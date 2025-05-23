14 мастеров и мастериц, из-под чьих крючков выходит то диво дивное, то чудо чудное
Фотоподборки
5 часов назад
Вязание — дело кропотливое, и не у всех хватает терпения довести дело до конца. А вот у героев и героинь нашей статьи его в достатке, поэтому на их работы хочется смотреть и любоваться ими, пусть даже некоторые из них получились не совсем такими, какими задумывались.
«Увидела фото в интернете и решила повторить. Получилось довольно мило. Вообще вязала для костюма, но получилась добротная шапка для прохладной погоды»
«Связала наволочку для подушки с кучей разных котов. По-моему, очень мило получилось»
«Связала панамки для своих внучат»
«Вязала по инструкции, которую ужасно перевели. Смотрите, что получилось, если хотите посмеяться»
«Смастерила чехол для своего старого пуфа, чтобы он подходил к новому дивану. Кривовато немного, но мне нравится»
«Связала себе вот такой укороченный топ-клубничку»
Ой, я тоже такой вязала себе лет в 17! Даже валяется где-то. Только из пряжи "ирис", тонкий хлопок.
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«Парень предложил встречаться, но я отказала. Сама хотела сделать ему это „предложение“ и вот что связала»
"Я почему раньше отказала? Потому что у тебя букета не было..." - голосом Печкина.
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«Букет — подарок, демонстрирующий романтические чувства».
«Я обожаю вязать огромных зверушек в технике амигуруми»
Ну, и как я теперь без такого дракоши буду? Я так не свяжу, у меня столько времени нет свободного! Он просто суперскиииий!!!
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«Связала своего песеля. Намучилась я, конечно, но оно того стоило»
«Моему отцу исполнилось 60, и я смастерила для него вот такую его маленькую копию, которая будет теперь держать его очки»
«Тайно начал вязать серьги для жены, хочу подарить их ей на день рождения»
Какая тонкая работа. Прям интересно, что за мужик, который вяжет тебе изящные сережки тайно! Надеюсь не.... маньяк.
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«Связала этого огромного покемона для моего маленького племянника. Теперь это самое лучшее и удобное место для сидения в доме»
«Я чуть с ума не сошла, когда увидела этот узор, и вот готова моя клубничная подушка. Это подарок для кое-кого с работы»
«Связала вот такие накладки для кроксов»
Фото на превью App_Store-5000 / Reddit
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