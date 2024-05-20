15+ человек, которые ошиблись номером и влипли в эпичную историю

Позвонить или написать по ошибке не тому человеку может быть проще простого. Один записывал номер на слух и не расслышал какую-то цифру, другой пытался набрать по памяти, а третьему и вовсе могли намеренно дать неправильные контакты. В любом случае, такой разговор или переписка обычно надолго остаются в памяти обоих собеседников. Да вы сами посмотрите.