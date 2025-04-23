Ой, а я вот ненавижу всякие сцены и трагедию, так мне лучше в сообщениях. Прости, расход. Пока. Ну, пока. Идеально 👌!
12 бывших, чье поведение вызывает только один вопрос: «Серьезно?»
Истории про бывшие отношения — это как мини-сериал: сначала абсурд, потом драма, потом смех сквозь фейспалм. Один бывший расстается, отправив открытку с надписью «С праздником!», другой спустя годы возвращается к женщине, которую сам оставил в трудный момент, и удивляется, почему она больше не та. А самый находчивый бывший вспоминает, как когда-то оплатил ужин, находит чек и требует 239 рублей. И ведь главное — они все это делают с совершенно серьезным лицом.
- Я 100 раз говорила своему парню, что написать о расставании в сообщениях — это худший вариант. Надеялась, конечно, что у нас до такого не дойдет, но на всякий случай предупредила. Сложнее, но все же лучше подойти и все сказать в лицо, как есть, а не сообщать об этом через мессенджеры. Знаете, как этот же парень меня бросил? Нет, он не сделал это через сообщение. Он купил открытку, написал о том, что мы расстаемся, и отправил мне ее почте. Больше всего мне понравился текст на открытке: «С праздником!» © Карамель / VK
- Муж ушел 10-11 лет назад, оставив с пятилетними дочками-двойняшками. Оставил меня одну, без работы, финансовых сбережений, на съемной квартире с запасами новых кило после родов. Да, было нелегко. Пока дети в садике, работать на одной работе, а по ночам укладывать их спать и бежать на другую — мыть полы. Но ничего, справились, поднялись на ноги. Я привела себя в порядок, обеспечила себя и дочек, у меня появился мужчина, настоящий мужчина, который, кстати, и помог мне встать на ноги. Жизнь продолжается, все отлично. Только вот до сих пор не понимаю, как отец девочек и мой бывший муж мог прийти к нам домой и думать, что я его приму обратно. Но когда он увидел меня и как я живу... Никогда еще не испытывала такого облегчения от чувства мести. © Не все поймут / VK
- Бывший вечно пытается выудить у меня деньги. Может вспомнить, когда платил за меня, и найти чек — чтобы я вернула ему 239 рублей. В таких случаях скидываю. А недавно написал, что был у психолога. И теперь удумал, чтобы я заплатила за первый сеанс, мол, у него в последнее время какое-то подавленное состояние, а виной всему — я и мое к нему отношение. Но я согласна только на половину суммы, потому что до меня он уже был наполовину подавленным. © Не все поймут / VK
- Встречались с парнем четыре года. Все это время он мне безбожно изменял, а я, дурочка, прощала его всегда, потому что любила. Но вот в последний такой раз у меня что-то перевернулось внутри. Я молча собрала свои вещи, оставила копию ключей и уехала к маме. После этого расставания прошло два года, я встретила другого мужчину, но совершенно внезапно появляется он, бывший. Стоит на коленях передо мной, просит прощения, говорит, что никогда больше не повторит тех ошибок. Я смотрю на него и думаю лишь об одном: «Блин, мне на работу нужно не опоздать, а вечером еще к любимому домой приехать». © Карамель / VK
- Бывший был помешан на количестве подписчиков в соцсетях, выслеживал каждого отписавшегося. Конечно, после расставания и моей отписки та же участь ждала меня. Но, к удивлению, он не наезжал, а предложил денег, чтобы я подписалась обратно. Деньги, конечно, символические, но все равно каждый месяц мне прилетает по тысяче только за то, что я от него не отписываюсь. © Не все поймут / VK
- Меня пригласили на свадьбу коллеги. Ну так, чисто из вежливости. Я купила платье, подарок, накрасилась, думаю, хоть людей посмотрю. Сижу за столом, никого не трогаю, напиток потягиваю. Тут ведущий просит гостей рассказать «забавные истории про молодоженов». Ну я и рассказала, как однажды тусили с невестой в клубе, она тогда обнималась с нашим бухгалтером и пела что-то из Бузовой. Все смеются, кроме жениха. Невеста тоже улыбается, но взгляд у нее, как у чайника, который вот-вот закипит. Через 20 минут она в слезах выбегает, жених за ней. Свадьба закончилась, торт не вынесли. Оказалось, наш бухгалтер — это ее бывший, а когда мы ходили в клуб, она уже встречалась со своим женихом. Коллега на работе меня теперь просто ненавидит. А я-то просто хотела поделиться воспоминанием. © Не все поймут / VK
Вот коза, ну как же можно при женихе о других мужиках трепаться! В морду бы тебе.
- Расставание с парнем далось мне нелегко, в отличие от него. Полгода я переживала это все, после встретила нового парня. Все закрутилось-завертелось: общение, долгие телефонные разговоры по ночам, прогулки по набережной. И вот мой новый МЧ должен прийти ко мне, знакомиться с мамой. Приятный вечер, чаек с тортиком, все дела... И тут звонок! Это был бывший с фразой: «Привет, давно не общались, как твои дела?» Ну е-мае, полгода тишины и тут на тебе. Такое ощущение, что сразу после расставания все парни идут в магазин «Товары для бывших» и покупают там радар с отслеживанием нового парня. Иначе это все я никак не могу объяснить. © Карамель / VK
- Рассталась с парнем из-за его измены. Он решил отомстить, вывез за город мои любимые книги и сжег. Рассказала об этом родителям, очень была расстроена. Через неделю слышу звонок в дверь. За ней стоял бывший с полным собранием книг, моим любимым тортом, на котором было написано «Я полный дурак, прости». Говорю: «Спасибо, но возвращать отношения я не собираюсь». На что слышу: «Да я понял. Только скажи своему отцу, что я извинился, не хочу больше с ним конфликтов». Люблю папулю. © Карамель / VK
- Работаю фитнес-тренером, и именно на работе познакомилась с бывшим — он как раз в зал ходил. Красивые, подтянутые, казалось бы идеальная пара. Но что-то у нас не ладилось. Он мог быть резким, меня тоже что-то в нем подбешивало. В какой-то момент сели поговорить по душам. Я признаюсь: «Слушай, ну не нравятся мне эти кубики и рельефы, хочу себе уютного мягкого мужичка». А он такой: «А мне вообще-то тоже нравятся пышки!» Мы посмеялись, обнялись, разошлись друзьями. Сейчас у него жена — шикарная пышка, у меня — мой уютный милаш. И мы оба наконец по-настоящему довольны. © Не все поймут / VK
Прямо по Фамусову: "Собрать бы книги все и сжечь". Бывший - какой-то дикарь.
- После расставания бывший вдруг явился на мою днюху и подарил мягкую игрушку. Я аж офигела — надо же, решил приятное сделать просто так! А через несколько недель в разгар игры мой пес игрушку эту разорвал, и там внутри была камера. Оказалось, он планировал следить за мной. Хорошо, что мой пес разоблачил «подарочек» от бывшего.
- У бывшей иногда конкретно срывало крышу на почве ревности. Однажды мы с ней жестко поругались, я решил не усугублять ситуацию и ушел прогуляться, чтобы она успокоилась. Вернулся через два часа — вроде бы все, штиль, сидит на кухне, пьет кофе, даже улыбается. Думаю: «Ну, слава богу». А она таким спокойным голосом выдает: «Чтоб ты знал, я выбросила в помойку все твои вещи». Я аж завис на секунду. Подхожу к шкафу, открываю... а там все на месте, рубашки висят, футболки сложены, носки как были, так и лежат. Начинаю медленно оборачиваться в ее сторону, а она уже какая-то неуверенная, глаза бегают. Открываю ее половину шкафа — пусто. Совсем. Оказалось, в приступе ярости она просто перепутала стопки одежды и выкинула практически весь свой гардероб. Сказать, что ее лицо в тот момент было бесценным — ничего не сказать. © Не все поймут / VK
- Моя знакомая рассталась с молодым человеком, потому что изменила ему. Она уверяла, что он не держит на нее зла, и они до сих пор поддерживают дружеские отношения. Бывший молодой человек работает тату-мастером, и она решила сделать татуировку именно у него, как у проверенного специалиста. И вот что произошло — он сделал ей самую ужасную татуировку в мире (хотя обычно его работы безупречны). Теперь моя знакомая плачет и копит деньги, чтобы перебить татуировку. Как говорится, месть — это блюдо, которое лучше подавать холодным. © Не все поймут / VK
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Комментарии
Из героев всех этих историй мне понравился только папуля, заставивший извиниться за сожжённые книги.