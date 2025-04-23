Ну...я вот лично один раз видела, как плакала макака. Вот прям слезами. Прям рыдала. Как человек. Даже морду лапами закрывала. Но у ней правда горе было.
12 историй, о людях, которые не прошли мимо и совершили маленькое чудо
Добро
1 час назад
В мире, полном спешки и равнодушия, особенно ценятся добрые поступки. Эти жесты — порой совсем скромные, почти незаметные — могут стать настоящими чудесами для тех, кому они адресованы. В этой статье мы хотим напомнить всем: волшебство живет рядом, стоит лишь открыть сердце.
Некоторые изображения созданы с помощью ИИ.
- Подруга зашла в зоомагазин. Все крохи играют, а один щенок сидит и реально плачет, прям слезы катятся. Она бегом домой — притащила мужа. Он молча посмотрел на эту несчастную кроху, сказал жене: «Пойдем домой!» Жена сама чуть не плачет. А муж дома достал деньги, которые он откладывал на зимнюю резину (щенок породистый и стоил дорого), и отдал ей со словами: «Иди уж, забирай мелкого». © Светлана К. / Dzen
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- Я лежала в больнице, больная гриппом. В день выписки медсестра спросила меня, почему меня никто не навещает. Я ответила, что у меня нет ни родных, ни друзей, кто бы позаботился обо мне. Видимо, она была так тронута моей историей, что оставила свой номер. Мы с ней стали созваниваться, с ней было легко общаться. Со временем оказалось, что у нее есть взрослый сын. Мы с ним познакомились и друг другу понравились. Теперь у меня есть и жених, и классная свекровь. © Карамель / VK
- Где-то месяц назад зашла в магазин, с товарами стою в небольшой, хмурой очереди. Пикает сканер, периодическое: «Пакет нужен?» А я здороваюсь с кассиром, она все пробивает, благодарю, желаю хорошего дня. Дама на кассе чуть оживилась: «Девушка, можно вам цветы подарить?» Я удивилась. А в магазине списали тюльпаны, которые продавали к празднику, мне предложили забрать несколько букетов. Отказываться не стала, подкрепила благодарность шоколадкой. Вроде мелочи, но добра вокруг стало чуть больше. © Подслушано / Ideer
О списанных тюльпанах читаю уже в который раз. Может быть, какие-нибудь другие цветы спишете, а? Хотя бы для разнообразия.
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- В соседней квартире жила старенькая бабушка. Дети ее давно бросили, жила одна. Характер у нее был тяжелый, но в целом она была не злая. Почему-то ко мне хорошо относилась, всегда чем-то угощала, так что я в ответ помогал — то сумки донести, то мусор вынести. У нее была внучка, ровесница мне. Она иногда приходила, но редко, потому что родители ее, как я понял, были против, даже наказывали за это. Потом, когда ей исполнилось 18, она ушла от родителей и стала жить с бабушкой.
Бабушка нас постоянно подталкивала друг к другу, говорила мне: «Ты о бабке заботишься, теперь и о внучке позаботься».
Ну, так и вышло, поженились мы. И до сих пор вместе. Хотя, если честно, мне кажется, что она обо мне заботится даже больше. Были случаи странные. Например, собирался я как-то с ребятами на речку, в последний момент жена сказала: «Не поедешь, лучше мне помоги». Ну, остался. А пацаны в тот день попали в аварию, серьезно так. И это не раз было. Думаю, бабуля что-то знала, раз такую жену мне оставила. © Не все поймут / VK
- Реанимировали с сестрой полуживого стрижа, у которого диагностировали «сотрясение клюва». Поили подслащенной водой из шприца, кормили мясным фаршем. Спасибо девушке-орнитологу, которая сказала, что стрижи в неволе не живут, и зоопарк таких не принимает. Отступать было некуда. Пациент улетел через два дня! Стриж вблизи очень похож на микроорла: лапы мохнатые и когтистые, и профиль почти орлиный. © Подслушано / Ideer
- Плохо спала из-за работы. Всего три часа сна, и снова по коням. Забежала в магазин купить что-то перекусить. Стою, выбираю из содержимого на полках, и тут раздается звонок на мой телефон. «Здравствуйте, машина с номером таким-то ваша? А не вы ли ключи потеряли?» Не было предела моему офигеванию, когда ключей в моем кармане не оказалось! Побежала сломя голову к машине, где меня ждал мой спаситель, еще и отругал, что сумку внутри оставила. © Подслушано / Ideer
- Случайно встретил бывшую. С тех пор, как мы расстались много лет назад, у нее был трудный период. Она только что ушла от абьюзера и была на мели. В новой съемной квартире даже мебели толком не было. Она спала на каком-то ужасном раскладном кресле. Мое глупое сердце не выдержало. Я пошел в мебельный, купил кровать и оплатил ее доставку. Девушка так и не узнала, от кого подарок. © billbapapa / Reddit
- Когда мне было 17, я работал доставщиком пиццы. Однажды заказали среднюю пиццу. Когда я постучал в дверь, мне открыла женщина, которую окружила стайка из 6-ти восторженных детей. Женщина рассчиталась мелочью и извинилась, что не может дать мне чаевых. Я чувствовал себя так плохо. Как они семеро будут есть эту пиццу? Я сам заказал еще 2 большие пиццы и попросил коллегу доставить их. Надеюсь, детям понравилось. © kevroberts65 / Reddit
- Нужны были деньги, устроилась уборщицей на подработку. Транспорт в городе ходит плохо, машина (очень старая десятка) ломается каждую неделю. И вот на подработке я жаловалась на это знакомой, хозяин фирмы случайно услышал и на следующий день подарил мне свою старую машину. Сказал, когда родители были живы, ездил на ней к ним в село, а продать никак руки не доходили. Мол, давай, поехали, переоформим на тебя, тебе нужнее. Думала, не бывает такого. © Подслушано / Ideer
- Путешествовала автостопом. Вещей с собой минимум, денег тоже. Зашла в торговый центр, умыться и почистить зубы. Положила телефон на раковину, да там и забыла. Опомнилась минут через 15, вернулась в туалет — телефона нет. У меня паника, денег почти ноль. Попросила у прохожего позвонить, звоню на свой номер, трубку взяла женщина. Оказывается, кто-то нашел мой телефон и отдал администратору ТЦ. Есть на свете честные люди! © Подслушано / Ideer
- Сын соседей остался без велика. Мы с мужем бросили им в почтовый ящик конверт со 100-долларовой купюрой и с запиской, в которой говорилось, что это на новый велосипед и хороший замок. Семейство написало милый благодарственный пост в соцсетях. Мы почувствовали себя приятно. © Csquared211 / Reddit
- Сидела в кофейне, вижу, заходит бабушка. Маленькая, хрупкая, в руках 2 букетика полевых цветов. Спросила у баристы, можно ли погреться. Тут в кофейню залетает парочка — молодые, веселые, делают заказ, парень замечает бабушку и вдруг выдает: «Давайте я у вас куплю для своей девушки!» Покупает у нее цветы (первый букетик купила одна посетительница) и вдруг спрашивает: «А вам что-нибудь взять? Кофе, чай?»
Бабушка сразу замахала руками, мол, не надо, и так уже спасибо, но парень её не слушал. «Зеленый чай? Отлично! А к чаю что возьмете? Макарун?» Бабушка засмеялась: «Ой, сынок, я даже не знаю, что это». В итоге парень выбрал для нее пирожное, оплатил заказ, помог снять пальто, задвинул за ней стул. Вся кофейня наблюдала за этим, и, кажется, у всех поднялось настроение. Люди улыбались, кто-то шептал комплименты в сторону парня. Вот бы в мире было больше таких людей. © Карамель / VK
Эффективный и неагрессивный менеджмент по продаже цветов... Да еще и экзотикой угостили. Респект бабке!
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