16 примеров рукоделия, способных вдохновить на новое хобби
Сделай сам
52 минуты назад
У многих людей по-настоящему золотые руки, и когда их талант соединяется с хорошим воображением, получаются такие вещи, глядя на которые, хочется сказать: «Как ты это сделал?» От стильных нарядов до оригинальных игрушек, декора и аксессуаров — все это сделано вручную, с душой и фантазией. В этой подборке — удивительные примеры того, как творчество и умелые руки способны превратить идею в нечто особенное.
«Старое платье с порванной юбкой превратила в кружевное чудо. Надела его на свадьбу и чувствовала себя прекрасно»
- Да ты по-любому невесту затмила. Красотка! © HappyInTheRain / Reddit
«Моя попытка сотворить платье»
- Ты выглядишь как персонаж из фильма, который мог бы стать моим любимым героем! © s0ftrock / Reddit
«Средневековые костюмы для меня и моей собаки»
- Вы попали в точку! Наряд как будто из прошлых веков. Пес-рыцарь просто покорил мое сердце. © Sudden-Ear-9716 / Reddit
«Вырезал игрушку из дуба, липы и ореха»
«Вырезал лобзиком картину в подарок на свадьбу»
«Собрал мини-компьютер»
«Миниатюрный музей для моей коллекции камней!»
Фантастика! Даже не сразу поняла, что шикардос справа находится в маленьком шкафчике слева.
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«Сделал рабочие очки в стиле стимпанк из частей пишущей машинки и старых латунных деталей»
«Я сшила из обрезков кожи сумку в виде пиццы»
«Я проектирую этих ребят на своем ноутбуке, а затем печатаю на 3D-принтере»
«Чехол для моей шапочки выпускника!»
«Только что закончил эту плюшевую виверну»
«Я сделала костюм Фродо Бэггинса для своего садового гуся»
«Я связала эту сумку-лягушку и добавила пчел с крошечным ульем из бисера»
«Мой сын захотел костюм сантехника»
«Кошка и огромная улитка»
Далеко не все работы могут быть такими вдохновляющими. Вот статья о 14 мастерах и мастерицах, из-под чьих крючков выходит то диво дивное, то чудо чудное.
Фото на превью rebekka_travels / Reddit
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