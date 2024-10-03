15+ человек, которые теперь сто раз подумают, прежде чем снова закажут доставку

Истории
33 минуты назад

Надо признать, что услуга доставки всего на свете очень удобна. Лень готовить — можно заказать готовую еду, неохота тратить время на поиск новой одежды в магазине — сотни сайтов уже готовы предложить вам отличные вещи. Только вот порой и тут могут случиться казусы, после которых сто раз подумаешь, а стоит ли вызывать курьера или лучше, как раньше, самому все сделать?

  • Звонит вечером мой парень и вкрадчиво так спрашивает, понравился ли мне букет. Я аж опешила, говорю, мол, какой такой букет? Он сказал, что отправил мне цветы, а я ни сном, ни духом. Стали разбираться и узнали, что к нам действительно приходил курьер, принес цветы, только вот их перехватила моя соседка. Мы к ней за объяснениями, а она смотрит растерянно и лепечет, что этот букет ей подарил ее молодой человек. Оказывается, ее хитрый парниша просек фишку и сделал вид, что это он такой романтик. А когда она его благодарила за цветы, он ответил что-то вроде: “Для тебя все, что хочешь!”. Я бы на ее месте тоже ничего не заподозрила, но того парня не понимаю. Мы же и так узнали правду, зачем было своей девушке врать? © Карамель / VK
  • Заказывала я как-то разные сладости из Китая. Делать мне было нечего, как говорит подруга, поэтому я страдала ерундой и платила за доставку больше, чем сама стоимость "вкусняшек". Пару раз они мне приходили, было даже вкусно, необычно, поэтому я как-то решила заказать еще. Полгода где-то не было ее, думала, уже не придет. Приехала к зиме, сильно воняла, я думала сразу выбросить, но подруга сказала открыть и глянуть. Короче, привезли они мне свой вонючий фрукт какой-то. Он сгнил там, завонял мне всю комнату, а сладостей я так и не увидела. © Карамель / VK
  • Была жутко голодная и заказала себе доставку еды. Бегала перед окном туда-сюда в ожидании курьера. И вот он, мой спаситель на желтом мопеде. Слез, оглянулся по сторонам, открыл рюкзак с едой и залез в пакет своими грязными руками. Я не рассмотрела, что именно он стащил, но запаковал все аккуратно обратно, дожевал и зашел в дом. Я даже не открыла ему двери. Не собираюсь платить за еду, в которой колупался кто-то другой. Да и аппетит пропал. © Палата №6 / VK
  • Тусили с друзьями после Нового года, наутро заказали доставку, смотрю в приложение, пишет, что приедет какой-то Александр. Спустя полчаса пришло сообщение, что курьер уже на месте. Спустился, стоит какая-то девушка тоже из доставки, но я жду Александра. Минут 10 прошло, а девушка нервно решила набрать. Неожиданно телефон звонит у меня... Стою, как идиот, она отдает мне заказ, молча разворачивается и уезжает. Зря я линзы снял ночью... Не увидел букву "А" в конце, да и фотография расплывчатая была. © Палата №6 / VK
  • Решили мы с парнем заказать на ужин любимые роллы. Звонят в дверь, о, думаю, вкусняшки подъехали. Открываю, а там мой бывший с коробкой роллов стоит. Он, оказывается, теперь курьером работает. Так он даже не поздоровался, а с ходу начал выяснять с кем это я роллы собралась есть. А в конце еще с ухмылочкой заявил: «А я гляжу адрес знакомый, решил заскочить в гости». Нет бы от заказа отказаться, вместо этого решил неожиданный сюрприз мне сделать. Спасибо, блин. © Карамель / VK
  • У меня вообще случай был: заказала гамбургер, его нет и нет. Потом приходит сообщение «заказ доставлен». Пишу в службу доставки — те ни сном, ни духом. Оказалось, что курьер якобы отдал мой заказ какому-то левому чуваку, потому что решил, что он заказчик. Именно так он сказал в службе доставки. Хотя мне кажется, что парень просто взял гамбургер и домой пошел. Деньги вернули, конечно. © Вениамин П. / ADME
  • Я искренне не понимаю, что мешает курьерам звонить в дверь. Каждый раз доставщик еле-еле скребется и начинает названивать на телефон. Он у меня на беззвучном, да и не должен быть в доступе: я подробно описала, как проехать, какой этаж, какая квартира, какой код подъезда. Пару раз эти балбесы отменяли заказ, потому что «клиент не принял». Звонила и спрашивала: почему не звонили в дверь, не стучали? Ответ один: «Я стоял около двери, звонил вам на телефон, а вы не ответили». Вот скажи, зачем ты подходишь к двери и стоишь около нее, звонок для чего висит, руки тебе для чего нужны: сложил пальчики в кулачок и постучал, дело трех секунд. Такое ощущение, что они это специально делают, чтобы слопать мою еду на халяву. © Подслушано / Ideer
  • Однажды в выходные курьер вручил мне букет от неизвестного отправителя. И главное, поводов никаких не было. Как я обрадовалась! Говорю: «Точно в квартиру 15?» Курьер подтверждает. Думаю, кто же это — бывший муж или тайный поклонник? А часа через четыре вернулся курьер, так как ошибся домом, и забрал букет. Я аж расстроилась. © Подслушано / Ideer
  • Работаю я в интернет-магазине менеджером по продажам. Звонит мне утром клиентка, ожидающая свою доставку, и произносит слова, которые повергли меня в шок. Оказывается, наш курьер написал ей сообщение. Цитирую: «Здравствуйте! Извините, я вам не смогу доставить товар, сегодня я попрощался со своей собачкой». Горе, понимаю, но все равно в шоке, теперь ищу другого курьера. © Подслушано / Ideer
  • Заказывала книги с доставкой на дом. В личном кабинете вижу, что прибыли. Через пару дней звонит курьер: «Когда вам удобно, чтобы привезли? Говорю, что сегодня буду дома в течение дня, а завтра строго до 11:30, потом уеду. Два раза это повторила. На следующий день я уехала из дома в 11:30, а в 14:00 мне поступил звонок от женщины, которая хамско-приказным тоном заявила: «Спускайтесь! Это доставка».
    Говорю: «Во-первых, доставка до двери. Во-вторых, я вчера курьеру несколько раз сказала, что строго до 11:30. А вы кто?» Дама возмущается: «Я его жена. Он что, должен исполнять ваши прихоти, да еще и домой носить? Доставка есть, вам привезли, вы отказались спускаться, больше не привезем, отдадим как отказную».
    К слову, заказ был оплачен. Пошла на уступки. Сказала, в какую квартиру отнести книги. Позвонила соседке, попросила принять. Проходит пару минут, мне прилетает сообщение от совершенно другой соседки, что книги у нее и я могу не переживать. Я в недоумении. Звоню ей: «Как так произошло?» Она мне поведала, что она заходила в подъезд, какой-то мужик спросил, с какого она этажа, и попросил передать заказ в такую-то в квартиру. Нормально так... © Cassandra.m / Pikabu
  • Сегодня взял отгул, чтобы быть дома и забрать у курьера свои новые часы. Весь день отслеживал грузовик, а он проехал мимо моего дома. Я сразу вспомнил, как во время предыдущей доставки водитель подошел к моей входной двери, постучал один раз, затем сразу же развернулся, вернулся к грузовику и уехал. Когда я все-таки добился, чтобы мне привезли покупки, он просто бросил коробку к моей входной двери и даже не попытался получить подпись для подтверждения, что недешевый товар доставлен. © smurfe / Reddit
  • На днях заказали товары, принесли немножко не то. Звоним в поддержку, а там говорят: «Сами виноваты, надо было смотреть, что берете». Ладно. Заказываем то же самое еще раз, курьер приходит, муж ему говорит подождать, а тот просто тупо убегает. В пакете опять немножко не то. Звоним. А там снова: «Сами виноваты, надо его просить подождать». И как? За шкирку держать? © Лиса Патрикеевна / ADME
  • Мама отправила мне срочно необходимую вещь через доставку. Я даже доплатила, чтобы этот заказ привезли побыстрее. И вот на третий день мне звонит курьер, а я на встрече и я не могу ответить, плюс мой телефон на беззвучном режиме.
    Я перезвонила ему через 15 минут и услышала, что теперь посылка доберется до меня только завтра. Я прошу его доставить сегодня. Он же был всего в 3 км. Но курьер отказался. Я попросила его подождать 10 минут, сказав, что подъеду и заберу заказ. Мне уже в грубой форме отвечают, что нет времени. Пишу письмо в службу поддержки, а мне приходит только ответ от робота.
    Сегодня я получила сообщение о том, что посылка не может быть доставлена и возвращается в пункт отправления. А ведь больше никаких попыток привезти мне заказ не было. Кажется, курьер сделал это со злости. Я пыталась звонить ему много раз с разных номеров, чтобы просто спросить о статусе посылки, но он не отвечал и специально затянул сроки доставки. © lleovaldezzz / Reddit
  • Часто заказываю товары с доставкой на дом. И почему-то в 9 из 10 случаев курьер позвонит, когда я в душе или в туалете! Даже если временной интервал определен, они звонят заранее. А уж если доставка в течение дня, я вообще боюсь в туалет идти. Бесит. © Подслушано / Ideer
  • Заказывала одно время корм для животных в онлайн-магазине. Ни разу доставка не приехала в оговоренный временной промежуток, даже когда ставила примечание, что хочу четко в указанный срок. Каждый раз курьеры звонили мне часов в 8-9 утра и спрашивали, не приму ли я доставку через час. В итоге отказалась от их услуг, стала заказывать в другом месте, где есть пункт выдачи. © Асхаэль / ADME
  • Заказывал жене подарок (книги и деревянный бокс для них) весом 4,3 кг. На сайте было указано, что доставка на следующий день, но при оформлении сказали, что на третьи сутки привезут, а это был как раз день рождения жены. Договорился, что курьер приедет с самого утра. Доставка платная.
    В день доставки примерно в 07:30 — 08:00 утра мне звонит курьер и спрашивает: «Не хотите у метро посылку забрать?». Я обалдел и, естественно, отказался от этого чудесного предложения. Через какое-то время он звонит: «Я у вашего подъезда, забирайте посылку». На это ему было предложено воспользоваться домофоном и подняться в квартиру. Поднялся, все отдал. Вот что это было? © Tagash / Pikabu

И таких подборок у нас хоть отбавляй. Не желаете взглянуть?

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