12 историй о людях, чья находчивость достойна оваций
Наверняка и в вашем окружении есть такие мастаки, которые на все найдут остроумный ответ и нестандартное решение. Или вообще какой-нибудь дикий, но, по иронии судьбы, действенный лайфхак. А уж какой креатив дети выдают — вообще умора. Про таких людей наши истории.
А в конце расскажем, каким казусом людская смекалка можем обернуться.
- Недавно купили черепаху сыну, а аквариум еще не заказали: слишком дорогой. Поэтому черепаха просто гуляет по квартире, где ей захочется. Мы уже устали искать ее под диванами, креслами, столами. Поэтому муж придумал гениальное решение — поставил на нее сигнализацию. И теперь, когда нужно найти черепаху, мы берем брелок, как от машины, и делаем «пик-пик», а потом ищем по звуку. © Палата № 6 / VK
- Работал я как-то в ресторане, а там придумали ноу-хау со съедобным меню. Ну я и себе несколько листов съедобной бумаги домой стащил. Решил дома девушку разыграть. Разложил бумагу, один лист сам начал есть, она заходит на кухню, а я ей кричу: «Давай, помогай есть, а то нас всех скоро в полицию заберут!» Она без лишних слов начала помогать и есть со мной листы. Вот за такую верность и смелость я и женился на этой женщине! © Палата № 6 / VK
- Еще в детстве придумала, как себя успокоить, если сильно волнуюсь. Закрываю глаза и представляю, что держу губами шарик. А затем глубоко вдыхаю носом, воображая, что воздух смешивается с той «чернотой», что у меня внутри (беспокойством). Выдыхаю потом мысленно в шарик эту черноту. Проделываю так пару раз, пока не почувствую, что «чернота» закончилась. Завязываю в фантазиях шарик и отпускаю его. Открываю глаза, и все проходит. Работает до сих пор, хоть уже и знаю суть. © Подслушано / Ideer
- Племяшка-подросток обожает лапшу, а ее мать строго запрещает. Ребенок от этого хочет лапшу не меньше и придумала суперплан. Значит, отсчитывает время — не менее часа до прихода матери. Ест лапшу в комнате на столе, там есть выдвижная полка для клавиатуры, если надо — можно задвинуть, открывает окно настежь и лопает. Потом складывает контейнер в портфель, утром выкидывает. © Подслушано / Ideer
- В недавнем прошлом я вел свободный образ жизни в плане контактов с противоположным полом. А тут встретил потрясающую девушку. Сходу понял, что это мой человек. Однако со старыми привычками сразу расстаться сложно. Изменять не планирую и даже не думаю. Но вот иногда по привычке хочется сказать комплимент какой-нибудь другой даме. Придумал лайфхак: каждый раз, когда хочется это сделать, вместо этого пишу комплименты своей. Направляю свои инстинкты ловеласа в нужное русло. © Подслушано / Ideer
- Большую часть времени с трех до 11 лет проводила с мамой в больницах. Часто неделями не пускали гулять: вдруг зараза пристанет, а иммунитет никакой. Естественно впечатлений в стенах больницы было очень мало. И вот мама придумала мне сказку, которую мы создавали вместе. Каждый день мы с ней делились новостями из двух разных сказочных королевств. Замки из бисквита, фонтаны с лимонадом, леденцовые деревья.. И этого всего, как оказалось, мне хватило, чтобы выпустить детскую фантазию из четырех стен на волю и не стать замкнутой букой. © Подслушано / Ideer
Какое чудесное воспоминание! Ваша мама нашла замечательный способ поддержать вас в трудное время. Фантазия действительно может творить чудеса. Такие моменты остаются в памяти навсегда.
- Наученный горьким опытом на предыдущих местах работы, придумал лайфхак. Когда в очередной раз уволился, купил новый телефон с новой симкой специально для работы. На собеседованиях тоже оставлял его. Устроился на работу и всем давал этот номер. Включал его утром, когда из дома выходил на работу, а выключал, когда вставал с рабочего кресла. И никаких звонков с просьбой выйти в выходные или вернуться, когда уже доехал до дома. © Подслушано / Ideer
- Мой муж, залипая в гаджеты или просто думая о жизни, частенько не улавливает моих просьб и поручений. Нашла способ с этим бороться: теперь после важной просьбы добавляю: «Принял?» Прямо видно, как в этот момент включается мозг, память отматывает разговор назад. Ни разу этот лайфхак меня не подвел. Главное — не злоупотреблять. © Подслушано / Ideer
- У моей дочки недавно выпал первый зуб, и она очень ждала зубную фею. Мы с мужем положили ей под подушку подарок, а зуб убрали. Утром она проснулась, взяла подарок и спросила: «А где фея?» Мы объяснили, что она прилетает ночью, оставляет подарки и улетает. А дочь в ответ: «Но я всю ночь только делала вид, что сплю, на самом деле подсматривала. И видела только вас, вы мою подушку трогали. Фея не смогла прилететь?» Мы тут же подхватили и придумали легенду, что у феи много дел, поэтому она передала подарок через нас. Ох уж эти детки! © Мамдаринка / VK
- У меня малыш придумал новую игру. Говорит:
– Мам, ты мне денюжку, а я тебе загадку.
– А кто же победит?
– Ну... Тот, кто больше загадок отгадает.
– Так мне же, получается, их некому загадывать!
– Да, это недостаток...
Что ж, немного поиграли – выманил у меня деньги себе в копилку. Говорят же, что ребенка надо во всех его начинаниях поддерживать. © Мамдаринка / VK
- Прикатила ко мне родственница. Я накупила вкусностей, билеты в оперу взяла. А она внезапно приехала с внучкой лет 16. По дороге с вокзала сообщила, мол, та хочет поступать в наш универ, хорошо бы ей у меня жить: «Все равно ты одна живешь!» Ну я и прикололась: взяла и выставила в прихожей предусмотрительно купленные мужские тапки 47 размера и повесила в ванной огромный мужской халат. Надо было видеть их глаза. А живу я и вправду одна. © Подслушано / Ideer
- Я обладательница очень густых, длинных, непослушных волос. Недавно, кстати, утром чудесного дня понедельника, опаздывая на работу, помыла голову и начала быстро сушить. И тут фен выключился. Просто отошел в мир иной. Живу на севере, на улице -20 °С, с волос капает. Но не зря я по профессии инженер. Взяла пылесос, поставила на стол и повернула задним обдувом воздуха на себя. Что вы знаете о находчивости и объемных прическах? Только мешок-пылесборник вынуть не забудьте. © Подслушано / Ideer
Про пылесос- мы ещё в 90-е с мамой пользовались! Тогда фенов не было. А волосы у обоих ниже поясницы и сушить очень долго...
Но мы не инженеры, если что...😄
Бонус: иногда находчивость может сыграть злую шутку
- В ТЦ за мной увязался подозрительный чувак. Спешно ушла вперед. И тут увидела незнакомца, симпатягу. Да как кинулась в объятия со словами: «Дорогой, тут меня один нахал преследует». Тот сразу свалил. Поблагодарила своего псевдопарня за помощь, как вдруг его жена вышла из магазина со словами: «Это что такое? Она твоя любовница?!» © Карамель / VK
Находчивость, между прочим, очень характерна для студентов. Сами посудите: приспособиться к условиям общаги или выкручиваться на экзаменах, когда не знаешь и половины, — это надо быть очень сообразительными. Кстати, вот и ностальгическая подборка о студенчестве.
Комментарии
Дама с тапками 47 размера и мужским халатом припасла это все заранее, или купила по дороге с вокзала?