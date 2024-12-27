19 фото и историй, которые с головой погружают в новогоднюю атмосферу

С каждым днем, который приближает нас к новогодним праздникам, мы все больше суетимся по делу и без: покупаем подарки, украшаем дом, закупаем продукты к празднику и обдумываем развлекательную программу на предстоящие дни. И порой за этой суетой забываем о самой праздничной атмосфере. Этой статьей мы хотим попробовать вас окунуть в то волшебство и красоту, которую приносят нам Новый год и Рождество.

«Вот такой стол „Зимняя сказка“ моя мама приготовила для нас»

«Если вам грустно, посмотрите на моего кота, любующегося новогодней елкой»

«Моя гостиная посреди ночи. Уже то, что я просто прохожу по ней, делает меня счастливой»

Когда сломанная открывашка объединила всех перед праздником

2 года назад я готовила праздничный новогодний стол и сломала открывалку, когда открывала банку кукурузы. Это произошло в новой квартире, которую мы приобрели полгода назад. Я не была знакома с соседями и решила обратиться за помощью в чат жильцов. Откликнулись соседи, живущие двумя этажами выше. Я пошла к ним и взяла с собой пирожки в качестве благодарности. После этого в чате началась активная переписка. Кто-то писал, что будет встречать Новый год один и ищет компанию, кто-то предлагал поделиться излишками еды, кто-то спрашивал о детях одного возраста, чтобы вместе пойти кататься с горки. Кто-то собирался в кино и приглашал присоединиться. Спустя неделю я чувствовала себя так, будто живу здесь уже давно, и у нас сформировалось настоящее соседское сообщество. И все это благодаря сломанной китайской открывалке, которая не смогла справиться с консервной банкой! © Палата № 6 / VK

«Решила показать мои любимые елочные игрушки»

«Поставил и украсил елку в моем викторианском доме. Она пахнет восхитительно. Упаковал подарки. Сегодня вечером разожгу огонь, а на кухне будут печься пирожки...»

«А это мой вариант новогодней елки»

Лучшего подарка и быть не могло

Мне было 8 лет, когда кота, с которым я рос, не стало. Я был расстроен на протяжении нескольких месяцев. И вот под Новый год отец принес подарок. Я снял обертку, а там оказалась коробка из-под мандаринов. Я с удивлением посмотрел на родителей. А те сказали открыть ее. Открываю, а там одна из игрушек, которой я играл со своим котом, и записка: «У нас будет новый кот. С любовью, мама и папа». У меня на глазах выступили слезы, потому что я был так счастлив. © Ness_902 / Reddit

«Традиционно под Новый год выкладываю фото своего кота»

«Хотел поделиться фото своей елки, потому что чувствую, что она долго не простоит»

«В прошлом году, будучи беременной, прицепила гирлянду к кухонному гарнитуру еще в ноябре. Словно девочка, радовалась огонькам. Потом резко ушла рожать, а муж гирлянду не трогал, не до нее было»

«Так и висит уже больше года, а я, довольная, по вечерам иногда ее включаю. Вечер, тишина, чаек, печеньки, огоньки светятся. Никто тебя не достает, радостно так. Как оказалось, немного мне надо для счастья».

«Я сделала эти елки сама»

Бабушка Морозиха

Я — соцработник. На моем попечении 20 бабулек. Каждый Новый год дарю им мелочи: календари, полотенца со зверятами, прихватки. Еловые веточки приношу. Мне выделяли на дорогу 2 тысячи, их и тратила, езжу мало. А от себя добавляю то маленькую шоколадку, то банан, то мандаринки. Но есть кое-что, что мне особенно приятно. У нас поселок небольшой. Бабушки сюда приехали девушками, вышли замуж, родили детей, состарились. Одряхлели теперь, сидят больше по этажам. Ну а я почти 10 лет ношу их подарки друг другу. Одаривают конфетами, тортиками, печеньками. И ведь помнят кто что любит. И так радостно становится на душе, когда видишь их слезки на глазах при получении подарка от подруги. © Akatcia / Pikabu

«Я украсила свою квартиру снаружи»

«Вот так мы украсили наш дом, построенный в 50-х годах»

«10 лет я начал собирать стеклянные украшения 50-х, 60-х и 70-х годов. Сейчас их у меня уже около 200»

«Разбирала гараж у дедушки и нашла коробку с украшениями на елку. Все новые. 1973 года. Я офигела: меня еще на свете не было, когда эту красоту выпустили!»

«Утро. Я пью кофе. И вот вид, который открывается моему взору»

Когда годами ждал Деда Мороза

В детстве нам всегда приходилось в деньгах ужиматься. И на каждый Новый год мама мягко подсказывала мне, что нужно заказать Дедушке Морозу — мешочек конфет и игрушку. Прошло некоторое время. Мне было 7 лет, и, помню, я в школе любовался на узоры из инея, когда одноклассник спросил:

— Тебе что на Новый год подарили?

Я признался, что конфеты. А одноклассник с хвастливым смешком сообщил, что ему Дед Мороз сам принес новые санки и картриджи на «Денди». Я так удивился, что решил написать письмо сам, без помощи мамы: «Дорогой Дед Мороз. На этот раз я хочу не конфеты, а коньки. И чтобы ты сам мне их подарил, а не оставлял под елкой». Мама, чуть не плача, старалась убедить меня заказать что попроще, но я стоял на своем. А на Новый год я получил конфеты и фигурку очередного зверя. Мама грустила, я тоже: Дед Мороз не пришел. На следующий год я снова заказал коньки и Деда Мороза на дом, но он не пришел. Я начинал думать, что жизнь несправедлива. И вот на очередной год отец сказал, что ему нужно срочно уехать по рабочим делам. Прошло полчаса после папиного отъезда, как в дом пришел он — Дед Мороз. За стишок он достал из своего мешка заветные коньки. Я был в таком восторге, что аж плясал от радости. И только ушел Дед Мороз, как вернулся отец. Я рассказал ему в деталях, как приходил «Дед Мороз», а он разрешил мне сразу пойти и опробовать на улице подарок. Счастливее, чем в тот день, я не был никогда. © StHi / Pikabu