12 историй, о людях, которые не прошли мимо и совершили маленькое чудо

В мире, полном спешки и равнодушия, особенно ценятся добрые поступки. Эти жесты — порой совсем скромные, почти незаметные — могут стать настоящими чудесами для тех, кому они адресованы. В этой статье мы хотим напомнить всем: волшебство живет рядом, стоит лишь открыть сердце.