18 шедевров, которые появились на свет благодаря крючку и спицам
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1 час назад
Для талантливого человека с крутым хобби, таким как вязание, что угодно может послужить вдохновением. Сочное яблоко может сподвигнуть связать крутой берет, а случайно увиденная в журнале схема на незнакомом языке не оттолкнет, а сподвигнет воплотить такой шедевр. А порой с помощью спиц и пряжи можно выразить любовь к своей семье, связав парные носочки. Идей для воплощения множество, нужно только запастись материалами, временем и терпением. Ну а потом можно смело хвастаться своими изделиями.
«Мне нравится делать из пряжи подобных гоблинов»
«Я сделала „фруктовый“ берет»
"Пока я не посмотрела с другой стороны, я так гордилась этой курочкой"
"Не могу дождаться подходящей погоды, чтобы носить свой бикини-топ"
«Я немножко похулиганила и связала такой подарок другу. Правда, теперь хочу оставить себе»
«Я сделал свою первую вязаную рубашку»
«Мой сын научился вязать и это стало его страстью. Горжусь тем, что он не обращает внимания на всякие глупые стереотипы, типа вязание — это для девчонок»
«Целый год прошел, мой шедевр наконец-то готов. Я сам мыл, вычесывал и прял пряжу из овечьей шерсти, чтобы связать этот свитер»
«Небо, клубника, пастернак, кролики и тюльпаны — вот уж действительно весенние носочки»
«Закончила свитер „Твин Пикс“. Задействовала и крючок, и спицы»
«Связала парные носки для моей свекрови и двухлетнего ребенка»
«Наконец-то сделала себе подушку, на которой будет удобно лежать с наушниками»
«Я тут нашла японскую технику вязания „заплатками“ и вон какой свитер забабахала»
«Мне понадобилась уйма времени, чтобы спрясть пряжу для этого свитера. А вот сам он был готов во мгновение ока. На „сдачу“ связала из обрезков еще такую балаклаву»
«Сообразила такую игольницу для мамы»
«Я связала арбузную летучую мышку»
«Моя бабуля отдала мне целую кучу своей пряжи, так что я решила использовать ее с умом. Мой первый топ»
«Парные носочки для моего мужчины и 6-месячной принцессы»
Еще больше крутых идей для воплощения можно подсмотреть в других наших статьях:
Фото на превью BlackRoseStorm / Reddit
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