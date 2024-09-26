15+ историй о том, как деньги могут изменить отношения

Деньги отлично показывают, ху из ху. У нас в семье большого наследства не случалось. От деда по отцовской линии могло бы что-то остаться, но там тетка все разбазарила. Хотела бизнес-вумен заделать, а в итоге сейчас живет в коммуналке с какими-то алкашами. Поделом.



У мамы в юности была история - когда она училась в музучилище в Москве, ее родителей пригласили работать за границей. Нa Кубе. Они уехали нa год, оставив маме приличную сумму денег, которые по частям должна была выдавать мамина тетя раз в месяц. Естественно, тетка потратила все нa свои нужды, а маме приходилось полы в общежитии мыть, чтобы не околеть с голоду.



Ну и у меня был прикол, даже два.

Стоило купить свое жилье, как тут же началось: "Делись! Прoпиши нашего Мишеньку, ему учиться надо! Ты нам должна!" Кому должна, всем прощаю.

Сейчас есть недвига под сдачу, так вой нa болотах не прекращается уже почти 2 года. Я всегда отвечаю: "Окей. Заключаем договор. Я беру по-божески - 20 000 + счетчики". И в этот момент превращаюсь в алчную бесчувственную тварь, которой плевать na родных. Как говорится, назовите минусы.