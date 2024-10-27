15+ человек, которые начали ремонт и поняли, что скучать не придется

Если бы люди заранее знали, сколько сил и денег вытянет из них ремонт, то, вполне возможно, и не ввязались бы в него. Герои нашей статьи достойно прошли это испытание и получили в награду обновленные интерьеры. Вот только кое у кого из них до сих пор глаз слегка дергается, а в голову лезут мысли из серии «кажется, надо все переделать».