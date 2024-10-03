15+ человек, которые теперь сто раз подумают, прежде чем снова закажут доставку

Надо признать, что услуга доставки всего на свете очень удобна. Лень готовить — можно заказать готовую еду, неохота тратить время на поиск новой одежды в магазине — сотни сайтов уже готовы предложить вам отличные вещи. Только вот порой и тут могут случиться казусы, после которых сто раз подумаешь, а стоит ли вызывать курьера или лучше, как раньше, самому все сделать?