Горизонтальные линии не очень красиво смотрятся в целом и в частности визуально знатно увеличивают невесту.
19 невест, которые пошли против шаблонов и выглядели потрясающе
Мода и стиль
5 часов назад
Свадебный образ — это не просто платье на один день, а самое настоящее отражение мечты, характера и настроения невесты. Здесь точно нет универсального рецепта, но в этом и вся прелесть. Мы собрали 19 необычных свадебных нарядов, в которых каждая девушка осталась верна себе и своему выбору.
«Сегодня получила по почте свое свадебное платье. Я хотела создать атмосферу лесной нимфы, и мне это удалось!»
- Мое сердце замерло в груди. Твой муж потеряет сознание у алтаря от восторга. © GrouchyYoung / Reddit
«В 16 лет мне понравилось одно платье, и я сохранила его фото себе. А теперь, годы спустя, вдруг нашла именно его»
«Невеста дала мне полную свободу решать, каким будет ее свадебный наряд. Я сшила ей брючный костюм, и, по-моему, она выглядела в нем как настоящая крутышка»
Манишка нна завязках с голыми боками как-то с крутизной не ассоциируется)
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«Можно ли надеть свадебное платье в магазин за продуктами? Я вышла замуж в сентябре, но до сих пор мечтаю носить его каждый день»
- Я понимаю это чувство! В итоге я укоротила свое и теперь надеваю его на наши юбилейные ужины. © Gold-Committee-6743 / Reddit
- О, дорогая, как же я обожаю все в этом образе. Ты выглядишь просто потрясающе в этом нежном, легком, струящемся, великолепном платье, и я просто в восторге от этой накидки. Весь твой образ просто идеален. © AlterEgoAmazonB / Reddit
«Я изначально была против свадьбы, а теперь рада, что она у нас была»
«Купила это платье, а сегодня заколебалась: не лучше ли было остановиться на традиционном белом цвете?»
«Просто очень хотела показать свадебное платье, которое мы с подружкой невесты придумали и сшили! На него ушло около 160 часов. Еще я сшила укороченную юбку для вечеринки»
- Ух ты, какая красота! Ты похожа на сказочную принцессу. Мне очень нравится, что вы с вашей помощницей придумали и сделали все сами! © Lafalot54 / Reddit
«Я вышла замуж в платье своей мечты»
«Решила, что не хочу обычное свадебное платье. А вот это, в котором есть что-то в духе греческих богинь, что-то — от стиля Хеди Ламарр и что-то — от „Звездных войн“, меня сразу зацепило»
«Я купила подержанное свадебное платье и влюбилась в него! Осталось лишь отпарить, чтобы не было заломов»
«Наконец-то пришло мое свадебное платье. Оно так причудливо, но мне это нравится»
«Подруга купила себе платье на свадьбу, глянула на него — и запал угас. Вернуть нельзя, а на другое денег нет. Уж было захандрила, но я вызвалась пошить ей наряд ее мечты»
«Золотое свадебное платье. Заказывая платье онлайн, я немного нервничала, но очень рада, что все-таки выбрала его»
- Наверняка твой муж просто не мог сдержать эмоций, когда увидел тебя в этом потрясающем платье. Божественно! © No_Travel_8493 / Reddit
«Подружка прямо в восторге была от моего свадебного платья Chotronette»
«Моя знакомая — китаянка, а выросла во Франции. Ей очень хотелось на свадьбу платье, которое соединило бы в себе разные традиции»
- «Я взяла за основу платье ципао [длинное женское платье, которое изначально носили маньчжурские женщины, — прим. ADME.] и разбавила его несколькими западными нотками — открытой спиной, силуэтом „русалка“ и шлейфом. Получилось неидеально, но она была без ума от счастья». © AdOk1965 / Reddit
«Я вышивала свое свадебное платье и туфли 435 часов»
- Платье отличное! Но обувь! Бог ты мой, будь у меня такая, я бы ее не снимала. © duckieleo / Reddit
«Вышла замуж в прошлом сентябре. И я до сих пор без ума от своего платья»
Интересно, как выглядел подол дорогого платья из тонкой ткани после хождения по лесным тропкам, камням и корягам?
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«Я чувствовала себя такой красивой в своем платье»
Каждый из образов — напоминание, что идеальный свадебный наряд — именно тот, в котором чувствуешь себя счастливой. Мы в восторге от каждого. А если хотите еще больше вдохновения, то читайте статью:
Фото на превью AdOk1965 / Reddit
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