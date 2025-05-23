14 мастеров и мастериц, из-под чьих крючков выходит то диво дивное, то чудо чудное

Фотоподборки
5 часов назад

Вязание — дело кропотливое, и не у всех хватает терпения довести дело до конца. А вот у героев и героинь нашей статьи его в достатке, поэтому на их работы хочется смотреть и любоваться ими, пусть даже некоторые из них получились не совсем такими, какими задумывались.

«Увидела фото в интернете и решила повторить. Получилось довольно мило. Вообще вязала для костюма, но получилась добротная шапка для прохладной погоды»

«Связала наволочку для подушки с кучей разных котов. По-моему, очень мило получилось»

«Связала панамки для своих внучат»

«Вязала по инструкции, которую ужасно перевели. Смотрите, что получилось, если хотите посмеяться»

«Смастерила чехол для своего старого пуфа, чтобы он подходил к новому дивану. Кривовато немного, но мне нравится»

«Связала себе вот такой укороченный топ-клубничку»

Зося
21 час назад

Ой, я тоже такой вязала себе лет в 17! Даже валяется где-то. Только из пряжи "ирис", тонкий хлопок.

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«Парень предложил встречаться, но я отказала. Сама хотела сделать ему это „предложение“ и вот что связала»

«Букет — подарок, демонстрирующий романтические чувства».

«Я обожаю вязать огромных зверушек в технике амигуруми»

Катерина Лисичкина
1 час назад

Ну, и как я теперь без такого дракоши буду? Я так не свяжу, у меня столько времени нет свободного! Он просто суперскиииий!!!

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«Связала своего песеля. Намучилась я, конечно, но оно того стоило»

«Моему отцу исполнилось 60, и я смастерила для него вот такую его маленькую копию, которая будет теперь держать его очки»

«Тайно начал вязать серьги для жены, хочу подарить их ей на день рождения»

Катерина Лисичкина
1 час назад

Какая тонкая работа. Прям интересно, что за мужик, который вяжет тебе изящные сережки тайно! Надеюсь не.... маньяк.

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«Связала этого огромного покемона для моего маленького племянника. Теперь это самое лучшее и удобное место для сидения в доме»

«Я чуть с ума не сошла, когда увидела этот узор, и вот готова моя клубничная подушка. Это подарок для кое-кого с работы»

«Связала вот такие накладки для кроксов»

Фото на превью App_Store-5000 / Reddit

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