15+ человек, которые начали ремонт и поняли, что скучать не придется
Если бы люди заранее знали, сколько сил и денег вытянет из них ремонт, то, вполне возможно, и не ввязались бы в него. Герои нашей статьи достойно прошли это испытание и получили в награду обновленные интерьеры. Вот только кое у кого из них до сих пор глаз слегка дергается, а в голову лезут мысли из серии «кажется, надо все переделать».
- Купили мы квартиру в новостройке и без ремонта. Одна бригада рабочих разузнала наш телефон. Звонят: «Сделаем дешево». Мы согласились, денег в обрез. Ремонт получился идеально. А потом мы узнали, что они водили в нашу квартиру других потенциальных заказчиков, чтобы показать, как здорово они работают, поэтому, конечно, все делали наилучшим образом и в срок. Бонусом было то, что после нас они ремонтировали квартиру выше, и специально узнавали, в какое время спит наш ребенок, чтобы не будить его шумными работами. © Мама Дорогая / ADME
- Я впервые в жизни делал ремонт в ванной. Решил сделать перерыв, а тут еще жена начала мне звонить с работы. Ну я и отвлекся. Через 3 недели в нашей ванной стало жутко пахнуть. Пришлось вскрывать стену. Только представьте, за гипсокартоном на водопроводных трубах обнаружился мой заплесневелый недоеденный сэндвич с салатом из тунца. Оказывается, я как раз решил тогда перекусить, а потом отвлекся на звонок и оставил еду на трубе. Проблему я устранил, запах исчез, но жена на всякий случай заставила меня обработать все стены возле труб раствором от плесени. © Jonesmp / Reddit
- Мы с мужем убрали дверь в кухне. Мол, пищеблок маленький, прихожая — тоже, а вдруг гости придут и стол надо будет выносить. Причем, на совесть убрали, даже намека на петли не оставили. Теперь беда: непонятно, как рыбу пожарить, как изолировать кошек, если на кухне что-то вкусное стоит и маринуется. Хотя нас тогда старшие родственники предупреждали, что не надо так делать и дверь убирать. Но мы-то тогда, 10 лет назад, молодожены, обустраивающие свое гнездышко, умней всех были. © Mariya Solovey / ADME
- Наши соседи снизу делают дизайнерский ремонт. А нам приспичило менять радиаторы отопления. Это значит, к ним надо трубу завести. Спустился сантехник в ту квартиру. Возвращается и говорит: «Я зашел к ним и упал в обморок. Там работники бригады замуровали трубу горячего отопления в штукатурку». Слой штукатурки оказался сантиметров 10, сантехник болгаркой эту трубу выпиливал. Между прочим, это соседи так жилье к продаже готовили. Представьте, купит кто-то недешевую квартирку, а там в стене — замурованная 50-летняя труба.
- Я купила дорогущие, но безумно красивые обои. Сама клеить не умею. Вспомнила, что родственница занимается этим делом, позвонила, та пообещала все сделать на «5». Ушла я утром на работу, вечером она звонит и говорит, что все готово. Я думаю: «Ой, так быстро, очень хорошо». Прихожу и теряю дар речи. Я не думала, что можно настолько плохо клеить обои. Так как не хочу портить с ней отношения, ничего не сказала.
Сейчас сижу и реву, смотрю на обои, которые поклеены с огромными пузырями. Да и прилепила она их прямо на старые обои. Задуманный горизонтальный рисунок в какой-то момент перетекает в диагональ, а потом и вовсе становится вертикальным. За этот ужас дама запросила круглую сумму. «Дешевле и не найдете!» — объяснила она. Сижу и не знаю, что делать. Последний раз я ввязалась в деловые отношения с родственниками. © Подслушано / Ideer
- Мы постелили линолеум под дерево с имитацией фактуры. Стандартные фразы от гостей «Ой, какой у вас пол красивый! Это ламинат? В смысле линолеум? Ты шутишь? Фу, линолеум!» © Тревожное Пирожное / ADME
- Потребовалась мне замена унитаза. Купила, доставили, мастер приехал, все сделал. Зовет меня посмотреть, встал в дверях и говорит:
— Вот, все готово пробуйте!
Я в ступоре смотрю на него, в голове куча мыслей. Нужно при нем обязательно? Нельзя ли потом? А можно хоть дверь закрыть? Не знаю, сколько бы я еще стояла в недоумении, но вскоре мастер, вздохнул, нажал сам на кнопку и со словами «все работает», ушел. © Laz.ana / Pikabu
«Приклеиваю к плитке держатель для туалетной бумаги. Ну а как еще закрепить его на месте, пока клей сохнет?»
- Наш дом попал под капремонт. Подскакиваю как-то утром из-за настойчивого стука в дверь. Полусонная иду отрывать. Думаю: «Принесло же кого-то в такую рань». А там никого, даже следов присутствия нет. И тут вдруг снова раздается стук, и я понимаю, что стучат в окно на кухне. Четвертый этаж... Оказалось, рабочий на строительных лесах решил спросить, можно ли снять козырек с окна; видите ли, он ему штукатурить мешал, а я тогда столько адреналина отхватила, сколько за всю жизнь не получала. © Подслушано / Ideer
- Пару лет назад я переделывал кухню. Вышло так, как я и хотел, еще и сэкономить удалось. Но мне приходилось ежедневно торчать дома, показывать рабочим, что и как делать, бегать в магазин, когда у них заканчивались материалы, и убирать горы мусора, которые оставались в конце дня. Несколько раз я останавливал мастеров от глупых ошибок, из-за которых пришлось бы все переделывать и снова тратить деньги.
Пару раз мне говорили: «Так сделать просто нереально». А оказалось, что все возможно, просто нужно мыслить нестандартно. Если бы я оставил бригаду без присмотра, они бы и ремонт непонятно как сделали, и в дополнительные расходы бы меня вогнали. © david8840 / Reddit
- Много лет назад мой муж в комнате у сына повесил карниз. Сначала прикрепил его низко, к самому оконному проему, мне не понравилось, потому что я хотела под потолок. Даже шторы с учетом этого по длине делала. Поспорили. Муж сделал так, как я хотела. Согласился, что так действительно лучше смотрится. Много лет висел этот карниз, никого не трогал, исправно выполнял свою функцию. За это время муж смонтировал много карнизов. У нас дома, у своих родителей, у тещи. Так сказать, «набил руку».
И вот пару лет назад проходил он мимо комнаты сына, взглянул на карниз и сказал, что руки бы оторвал тому, кто этот карниз вешал. Я спросила, мол, что не так? Все не так! Но переделывать не стал, я уговорила не трогать. Потому что не увидела ни одного недочета, мне до сих пор кажется, что карниз был смонтирован идеально. © Aginskaiy / Pikabu
- У нас кухня совмещена с гостиной. Для нас это очень удобно. Мы сами проектировали дом и осознанно решились на такой вариант. Ни разу не пожалели. А вот однотонный фартук на кухне — наша большая ошибка, в следующий раз сделаем мозаику. © Гриб Мухомор / ADME
«Как вам моя душевая лейка?»
- Этажом ниже меня купили квартиру. Пару месяцев сверлили, бурили, колотили. Зашла сегодня соседка в 9 утра, попросила не пользоваться канализацией два часа, стояк меняют. Без проблем. Жену с ребенком — к тете, сам по своим делам уехал на стройку. Вернулся домой в 15:00, внизу тишина, все хорошо. Сходил в туалет, в душ, помыл посуду, которая со вчерашнего дня осталась, утром помыть не успели.
И тут залетает ко мне соседка и ругается разными нехорошими словами. Оказывается, у них что-то не подошло, она с рабочими поехала в магазин докупать материал, а я в это время домой вернулся. Теперь у нее весь санузел весь затоплен. Собирается в суд обращаться. © DirInt / Pikabu
- Ремонт. Работают штукатуры, в ванной получается большая дыра под канализацию, открывающая просторы соседской ванной комнаты. Кот туда рвется и ничто его не останавливает, даже на чужих дядек плевать. Короче, он туда просочился, пока рабочие ходили отдохнуть. Что-то меня подтолкнуло кота позвать, а нет хвостатого. Сделали режим тишины, и вот оно: «Мяу-у-у»! Конечно, из-за стенки. Мужики разбирали и ржали, такого у них в практике еще не было. © Подслушано / Ideer
- Мы построили дом по индивидуальному проекту. И не было и дня, чтобы мне не приходилось торчать на стройке. Даже при таком надзоре рабочие умудрились не сделать дверь в гостиную из гаража. Я сказала им покрасить топку каменного камина в черный цвет, а они выкрасили его целиком. Хуже всего было, что архитектор не оставил места для водонагревателя и занял треть другой комнаты, чтобы разместить его. Мой муж был в ярости, но дом уже был подключен к водопроводу, так что мы ничего не могли сделать. © Odd-Plenty-5903 / Reddit
- Затеяли ремонт, решили положить в комнате ламинат. Мастер охал и ахал, мол, доски кривые, надо подложку толстую брать — тогда будет красота. 2 недели он что-то долбил, сверлил и резал. И вот говорит, мол, все готово, давайте остаток, я ушел, — и быстро слинял. Заходим мы в комнату — вроде все нормально. Но тут я делаю шаг, и пол подо мной просто начинает ходить волнами. И эти волны были по всей комнате. Долго мы его вызванивали, чтобы переделал. Пришлось доски под ламинатом срывать и заново все стелить.
«Не знаю, почему эта труба постоянно вылетает».
- Затеяли мы как-то ремонт, стали клеить обои. Соответственно, дома хаос и беспорядок. Прихожу я с работы уставшая, решила принять ванну с морской солью, чтобы расслабиться. Включаю воду, беру соль и сыплю полпачки, чтоб наверняка. Обращаю внимание на то, что вода не булькает и стала странной, засунула ногу в ванну и поняла, что вместо соли высыпала полпачки клея для обоев. Мигом начала спускать воду, включила горячую и сливала ее 2 часа, так как живу на 8 этаже. © Подслушано / Ideer
- Мы купили дорогущую стеклянную и мраморную плитку, чтобы сделать фартук на кухне. И тут к нам приезжают дизайнер с помощником, чтобы поработать над интерьером. Они прибыли издалека, поэтому мы разрешили им остановиться в нашей гостевой комнате. Помощник сказал, что знает, как класть плитку, и готов помочь мне. Он не спал почти всю ночь и к утру работа была закончена. Ох, какой же ужас получился! Все криво и косо, еще и пылищу развел. Нам пришлось заново покупать плитку (старую уже нельзя было спасти) и нанимать настоящего мастера. © flaflashr / Reddit
- Развелась с мужем, на эмоциях решила сделать ремонт — выровнять стену в комнате, поклеить обои под покраску и покрасить. Днем работа и учеба, поэтому ремонт приходилось делать по ночам. Шпатлевкой я стену обмазывала бесшумно и соседям не мешала.
Накануне на сайте для путешественников и изучающих иностранный язык я увидела объявление от испанца: «Через неделю приезжаю в ваш город работать преподавателем, кто хочет встретиться, показать город, научиться готовить паэлью или кому нужна помощь с языком, пишите». Под объявлением было много сообщений, я тоже отклик оставила.
Так вот, поздний вечер, я вожусь с ремонтом, приходит мне сообщение от испанца, что он уже в городе, и вообще как у меня дела и чем занимаюсь. Честно ему ответила, что я сейчас стену в комнате крашу и планирую этим заниматься до утра. Говорит: «А хочешь, я помогу покрасить?»
Мысленно покрутила пальцем у виска, переспросила: «Уверен, что тебе больше заняться нечем?» Конечно, он хочет мне помочь! Ну ладно. Приезжает, налила ему чаю. Спрашивает, где та комната, в которой ремонт. Провожаю в комнату, шкафы все отодвинуты на середину, их содержимое валяется вокруг. Даю миску с краской и валик.
К 3 часам ночи все покрасили, предлагаю отвезти его домой, он немного смутился, но согласился. Когда почти подъехали к его дому, говорит: «Я думал, про покраску стен ты образно говорила». Выяснилось, что он на романтическое продолжение рассчитывал.
Нет, дружочек, если девушка пригласила тебя в 2 часа ночи красить стены, значит будешь красить стены. © Vict0riia / Pikabu
Продолжим читать истории обо всем на свете? Вот статья про яркие воспоминания из детства, которые не стерлись с годами
Комментарии
"Представьте, купит кто-то недешевую квартирку, а там в стене — замурованная 50-летняя труба."
😐😐😐
У меня почти такая же история была, только в съемной. Хозяин - ушлый подрядчик, который из однушки в цокольном этаже путем дострoйки и отжима дополнительных площадей сумел сделать вполне удобную мини-трешку. Он ее много лет сдавал, схема разводки воды несколько раз менялась. Стала у нас мокнуть одна стена, списывали NA зимнюю сырость. А потом из нее конкретно так потекло. При вскрытии стены обнаружили сетевой отвод старой водопроводной трубы, которую забыли заварить)
Все эти "я тихонько никто не услышит" - вас, мля, ОЧЕНЬ слышно. Задолбали.
Перепечатали длиннющую историю про покраску стен - с кучей ненужных подробностей, а конец - где вся суть - обрезали. И все потому что там намек н а отношения. Лень было искать синоним к одному слову, поэтому рубанули целиком. Зачем тогда вообще было перепечатывать эту историю?
За бригадой следить нужно обязательно. Сколько рукож*пов "и так сойдёт", а ценник как за нормальную работу хотят