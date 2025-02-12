20+ человек, которые с помощью вязания создают маленькие шедевры

Фотоподборки
16 часов назад

Это раньше считалось, что вязание — хобби для бабушек, а сегодня им занимаются все, кому не лень: и мужчины, и женщины, и молодежь. И результат получается очень разный, но неизменно крутой, ведь превратить в крутую вещицу моток ниток — это надо уметь!

«Я просто хочу подарить вам немного солнечного света!»

«Я наконец-то закончила цветочное покрывало. Это самая большая и сложная вещь, которую я когда-либо вязала»

«Я довязала свой свитер с котиками! У меня закончились белые нитки, поэтому пришлось сделать воротник серым, но мне даже нравится»

Когда вязание — это искусство

«Мой первый проект 2025 года — чехол для запасного колеса на машине моей мамы. Вышло не идеально, но я собой горжусь!»

«Моя свекровь — сумасшедшая кошатница. Она чокнется, когда увидит, какой подарок я ей приготовила!»

«Жена связала себе свитер с „Королем и Шутом“»

«Теща считает, что я сумасшедший, раз езжу в кабриолете при — 20 ℃. Но она связала мне шарф и шапку, чтобы я не замерз»

«Связала себе на лето раздолбайскую кофточку»

«Я сделала апельсиновое дерево бонсай для кабинета моего физиотерапевта!»

«Это практично? Нет. Мне это нравится? Да!»

«Моя новая сумка»

  • Ух ты, какая шикарная! Я такую точно носила бы. © dschama / Reddit

«Я только учусь вязать крючком, и это мой первый большой проект. Как вам?»

Хозяйка М Г
14 часов назад

Ну нифига себе! Я тоже только учусь вязать крючком и дальше вязаного зайца и косметички я не ушла🤦‍♀️

-
-
Ответить

«Моему парню понравился свитер за $ 990, и я подумала: „Пф-ф-ф, да я сама такой свяжу запросто!“ Нет, это было не так просто, но я справилась»

«Я сначала связала эту осеннюю шаль, а потом вручную ее покрасила. Было страшно все испортить, но вроде бы получилось классно»

«Я сделала сову! Обожаю сов, они очень загадочные и красивые»

  • Это так реалистично! Мне кажется, что она подойдет и клюнет меня прямо в душу. © lemeneurdeloups / Reddit

«Я 2 года трудилась над этим покрывалом!»

«Не могу поверить, что я это сделала! Это африканский цветочный тарантул. Я трудилась над ним целую вечность»

«Связала свой первый букет цветов на выпускной брата!»

«Я работаю художником-декоратором, и это мой первый проект по вязанию крючком в рамках трудовой деятельности»

Когда даже носки — это тоже своего рода произведение искусства

«Вопрос такой: если бы вы были 17-летней девушкой, вам бы понравилась эта сумка? Я связала ее на день рождения для племянницы»

  • В 17 лет я бы засунула ее в самый дальний угол шкафа, но потом нашла бы ее там в 22 года и носила, не снимая. © door-harp / Reddit

Уникальные вещи можно или сделать самостоятельно, или поискать их на барахолках и в комиссионках — там тоже нередко попадаются эксклюзивные варианты. Ну а если в вашей семье есть люди с золотыми руками, то проблема решается сама собой.

Фото на превью OlegIvanov22 / Pikabu

Комментарии

Уведомления
Евгений Молотов
1 день назад

Дамы и господа, я закончил бактус. Пора уже было связать что-то для себя) сначала мне не очень понравилось как получается, но решил попробовать и не прогадал. Хотел оставить без кистей, но с ними мне показалось лучше, сделал короткие. Не знаю, как его сфотографировать нормально)

Комментарий с изображением на AdMe.Media
-
-
Ответить
Буква Эф
9 часов назад

раз пошла такая пьянка... свитер для себя любимой, сверху вниз, без швов😀 вязать полотном, конечно, нудно, но я не тороплюсь

-
-
Ответить

Похожее