15+ человек, которые решили поучаствовать в «Тайном Санте», а теперь век не забудут этот опыт

Накануне Рождества и Нового года многие играют в «Тайного Санту». Одни обмениваются подарками с коллегами, другие — с родственниками и друзьями, третьи везде поспевают. Однако желание следовать этой праздничной традиции может обернуться чем угодно, и в этом убедились наши герои. Они рассказали о своих впечатлениях от участия в игре, как положительных, так и отрицательных.

Как-то раз во время выездного мероприятия коллега рассказал, что дважды за свою жизнь попадал в больницу из-за проглоченной им монетки. Первый раз был в детстве, второй раз — лет в 20 из-за неудавшейся шутки. И потом его Тайный Санта подарил ему набор шоколадных монет с запиской: «Вот эти есть можно!» © folklovermore_ / Reddit

«Я Тайный Санта и смастерил вот такие шахматы»

Перед Рождеством мои подчиненные, сотрудники бакалавриата, решили провести «Тайного Санту». Я удивилась их энтузиазму, ведь у них и без этого было полно задач, но дала разрешение. Сама сказала, что участвовать не буду. Надо отметить, что я очень хорошо относилась к ребятам, всегда их поддерживала и подбадривала.

И вот однажды я зашла в свой кабинет и увидела на столе букет роз. К ним прилагалась записка: «Санта наблюдает за вами». Я была впечатлена. Никто из сотрудников ни в чем не признался. На следующий день я нашла на столе коробку шоколадных конфет. Записка гласила: «Он знает, когда вы плохо себя вели». Еще через день я обнаружила в кабинете вазу с фруктами — «И знает, когда вы вели себя хорошо». В день экзаменов я получила банку кофе с новой запиской: «А вы хорошо себя вели».

Перед самым праздником я зашла в свой кабинет, а на моем столе — дорогая кофемашина. И на кресле — красивый халат. Письмо же было таким: «Это поможет вам ощутить комфорт объятий в праздничный вечер. Хорошо отдохните. С любовью, ваши Санты». Я плакала как ребенок. Никто из ребят так и не признался, чьих это рук дело. Но тот факт, что они нашли время, чтобы провернуть все это, бесценен. © Pamela Lea / Quora

И вот однажды я зашла в свой кабинет и увидела на столе букет роз. К ним прилагалась записка: «Санта наблюдает за вами». Я была впечатлена. Никто из сотрудников ни в чем не признался. На следующий день я нашла на столе коробку шоколадных конфет. Записка гласила: «Он знает, когда вы плохо себя вели». Еще через день я обнаружила в кабинете вазу с фруктами — «И знает, когда вы вели себя хорошо». В день экзаменов я получила банку кофе с новой запиской: «А вы хорошо себя вели». Перед самым праздником я зашла в свой кабинет, а на моем столе — дорогая кофемашина. И на кресле — красивый халат. Письмо же было таким: «Это поможет вам ощутить комфорт объятий в праздничный вечер. Хорошо отдохните. С любовью, ваши Санты». Я плакала как ребенок. Никто из ребят так и не признался, чьих это рук дело. Но тот факт, что они нашли время, чтобы провернуть все это, бесценен. © Pamela Lea / Quora Самый лучший подарок, который я когда-либо получал от Тайного Санты, — это носки. Я не шучу. Нет, они были не дорогие, не дизайнерские и даже без какого-либо интересного рисунка. Это были обычные носки, которые я потом носил на работу. Да, я знаю, что для большинства людей это прозвучит скучно, но для меня это был идеальный подарок. В тот год я только переехал в большой город и зарабатывал гроши. Едва сводил концы с концами. Но во время рождественских праздников на работе устроили «Тайного Санту», и одна женщина 50 лет вручила мне подарок, в котором я нашел аж 6 пар носков! Я был просто счастлив! © James Keenley / Quora

В первый раз, когда я участвовал в «Тайном Санте» после переезда в чужую страну, мой даритель просто сразил меня наповал! Я получил огромный (примерно 50 на 50 см) имбирный пряник, который был покрыт глазурью в дизайне флага моей родной страны! На сегодняшний день это самый душевный подарок из тех, что мне преподносили не родственники. © Low-Yak-1705 / Reddit

«А мне в прошлом году Тайный Санта подарил мой портрет»

© Анастасия Наливайко / ADME Плодожорка 1 неделя назад Тайный Санта это не игра в одни ворота. Радующийся носкам что сам-то купил в подарок? А с руководительницей богатеньких бакалавров, дарящих халаты и дорогие кофеварки, вообще ничего не понятно. - - Ответить

Быть чьей-то однофамилицей это не всегда хорошо. Есть у меня на работе коллега, с которой у нас одинаковые фамилии. В этом году в офисе проходил «Тайный Санта», и мне достался ужасный подарок. Просто коробка с фантиками от конфет, разным мелким мусором и запиской: «Если полезешь к моему мужу еще раз, за патлы оттаскаю!» Я долго не понимала, о ком и о чем вообще речь, а потом вдруг выяснила: одна моя коллега узнала, что моя однофамилица крутит роман с ее мужем. Женщина подумала, что должна дарить подарок именно ей, потому и подсунула мне такое... Бедняжка сразу извинилась и на следующий день подарила мне классный презент, а я осталась довольна собой, потому что смогла решить эту задачу как настоящий Шерлок! © Не все поймут / VK

Я долго не понимала, о ком и о чем вообще речь, а потом вдруг выяснила: одна моя коллега узнала, что моя однофамилица крутит роман с ее мужем. Женщина подумала, что должна дарить подарок именно ей, потому и подсунула мне такое... Бедняжка сразу извинилась и на следующий день подарила мне классный презент, а я осталась довольна собой, потому что смогла решить эту задачу как настоящий Шерлок! © Не все поймут / VK Мой Санта забыл купить мне подарок. Он быстренько спохватился и вручил мне бумажный конверт с припиской: «Этого хватит на то, чтобы пообедать вместе. Я не знаю, что тебе нравится, потому решил не покупать какой-то дурацкий презент». 2 года спустя я вышла замуж за этого мужчину. © WEWILLWINTODAY / Reddit

У нас на работе появился новый сотрудник — очень вежливый и скромный паренек. И вот во время жеребьевки в рамках «Тайного Санты» он вытянул имя другого моего коллеги. А этот товарищ у нас мало того что неряха, так еще и скандалист. Новенький боялся ему не угодить, потому от греха подальше купил просто сертификат в магазин электроники. Так тому все равно не понравилось — во время распаковки подарков возмущался на весь отдел: «Ну кто такое дарит? Смысл игры в том, чтобы преподнести шуточный подарок со смыслом! Весело должно быть!» Год спустя имя этого вредины уже вытащил я. Вспомнил его комментарии и быстро придумал, что подарить. А потом наблюдал, как менялось выражение его лица, когда он распаковывал швабру и ведро. Чем не шуточный подарок со смыслом? Но, кажется, ему опять не понравилось... © XabiFernando / Reddit

«Упаковал картонный унитаз для „Тайного Санты“. А в нижнюю часть я насыпал попкорн, который как раз и является подарком»

Я работаю на косметической фабрике. У нас очень дружный коллектив, потому я с нетерпением ждала подарка от Тайного Санты. И вот настал день Х. Когда раздали почти все подарки, наконец позвали меня и вручили коробку даже без подарочной упаковки. Открыла — а там скраб для тела нашей фирмы. Я даже открутила крышку баночки и удостоверилась, что это точно он. От обиды хотелось рыдать. Мне подарили то, что я могла получить бесплатно!

Так как на мне лица не было, мой Тайный Санта решил раскрыть свою личность и спросил, проверяла ли я банку. Я ответила, что да. Тогда он взял ее у меня, открыл и показал, что в скрабе был спрятан пластиковый подарочный сертификат. И все такие, мол, улыбнись! Но нет. Мне было неприятно, что меня разыграли. Я забрала сертификат и ушла, ни с кем не попрощавшись. © khadijahexotic / Reddit

Так как на мне лица не было, мой Тайный Санта решил раскрыть свою личность и спросил, проверяла ли я банку. Я ответила, что да. Тогда он взял ее у меня, открыл и показал, что в скрабе был спрятан пластиковый подарочный сертификат. И все такие, мол, улыбнись! Но нет. Мне было неприятно, что меня разыграли. Я забрала сертификат и ушла, ни с кем не попрощавшись. © khadijahexotic / Reddit Я подарила своей «подопечной» сертификат в ее любимый ресторан, но прикрепила его к шоколадке. Помню, что она благодарила за сладость, но про сертификат не сказала ни слова. И меня теперь это тревожит. А вдруг она случайно выбросила сертификат вместе с оберткой и теперь думает, что ей подготовили копеечный подарок? Мне очень неловко спрашивать. Так что если вам дарят какую-то мелочь, все равно осмотрите ее как следует! © blixxic / Reddit

На работе был «Тайный Санта». Получила в подарок коробочку с колечком, причем открыла ее дома под присмотром мужа... Так как презент тайный, все попытки узнать, от кого он, были тщетны. А вчера слышу из соседнего отдела, что одна девочка так решила подшутить, проверить крепость наших отношений с мужем, мол, повлияет это или нет. Сижу в шоке, как объяснить мужу? © Карамель / VK

«Тайный Санта принес. У меня на это, кстати, аллергия»

© goomygirl123 / Reddit оксана анненко 21 час назад Про колечко так и объяснить, в чём проблема не пойму. Насчёт шоколадок сама когда то попалась. Работала в поликлинике , пациенты часто приносили конфетки, шоколадки и по. Дома уже под накопилось сладкого, решили как то с мужем шоколадку съесть. Открываю а внутри купюра достаточно крупная. А я уже и не помню от кого и за какие такие заслуги))) - - Ответить

Мое имя вытащила начальница. Она подарила мне набор стаканов с логотипом «Звездных войн», которые я никогда в жизни не смотрела. И это при том, что каждый из нас писал список интересов, и я указывала: шоколад, энергетические напитки — такое вот. В ответ на мой озадаченный взгляд начальница выдала: «Ну ты же ботан. Я думала, тебе нравится всякая всячина для ботанов». © mothmaker / Reddit

Я работал в пиццерии, и тоже начальник стал моим Сантой. Спросил, что бы я хотел. Я ответил, мол, сертификат в кафешку сгодился бы. А бюджет у нас был — $ 20. Он дал мне банковскую карту и сказал, мол, иди трать. Но на счете там оставалось всего $ 10, о чем я узнал, лишь когда попытался воспользоваться картой. © henchman13 / Reddit

Я работаю на автомойке и много времени провожу на улице, а там бывает ну очень холодно. В прошлом году мы устроили «Тайного Санту». Это был первый раз, когда я участвовал в чем-то подобном, и я немного нервничал. Я известен своей любовью к кофе, и человек, который вытащил мое имя, подарил мне крутую термокружку. Я был в восторге! Это была такая вещь, о покупке которой я даже не задумывался, но очень в ней нуждался. © wh***knee2 / Reddit

«Подарок от Тайного Санты для фаната „Формулы-1“. Решила, что эта игра — отличный повод связать гобелен»

Моему супругу Тайный Санта однажды подарил лимонный пирог домашнего приготовления. Муженек был в невероятном восторге, особенно потому, что я не ем лимоны, и ему не пришлось со мной делиться. © ksvfkoddbdjskavsb / Reddit

Я стала Сантой для своей 30-летней коллеги, с которой мы особо не общаемся, но регулярно обмениваемся любезностями. Назовем ее Мария. Она хотела получить туфли определенной марки, которые стоили около $ 70. Я умею пользоваться дисконтными программами, потому решила немного заморочиться с изучением акций и купить сразу две пары обуви в рамках оговоренного бюджета в $ 75. Мне потребовалось 2 недели поисков, и я смогла приобрести две пары туфель разных цветов — $ 30 каждая. Ну и еще кое-какие приятные мелочи купила.

Мария была в восторге, что получила сразу две пары. Но когда она примерила обувь, выяснилось, что одна пара ей чуть-чуть велика. Сказала, что пойдет обменяет на другой размер. Без проблем!

А сегодня, когда я пришла на работу, заметила, что атмосфера какая-то другая уже. Все болтали о подарках и то и дело упоминали о бюджете, мол, в этом весь смысл. Я не обращала внимания, пока не столкнулась с Марией. Она остановила меня у туалета и сказала, что в обувном магазине узнала стоимость своего подарка и огорчилась. Мол, мне следовало купить что-то дороже, чтобы приблизиться к верхнему порогу бюджета. Я была в таком шоке! Говорю: «Прошу прощения, но ничего, что я потратила кучу времени на поиски, чтобы купить две пары обуви, которые обошлись бы тебе в $ 140?» Она возразила, что суть игры в том, чтобы соблюдать бюджет. Я лишь махнула рукой. Теперь весь офис считает меня скупердяйкой. Чувствую себя ужасно. © Throwawaybadgifter / Reddit

Мария была в восторге, что получила сразу две пары. Но когда она примерила обувь, выяснилось, что одна пара ей чуть-чуть велика. Сказала, что пойдет обменяет на другой размер. Без проблем! А сегодня, когда я пришла на работу, заметила, что атмосфера какая-то другая уже. Все болтали о подарках и то и дело упоминали о бюджете, мол, в этом весь смысл. Я не обращала внимания, пока не столкнулась с Марией. Она остановила меня у туалета и сказала, что в обувном магазине узнала стоимость своего подарка и огорчилась. Мол, мне следовало купить что-то дороже, чтобы приблизиться к верхнему порогу бюджета. Я была в таком шоке! Говорю: «Прошу прощения, но ничего, что я потратила кучу времени на поиски, чтобы купить две пары обуви, которые обошлись бы тебе в $ 140?» Она возразила, что суть игры в том, чтобы соблюдать бюджет. Я лишь махнула рукой. Теперь весь офис считает меня скупердяйкой. Чувствую себя ужасно. © Throwawaybadgifter / Reddit Я подарил коллеге специальный чехол для седла велосипеда, чтобы он защищал сидение и впитывал пот. Парень подумал, что это шапочка для душа, и напялил на голову прямо на работе. Я постеснялся что-то сказать. © Soctrum / Reddit