20 пассажиров самолета, которым не раз испытали нервы на прочность

Переживала перед первым полётом с ребёнком в Турцию, чтобы не мешал другим пассажирам. Ему тогда было 2 с половиной года, и шабутной, неусидчивый. Нас спасла задержка рейса. Ровно 8 часов он бегал по аэропорту, с редкими остановками на попить-поесть. Как только сели в самолёт и пристегнули, он мгновенно уснул и разбудили мы его уже при выходе из салона)

А насчёт полёта чуть ли не паника была, когда зимой летели из Барселоны, а нам никак не давали посадку, в итоге вместо 4,5 часов мы налетали больше 6.

И один раз почти три часа мы провели в самолёте перед взлетом, оказалось, что был сбит малазийский боинг и видимо решались пути следования (мы это узнали уже после посадки, у нас тогда не было мобильного интернета).