кота. А я взял животинку себе»

«Остановился на красный свет, увидел бездомную женщину и решил дать ей немного денег. А она в ответ протянула мне своего щенка со словами «Устройте ей лучшую жизнь, чем могу я»

«Теперь моя любимица весело носится по двору и каждые 10 минут лезет обниматься. И обожает моего 39-килограммового пса, который терпеливо сносит все ее шалости».

«Это наш новый котенок. Мы нашли его жалобно мяукающим посреди дороги в нашем городе, так что нам ничего не оставалось, как оставить его себе»

«Эти малыши прятались от дождя в водостоке. 30 минут я старался завоевать их доверие. Принес их домой к бабушке, покормили, а тетя согласилась забрать их себе»

«Мой муж говорил, что не хочет еще одну кошку. Но в кошачьем кафе эта малышка не отходила от него. Сегодня он забрал ее, сказав: «Я не мог выбросить ее из головы»

Папа не устоял

С детства очень хотела собаку, но родители были против, так как это большая ответственность, к которой, по их мнению, я была не готова. Как-то раз в выходной они, как обычно, пошли за покупками. Прошло несколько часов после их ухода. Слышу, как открывается входная дверь, бегу встречать и вижу у папы в руках большую картонную коробку, а в ней крохотного щеночка. Моему счастью не было предела! Когда я отошла от шока, то все-таки спросила, как же они решились купить собаку, если были против? Оказалось, что они проходили мимо животных и увидели далматинцев. Продавец предложил погладить щеночка. Как только папа взял малыша на руки, тот сразу начал вилять хвостом и облизывать ему лицо. Он просто не смог положить его обратно. © Подслушано / Ideer

«Мой муж: „Я не хочу, чтобы эта крыса жила у меня дома! Я собачник!“»

Переезд — не повод бросать членов семьи

Соседи бросили молодого кота, потому что переехали. Переехали, к слову, в соседний город на своей машине. Кота я забрала себе, хотя до этого кошек не любила и заводить не планировала. Думала, отдам кому-нибудь, как только найду ответственные руки. А потом пожила с ним и отдавать передумала. С тех пор кот переезжал со мной не раз: выкупала для него целое купе, отменяла невозвратные рейсы, когда из-за ошибки его собирались отправить в багаж, тайно держала в съемных квартирах. Я обожаю этого кота! Он послушный, умный, активный. Смотрю на него и не понимаю, как его можно было бросить. Всегда говорю ему: «Не в переезде дело, Кот, а в людях». Он, кажется, все понимает. Теперь я люблю котов. © Подслушано / Ideer

«Первое фото сделано, когда мы нашли ее на улице, полную блох. Сейчас у нее даже есть свое кресло»

Чудесное воссоединение

Когда мне было восемь лет, поехали с родителями на турбазу. Там в первый же день к нам прибился маленький котенок. Весь отдых я беспрерывно возилась с малышом: играла, кормила и, даже несмотря на запрет мамы, укладывала с собой спать. Однако пришло время уезжать, и его взять не разрешили. Он бежал за мной до самых ворот, а потом долго смотрел вслед машине. Потерянный и одинокий. Примерно на половине пути мое нытье достало родителей, и папа развернул машину. Кот счастливо живет с нами вот уже десять лет. © Подслушано / Ideer

«Еще несколько лет назад этот человек ненавидел кошек, а теперь каждую ночь происходит вот что»

«Мой папа хотел вернуть кота»

«Это Один, моя третья собака. Я его не планировал. Нашел посреди дороги по пути домой с работы. Рад, что он подружился с моими хаски»

«Когда я впервые увидел его, он сидел в грязи. Я спас его. И теперь он стал таким»

Собака — повод завести друзей

У меня появилась собака. И как здорово, я впервые за 4 года начала знакомиться с соседями! Со всеми собачниками с ближайших улиц. Они все милые и интересные. Ко мне подходят незнакомые парни, говорят, что мой пес просто красавчик, все его тискают, а он только и рад. А я-то вообще в шоке, сколько хороших людей рядом живет, и свежий воздух 3 часа в день, и столько радости. Собака — спасение! © Подслушано / Ideer

«В течение 18 лет мой муж говорил, что никогда не будет спать в доме, в котором живет кошка. Сейчас он даже больший кошатник, чем я. Теперь у нас их четыре»

«Я разозлился на жену за то, что она принесла домой котенка. А теперь он мне как сын»

Когда не жалеешь, что уволили

Я работаю в офисе. Но вот недавно я услышал какие-то странные звуки из вентиляции. Сообщил начальнику, но тот отмахнулся. А меня такое разобрало любопытство, что, хоть начальник и орал, что я должен вернуться к работе, но я вскрыл вентиляцию, а там два маленьких серых комочка — котята. За мое самоуправство начальник меня уволил. Ну я взял свои вещи, пушистых и ушел домой. Не жалею о своем поступке, уже завтра у меня 3 собеседования. Куда-нибудь возьмут. Зато теперь у меня 2 любимца, два пушистых серых котенка. И я рад, что они у меня есть. © Не все поймут / VK