А вот не надо всё мерить по себе. Курьер с разными людьми сталкивается. Позвонит -а ему начнут орать: "Где ты лазишь, ушлёпок?". Вот и не звонил.
15+ раз, когда в дверь стучалась не только доставка, но и курьезная история
Ну разве доставка не является восьмым чудом человечества? У кого не было ситуации, когда совершенно не хотелось выходить из дома, но необходимо было как можно скорее получить пиццу или бургеры? Вот тут и появляются супергерои современности — курьеры. Казалось бы, все должно быть прозаично, просто передали заказ и все. Но жизнь довольно веселая штука и в курьерских буднях полно крутых историй.
- Неожиданно зазвенел дверной звонок, и я, посмотрев в глазок, спросила: «Кто там?»
— Вам посылка.
— Где она? Странно, я ничего не жду. Покажите документы.
— Девушка, если бы я хотел к вам вломиться, я, наверное, воспользовался бы этим.
И он вытащил из замка ключи, которые я там забыла. © LOL.Story | Смешные истории из реальной жизни / VK
- Была недавно ситуация. Заказала покушать, приехал курьер, звонит в домофон, уже чуть-чуть опоздал, думаю не страшно, у меня 5 этаж. Открыла дверь, стою, жду, долго поднимается, думаю, может домофон не открылся, ладно, стою дальше. И вижу, что идет мужчина, лет 40, очень болезненной походкой. Если бы знала, сама за заказом стустилась бы. © kate.kleba
- Я работал в доставке 11 лет, так что всякого повидал. Как-то раз звоню в дверь, мне открывают, а оттуда на всех парах выбегает домашняя коза и пытается забрать у меня пиццу. © mystahead / Reddit
- Заказала доставку курьером. Платья там были в аренду на утренник дочери. Недалеко. Курьер отошел квартал от точки А и застрял там. Полчаса стоит, час стоит, полтора. Я уже запереживала. Если я не получу платья, это значит, мне с утра где-то надо искать другие платья и плюс восстанавливать стоимость арендных. Написала в поддержку, сначала с поддержкой вместе ждали. Потом, видимо, курьера оштрафовали или что-то такое, а мне промокод дали. А часа через два или больше он позвонил. Сказал что идет, что телефон сел, мол, заряжал. Пришел, извинялся. Мне его жалко стало. Молоденький парнишка. Я ему чаевые дала. Но честно, не знаю, где можно ходить два часа. Пока телефон на зарядке, можно же написать мне. Я бы тогда не писала в поддержку. © a.zoo.psy
- Я актриса. Как-то написали, мол, срочно запиши пробы, нужен образ зомби, сделай какой-никакой мейк, одежду. Нарядилась, поставила голос. И тут звонок в дверь — курьер обед привез. Я, не выходя из образа, подхожу к двери, открываю и инфернальным голосом: «О, спасибо, я очень этого ждала». Он так улепетывал! Там просто котлетка с пюрешкой, а не мозги! Потом в приложении отправила ему чаевые, надеюсь, не нанесла ему психологическую травму.
- Я как-то, будучи курьером, отдал прохожему 5 кг тарталеток с салатами. В общем, забрал из дорогого ресторана заказ. Он отменился. Еду по правилам надо утилизировать или съесть. У меня смена в разгаре, плановый слот. Не остановишь без штрафа. В общем, отдал прохожему и побежал на следующий заказ. © Подслушано / Ideer
- Мои друзья работали в пиццерии и я тоже там постоянно ошивался. Как-то доставщик привез заказ, отдал и сразу же потерял сознание. Ему плохо стало. На счастье, та женщина, которой он привез пиццу, оказалась медсестрой. Конечно, она ему помогла. Он поправился и все так же продолжает развозить повсюду заказы. © That****alex / Reddit
- Я пошла в душ, оставила сына с планшетом — мультики, все как всегда. Возвращаюсь, а он такой гордый: «Мама, я тебе подарок сделал». Ну думаю, нарисовал сердечко или еще что. Ага, конечно. Через три дня звонит курьер: «Вам доставочка». Я стою на пороге в халате, а мне заносят холодильник. Огромный. С дисплеем и ледогенератором. Думаю, ошибка. А потом вспоминаю: у меня же автозаполненные данные на планшете. Короче, малой в приложении тыкал-тыкал, выбрал «самый красивый» и нажал «купить». Возврат не приняли, потому что «самостоятельное оформление». Муж говорит: «Ну раз уж ребенок выбрал — значит, судьба». Теперь у нас дома холодильник дороже, чем все остальное вместе взятое. © Не все поймут / VK
Хорошо живете, что с полпинка можно дорогущий холодильник купить и три дня не замечать, что на карте денег не осталось.
- Открыла как-то дверь, жду курьера, мой мальтипу пытается со мной выйти на лестничную площадку, я ему говорю: «Куда это мы идем, морда наглая?» С лестницы меланхолично отвечает курьер: «Вот пиццу вам несу». © inga.vocalcoach
- Заказала еду, курьер позвонил в домофон, я впустила его в подъезд и, поскольку живу на втором этаже без лифта, сразу открыла дверь. Моя квартира находится в самом конце длинного коридора. Слышу, как курьер спускается по лестнице и направляется в мою сторону. В это время мой кот Тиша выходит ко мне в коридор, а я говорю ему: «Тиша, уйди! Домой!» В этот момент курьер спотыкается, останавливается на несколько секунд и продолжает идти на цыпочках. Он передает мне пакет и тихо желает хорошего дня. Наверное, он подумал, что я сказала ему: «Тише иди давай!» © Палата № 6 / VK
- Заказала я как-то суп, принимаю доставку, а суп разлился по пакету. Я уже злая пишу в поддержку. Мне отвечают, что сейчас еще раз привезут. Вторую доставку открываю — там та же картина, суп везде. Я на взводе пишу снова. И тут в диалог влезает повар ресторана и выдает: «Девушка, давайте я к вам приеду и на вашей кухне суп приготовлю, будет проще». Я отказалась, сказала, чтобы просто вернули деньги. А подружка потом ругала, вдруг этот повар высокий и красивый, вдруг это было бы началом истории любви?
- Моя подруга заказала пиццу. Когда она открыла коробку, то увидела, что еда была в странном состоянии: вся в каких-то комках и выглядела грязной. Присмотревшись, она обнаружила, что это были комки собачьей шерсти! Она позвонила в пиццерию, чтобы пожаловаться на качество заказа. Оказалось, что курьер, торопясь доставить заказ, уронил коробку с пиццей на пол в машине. Вместо того, чтобы вернуться в пиццерию, он собрал все, что упало на пол, включая начинку, и положил обратно на тесто. И отвез заказ как ни в чем не бывало! В итоге этот горе-курьер даже работу не потерял, еще один раз доставлял еду моей подруге. А потом она просто поменяла пиццерию. © Палата № 6 / VK
- Заказала я себе еду, значит. Обычный заказ, картошка фри. Подходит курьер, получаю заказ и слышу тихое: «Девушка, простите, я проголодался и украл у вас одну картошечку». В этот момент у меня, не знаю, почему, но сердце так сжалось... Нет, не из-за жалости. Может, смелость, что он признался, вызвала у меня такие чувства. Я бы сама даже не заметила. А у него в глазах такой стыд был. Я ответила: «Ничего страшного, давайте вы поможете мне сделать вам такой маленький подарок перед Новым годом». После долгих уговоров он взял пакет с моим заказом, поблагодарил и вышел с лестничной площадки. Я его предупредила что вкусы у меня странные, там в одной из коробок салат со свеклой и ананасами. Теперь на такой доброй ноте сижу и заказываю еще один ужин. © ___aidoka___
Какая милота, прям. А у нас однажды курьер съел половину шашлыка и не смущаясь, привез оставшееся. Я открываю заказ, а там 2 кусочка одного вида осталось, 2 кусочка другого и тд. Ресторан просто в пакетике полиэтиленовом, даже не завязанном , отдавал заказы, шашлык был завернут в фольгу. Очень неприятно было , что кто-то копался в еде, хоть деньги и вернули за заказ.
- Согласно указаниям из заказа, я разложил пиццы сразу на красивые серебряные подносы, а потом уже в коробки. Доставил заказ, вынул подносы с пиццами на стол, поставил рядом с их изысканной посудой. А тем временем в столовую привели парня с завязанными глазами. Это была вечеринка-сюрприз. Зато потом, когда я вернулся за подносами, мне дали отличные чаевые. © HawaiianShirtsOR / Reddit
- Задержалась позавчера на работе. Сына забрать со школы не успела, пришел домой сам. Чувствовала себя худшей мамой в мире, не забрала, еще и еды дома нет. Решила устроить сюрприз и заказать ему пиццу. Спустя час перезвонил курьер и сказал, что оставит пиццу под дверью, потому что трезвонит в двери, а ему не открывают. Я давай звонить малому на переживаниях. А сын сказал, что мама учила незнакомцам двери не открывать, даже если они предлагают вкусняшки. Как же я умилялась и смеялась. © Не все поймут / VK
- Я была беременна и заказала бургеры. Когда курьер уже был в пути, меня начало сильно тошнить. Я решила не отменять заказ, так как оплата была наличными. Когда он приехал, я оплатила заказ и сказала, что он может оставить еду себе — я в положении, и меня будет тошнить от одного вида бургера. Он настойчиво предлагал все же оставить заказ, но я вежливо отказалась и пожелала ему приятного аппетита. Буквально через пять минут приходит сообщение: «А чего бы вам хотелось? Я могу заехать в магазин или в аптеку и привезти то, что нужно». Я долго отказывалась, но он был очень настойчив. В итоге я попросила килограмм огурцов и помидоров! Он действительно привез мне огурцы, помидоры, фрукты, разные орешки и всякие печенья и конфеты. До сих пор вспоминаю эту историю с улыбкой. © tanyavolkova___
- Праздники, а я замоталась и не купила еды. Магазины закрыты, а в холодильнике шаром покати. Нашла в доставке рабочую кебабную. Жду курьера, слежу по карте. И вижу, что он едет куда-то совсем не туда. Через полчаса звонок в дверь. Курьер протягивает мне пакет, открываю, а там помимо моего кебаба кусочек домашнего штоллена. Оказалось, он домой за ним заезжал. И говорит, дескать, на Рождество нельзя остаться без сладкого. И ушел. Я чуть не разрыдалась от умиления.
- Я заказывал пиццу и просил оставить ее на мусорном ведре возле гаража. Я просто не хотел делиться с семьей. И просто поесть в одиночестве. Несколько раз я так делал и каждый раз оставлял солидные чаевые, ведь они исполняли мой странный заказ. © TheGuav / Reddit
А как у вас обстоят дела с курьерами и доставками? Есть какая-нибудь забавная история?
