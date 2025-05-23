14 мастеров и мастериц, из-под чьих крючков выходит то диво дивное, то чудо чудное

Вязание — дело кропотливое, и не у всех хватает терпения довести дело до конца. А вот у героев и героинь нашей статьи его в достатке, поэтому на их работы хочется смотреть и любоваться ими, пусть даже некоторые из них получились не совсем такими, какими задумывались.

«Увидела фото в интернете и решила повторить. Получилось довольно мило. Вообще вязала для костюма, но получилась добротная шапка для прохладной погоды»

«Связала наволочку для подушки с кучей разных котов. По-моему, очень мило получилось»

«Связала панамки для своих внучат»

«Вязала по инструкции, которую ужасно перевели. Смотрите, что получилось, если хотите посмеяться»

«Смастерила чехол для своего старого пуфа, чтобы он подходил к новому дивану. Кривовато немного, но мне нравится»

«Связала себе вот такой укороченный топ-клубничку»

«Парень предложил встречаться, но я отказала. Сама хотела сделать ему это „предложение“ и вот что связала»

«Букет — подарок, демонстрирующий романтические чувства».

«Я обожаю вязать огромных зверушек в технике амигуруми»

«Связала своего песеля. Намучилась я, конечно, но оно того стоило»

«Моему отцу исполнилось 60, и я смастерила для него вот такую его маленькую копию, которая будет теперь держать его очки»

«Тайно начал вязать серьги для жены, хочу подарить их ей на день рождения»

«Связала этого огромного покемона для моего маленького племянника. Теперь это самое лучшее и удобное место для сидения в доме»

«Я чуть с ума не сошла, когда увидела этот узор, и вот готова моя клубничная подушка. Это подарок для кое-кого с работы»