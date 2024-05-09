14 историй о детских обидах, из-за которых захочется поселиться у психолога в кабинете

Самое печальное во всем, что потом, когда дети вырастают, родители пытаются наладить контакт, отношения, взаимопонимание, но у ребенка стоит блок на это все на почве детских психологических травм. А родители потом удивляются, почему не удаётся наладить доверительных отношений, ведь они такие замечательные, и все делали правильно в отношении детей. До сих пор не могу построить с мамой доверительных отношений. Да, забочусь о ней, помогаю, общаюсь, но не рассказываю о своих тайнах, проблемах и т.д. Мама у меня теперь спрашивает, мол, почему я ничего ей не рассказываю о себе, а как я расскажу, если в детстве, подходя к маме со своими проблемами, я слышала одно: ты же сильная, справишься сама. Либо отмазки, мол, какие это проблемы, это все фигня. Да, спасибо, я справилась в детстве сама и справляюсь до сих пор, только теперь с мамой доверительных отношений уже не получится.