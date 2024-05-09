Блин. Эта вот, с собачкой, не интроверт! Это социофоб! Не надо путать! Интроверты могут быть вполне общительными, знаю парочку таких которые вообще душа компании и общение всегда крутится вокруг них, задаётся ими.
Интроверт это не тот кто общаться не хочет, это тот кому после общения надо отдохнуть , да в одиночестве, но вовсе не запереться на всю жизнь!
14 историй о детских обидах, из-за которых захочется поселиться у психолога в кабинете
Сильная обида в детстве и подростковом возрасте запоминается на всю жизнь, тем более, если некрасивый поступок совершил кто-то из близких людей. Нам искренне захотелось обнять героев этой статьи, чтобы поддержать их, и мы уверены, что они со своими детьми или учениками в школе так точно не поступят.
Чрезмерная критика и отсутствие похвалы
- Моя мама всегда была убеждена, что ребенка нельзя хвалить, зато нужно критиковать. Меня критиковали наедине и при других. Мама отчитывала меня, когда меня в детском саду кто-то похвалил, а я от этого аж разомлела. Меня постоянно, ежедневно с кем-то сравнивали. «Сын маминой подруги» — это прямо история моей жизни. Я выросла и стала журналистом — мои статьи тоже подвергались разбору и разгрому, хотя я уже с родителями не жила, а уехала в другой город. Я никого не виню в том, какой я стала, но родителям не говорю 80% того, что происходит в моей жизни, потому что как только я считаю, что прошло достаточно лет и можно попробовать начать заново, мне устраивают истерику из какого-нибудь малозначительного факта. Даже обидно, что доверительных отношений нет, но любые попытки постоянно разбиваются о критику. © Medialuna / ADME
Неуважение личных границ
- Лет в 6-7 у меня появился красивый дневничок с замочком. Я написала туда какую-то ерунду и забыла о нем. А потом как-то бабушка мне предъявляет: а что это за мальчик тебе нравится, зачем это в дневнике пишешь? Мой мир и доверие к взрослым рухнули. Но бабуля пошла дальше: открываю дневник, а там еще ошибки исправлены красной ручкой. Сколько потом мне дневников этих покупали, никогда больше не писала ни в одном. © osterman***/ Pikabu
Равнодушие
- Когда мне было 7 лет, я спросила у родителей, почему они больше уделяют внимания собачке, а не мне. Мама ответила, что собака не говорит, поэтому нуждается в помощи. Я с того дня перестала много говорить им, могла неделями молчать. Впоследствии я не завоевала их внимания, но стала немногословной и странной для других. Родители заметили мою странность только к моим 13 годам. Но уже мне было неохота общаться. Теперь же, когда я стала интровертом и месяцами не выхожу на улицу, они хотят наладить общение со мной. © Подслушано / Ideer
Отказ воспринимать переживания всерьез
Блин. Эта вот, с собачкой, не интроверт! Это социофоб! Не надо путать! Интроверты могут быть вполне общительными, знаю парочку таких которые вообще душа компании и общение всегда крутится вокруг них, задаётся ими.
Несправедливое наказание
- Я была единственной в классе левшой и не могла писать быстро. Однажды делали фонетический разбор слов. Во второй половине урока детский мозг понял, что ничего не успевает, а оставшиеся слова надо куда-то записать, чтобы доделать дома. На парте у меня лежала анкета с вопросами для одноклассников, и я решила записать слова туда. Я раскрыла ее и начала судорожно списывать с доски. Учительница увидела и влепила мне первую в моей жизни двойку с замечанием, что я занимаюсь на уроках непонятно чем. У меня была истерика от обиды и несправедливости, слезы лились в три ручья. После школы я летела домой пулей — в надежде, что там меня поддержат. Но мама сначала грозно смотрела на запись в дневнике, а потом взяла злополучную анкету и разорвала ее на маленькие кусочки. Каждый листок. Вместе с этими листками ушло и желание впоследствии делиться с мамой своими переживаниями и эмоциями. © AliceLiddell35 / Pikabu
Наплевательское отношение к детской мечте
- В 5 классе стал копить деньги на комп. Родителям ничего не говорил, но сделал одну ошибку — складывал на своем столе описание моделей с ценами из магазинов. И вот прихожу как-то домой, родители злющие-презлющие, а в комнате моей все перерыто. Не успел опомниться, как мама давай кричать, что я такой-сякой, собирал деньги втихую, собирался комп купить, не поставив их в известность. Деньги нашли и изъяли. Да их и искать не нужно было, они лежали в общей тетрадке в верхней полке стола, я думал, что родители порядочные. Со мной не разговаривали неделю. На мои просьбы вернуть — категорический отказ либо игнор. В итоге они купили на эти деньги себе в спальню кровать с матрасом и две тумбочки. Мне же отдали тахту, на которой спали 7 лет, а мою ущербную кровать перевезли в деревню. © putopsyho / Pikabu
Неуважение детских тайн
Поступки, недостойные взрослого
- Тетя частенько меня посылала в магазин и в награду всегда отсыпала конфет. Для меня не это было главным, а доверие и любовь. Но как-то в магазин завезли шоколадные конфеты «Тузик», вкусные и дорогие, и меня отправили купить килограмм таких. И тут другая тетушка решила меня подговорить, мол, съешь по дороге несколько конфеток, тебя же все равно угостят потом. Доводы показались логичными, и по дороге я слопал 3 или 4 конфеты. Прихожу домой, и тут вторая тетка говорит первой: «Проверь-ка конфетки, не слопал ли наш племяш несколько?» Первая тетка после этих слов задумалась и проверила. Я был обвинен в воровстве, все мои доводы второй тетке, мол, ты же сама советовала, отвергались, меня назвали еще и лжецом. Мне было около 10 лет. Сейчас 45. До сих пор мне плохо, когда вспоминаю эту историю. © Duba1972 / Pikabu
Удушающие ограничения
Другим нужнее
- В 2001 году мы с сестрой отдыхали в лагере. Я почти все дни проводила в библиотеке, а в конце смены библиотекарь награждал лучших читателей. Мне досталась моя мечта — игрушечный телефон-кольцеброс. Я была звездой отряда, а по возвращении домой — и родной улицы! В один из летних дней я убежала с подружками на речку, а свое сокровище оставила дома, около музыкального центра. Домой я бежала вперед купальника — не терпелось снова поиграть в мой телефончик. Он был для меня особенно важен, ведь мне его не просто подарили, я его заслужила! Легко догадаться, что игрушки на положенном месте не оказалось. Я тут же побежала к маме с вопросом о моем телефончике. «Тетя Таня с сыном приходили подстригаться, Данилка в него вцепился и орал, ну, я его и отдала», — ответила мама. Я никогда не кричала на родителей. Это был первый раз. Во мне было столько обиды и негодования, что родители очень удивились. Потом пошла к этому Данилке, но его мама сказала, что он уже сломал игрушку. Даже не извинилась. Это было мое первое разочарование в людях. © Lozbenidze / Pikabu
Запугивание
Разбитые мечты
- Когда я была во 2-м классе, то загорелась желанием научиться играть на скрипке. Учительница музыки Наталья Викторовна говорила, что во мне есть потенциал. Но отец не видел смысла покупать инструмент. Поэтому мы на следующий урок музыки пошли прощаться с учительницей. Она была расстроена и долго уговаривала маму, чтобы они дали мне шанс. В итоге Наталья Викторовна дала нам скрипку и смычок бесплатно — на время. Единственное, что оставалось купить родителям, — футляр, но мне его не купили, я ходила на занятия, завернув скрипку в тряпку и пакет. Ужас, знаю... В меня так никто и не поверил, несмотря на старания учительницы. Одним вечером отец потребовал «концерт», чтобы понять, за что он платит деньги. Ему не понравилось. Скривился и сказал, что я бездарность. А я плакала, горько. Мне было 8 лет. Дальше произошло то, чего я никогда не прощу родственникам. Мы поехали на день рождения к тетке (сестре отца). Та долго хвалила мою двоюродную сестру за успехи в музыкальной школе. Сестра старше меня на год и посещала уроки фортепиано. Мама заикнулась и про мои успехи, на что получила ответ: «А зачем ей скрипка? Она ведь все равно не пойми кем станет!» Ненавижу ее. С занятиями музыкой я распрощалась. © Екатерина / Dzen
Удушающая забота
- Когда родились мы с братом, мама бросила работу и была дома каждый божий день с момента моего рождения и до переезда в 20 лет. Она невероятно любящая и преданная. Каждая моя неудача разбивала ей сердце, ведь у нее не было в жизни других интересов, кроме нас, детей. Из-за ее давления и чрезмерной опеки я чувствовал себя загнанным в угол и впал в депрессию. Она восприняла мое состояние как личное оскорбление. Каждый наш разговор доводил ее до слез в течение 5 лет, пока я наконец не переехал. По сей день я часто чувствую, что я плохой человек, который не смог оправдать ее любовь. © DBianco87 / Reddit
Обман и невыполнение обещаний
- Было мне лет 15 лет, мама работала в библиотеке. Предложила она мне летом поработать вместо нее, посулила денег. Я пашу все лето и вот подхожу к ней за зарплатой. А она как возмутится: «А деньги-то тебе зачем? Ну на что ты их потратишь?!» Так ничего и не дала. Ох, обидно было! Но самая круть была дальше: мама на следующий год опять предложила за нее поработать. Якобы за деньги. © Ninich / Pikabu
Комментарии
Даааа, знакомая фигня..
- расскажешь маме о своих каких-то проблемах, условно, мальчик дразнит или училка придирается. А в ссоре они меня же моими же проблемами и тыкали: понятно почему к тебе учителя придираться или мальчики дразнят, у тебя же характер ужасный. Довольно быстро перестала им что-либо рассказывать.
Прошу научить длвящывать ряд - отбирают спицы и довязывают сами. Типа быстрее и лучше. В итоге шить меня научили на трудах, вязать - на кружке в лагере. А теперь - такая рукодельница, просто вся в маму! "
Больше всего хочется обнять всех этих детей, все истории одинаково ужасны и, по сути, об одном - предательстве тех, кто должен быть первым защитником😭
Самое печальное во всем, что потом, когда дети вырастают, родители пытаются наладить контакт, отношения, взаимопонимание, но у ребенка стоит блок на это все на почве детских психологических травм. А родители потом удивляются, почему не удаётся наладить доверительных отношений, ведь они такие замечательные, и все делали правильно в отношении детей. До сих пор не могу построить с мамой доверительных отношений. Да, забочусь о ней, помогаю, общаюсь, но не рассказываю о своих тайнах, проблемах и т.д. Мама у меня теперь спрашивает, мол, почему я ничего ей не рассказываю о себе, а как я расскажу, если в детстве, подходя к маме со своими проблемами, я слышала одно: ты же сильная, справишься сама. Либо отмазки, мол, какие это проблемы, это все фигня. Да, спасибо, я справилась в детстве сама и справляюсь до сих пор, только теперь с мамой доверительных отношений уже не получится.