12 бывших, чье поведение вызывает только один вопрос: «Серьезно?»

Истории про бывшие отношения — это как мини-сериал: сначала абсурд, потом драма, потом смех сквозь фейспалм. Один бывший расстается, отправив открытку с надписью «С праздником!», другой спустя годы возвращается к женщине, которую сам оставил в трудный момент, и удивляется, почему она больше не та. А самый находчивый бывший вспоминает, как когда-то оплатил ужин, находит чек и требует 239 рублей. И ведь главное — они все это делают с совершенно серьезным лицом.