15+ комичных историй об умной технике, которая однажды вышла из-под контроля

Истории
20 часов назад

В рекламе часто обещают, что современная техника сделает нашу жизнь легче и удобнее. Вот только кто бы предупреждал, что все эти роботы-пылесосы, умные колонки и прочие блага цивилизации иногда способны довести своих владельцев чуть ли не до нервного тика. Это и произошло с героями нашей статьи. Спойлер: все закончилось благополучно и многие авторы этих историй от души посмеялись над собой.

  • У родителей колонка стоит в кухне. Мама однажды ночью вышивала, на фоне шел фильм. Актриса эмоционально произносит: «Слушай, Лариса, ты ведь замуж выходишь?». И тут мама испугалась, потому что необычный голос откуда-то из-за спины произнес: «Правда? А за кого?» Пара секунд ужаса. Мама оборачивается, на кухне никого и только умная колонка светится. © Ziraiel / Pikabu
  • Сидели с подругой в кафе, она пожаловалась, что ее собакен обнаглел: взялся охранять тапок, рычал на всех проходящих мимо членов семьи и даже норовил тяпнуть. Вечером мне изо всех щелей полезла реклама курсов дрессировки собак. Спасибо, Жорик. © ФьюАлка / ADME
  • Всегда с иронией относилась к тому, что люди дают имена технике. У всех друзей у роботов-пылесосов есть «клички». Но я же нормальная, я пылесос называть не буду. Он прожил без имени неделю. Потом вырвал провод модема, нашел какой-то пакет, долго шуршал им в коридоре, в итоге как-то залез внутрь, запутался и начал орать. И все, теперь это Барсик! © Подслушано / Ideer
  • Смотрел фильм на ноутбуке, поставил на паузу и пошел в ванную. Лежу, греюсь. Слышу, что фильм включился. Ну, думаю, бывает. Потом — снова на паузу. Я затих и ванную осматривать начал на наличие увесистых предметов. И снова фильм включился. Меня в горячей ванне в пот холодный бросило. Причина выяснилась позже. Я пока фильм смотрел, пил кофе и на столике возле ноутбука печеньки оставил, собака их тырить начала и по клавиатуре с сенсорной панелью лапами ходила. © lexxlm / Pikabu
  • У меня восстание роботов. Бывший парень настраивал мне умный дом: робот-пылесос, увлажнитель воздуха, освещение. Расстались, я его везде заблокировала, а он не оставляет попыток меня вернуть. Сегодня ночью у меня включился пылесос, потом увлажнитель, потом свет. Я отключаю, а они снова включаются. В моей студии некуда деться. Он администратор учетной записи умного дома. Пришлось обесточить квартиру. Ищу, как сбросить настройки. Настойчивый парень. © Подслушано / Ideer
  • В корейских школах запрещают держать при себе телефон в учебное время. Ученик приходит в класс утром и сдает мобильник учителю или классному руководителю, а после уроков берет обратно. Моя дочка решила просто не носить новый телефон в школу, чтобы не потерять.
    Но другие девочки захотели схитрить и начали прятать гаджеты в сумках, книгах и карманах, а учительнице врали, что тоже оставили все дома. День-два та терпела, все-таки замечая мобильники и планшеты. Но вот одним утром, опять видя ехидные детские мордашки, учительница громко крикнула тонким девчачьим голосом: «Сири!». Практически от каждого стола понеслось в общий хор: «Да, слушаю!». © Mari Potyomkina / Dzen
  • Стиральная машина в последнее время стала барахлить. Не запускает стирку, якобы дверца не закрыта. Можно стоять и долго тыкать на кнопку включения, никогда не знаешь, с какого раза ее удастся запустить. Но моя супруга быстро нашла к ней подход. После второго машинного отказа она громко говорит: «Не ври. Все у тебя закрыто». Срабатывает всегда на 100%, но только у нее. Когда некогда возиться с роботом, всегда зову жену на помощь, а иногда даже звоню и включаю громкую связь. © Подслушано / Ideer
  • Летом я сильно заболела, температура под 40 несколько дней держалась, я лежала в постели. В один из дней телевизор на половину стены величиной вдруг включился на заставке, где огонь в камине горит, я даже испугалась, что стена загорелась. А потом пришли олени. © Катерина Лисичкина / ADME
  • Дома с определенной периодичностью стали раздаваться странные звуки — протяжный вдох или легкий шипящий выдох. Особенно было жутко слышать это в тишине или ночью. Поделилась с подругой, та наговорила разных ужасов. Это продолжалось пару недель, я сходила с ума. Муж тоже слышал, но у него крепкие нервы и здоровый сон. Я облазила всю комнату, каждый уголок. И вот однажды, в очередной раз заглядывая во все укромные уголки, я услышала шипящий звук. Прямо передо мной на высокой полке стояла аромалампа. Ее мне подарила дочь, а я ее две недели назад переставила и видимо что-то там запустилось, и она, зараза, стала периодически срабатывать вхолостую, вот и получался такой пшик. © Ланаlana / Dzen
  • Купила дочке куклу на батарейках. Ей бутылочку в ротик ставишь — она типа пьет молоко с причмокиванием, шлепаешь по попе — плачет, нажимаешь на ножки — разное говорит, на грудку — смеется. Нажимаешь на одну ручку — говорит «мама», а на вторую — «папа». Так вот, однажды отец дочери слинял, и кукла на следующее утро перестала говорить «папа». Просто мистика. Сосед потом пытался починить, но не смог, удивлялся, мол, все подключено, должно работать. © Тунгуска / Dzen
Maxipotak
18 часов назад

Катерина Лисичкина, вы в телевизоре)) , но тема не раскрыта!
Олени пришли:
а) в телевизоре;
б) в ваших видениях ( из-за высокой температуры);
в) в реальности 😱???

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  • Мой жених очень ревнивый. Недавно мы спросили у умной колонки: «Кто твой хозяин?» Я думала, она назовет мое имя. Она почему-то ответила: «Виталик». Моего будущего мужа зовут по-другому, естественно. Теперь мой суженый думает, что у меня есть любовник. © Подслушано / Ideer
  • У нас одна машина, жена не ездит за рулем. Однажды она сильно заинтересовалась функционалом видеорегистратора. Какое качество съемки, как просмотреть что снято и пишется ли звук, долго ли сохраняются записи. Терпеливо объяснял, хотя странно было — до этого она к технике особого интереса не проявляла. Потом сосед рассказал, как родственник со стороны его жены спалился — хотел показать благоверной интересный момент из поездки, а случайно перемотал на кадры, когда он съездил к одной даме. © Ferrum59 / Pikabu
  • Было это лет двадцать назад, когда еще были диски и проигрыватели. Зима. Муж ушел в ночь на работу. Выхожу из ванной и вдруг слышу шепот-пение на непонятном языке. Тихо-тихо, как в ужастиках. А я в одном полотенце в темноте. Кое-как доползла до выключателя. Включила свет — никого. И тут поняла: муж перед уходом на работу пылесосил, а на проигрывателе слушал «Энигму». Потом сделал потише и ушел, а до конца музыку не выключил. Эффект, конечно, был непередаваемый. Как меня кондратий не хватил, не знаю. © Таня Баранова / Dzen
  • У меня появился робот-пылесос с функцией влажной уборки. На ночь программирую уборку, заливаю резервуар, а утром вижу под пылесосом лужу: все, что не получилось использовать для мойки пола, он через тряпку просто слил на пол. Я поднимаю его, чтобы под ним вытереть, а он орет: «Смотрите все! Я умею лета-а-ать!» Так беспардонно, когда сделает лужу, не ведет себя даже мой трехлетний сын. © Александр Новоселов / Dzen
  • На второй день после покупки умной колонки сидел на работе в другом городе и изучал приложение. Наткнулся на функцию звонка без ответа. Позвонил ради интереса, попробовать, как это работает. А дома жена точит лясы с чужим мужиком. Послушал минут 20, узнал много интересного. Приехал домой, рассказал, что все знаю. Оказалось, она уже почти два года любит другого и регулярно к нему «ездит в гости». 8 лет брака, 3 детей. Покупка себя оправдала на 100 процентов, рекомендую. © Аноним / Pikabu
  • Пришли с будущим мужем в ЗАГС расписываться. А у него в телефоне приложение, которое возраст определяет. Сфоткались. Камера показывает, что ему 35 лет, мне 39. А нам реально 38 и 40. Посмеялись. Вышли после регистрации. Снова делаем фото, а телефон показывает 40 и 36. Муж: «Ну вот, 15 минут в браке, а уже на 5 лет постарел. Это все ты, кровь мою выпила — вот тебе сразу и минус 4 года». © Елена Рррррр / Dzen
  • У меня дома есть робот-пылесос. Иногда его пугаюсь. Но самый страшный момент был вчера. Когда я смотрел ужастик, он совершенно бесшумно врезался в мою ногу! Мой ужас в этот момент не передать. © Подслушано / Ideer
  • Купили в ванную комнату освежитель. Вот все бы ничего, но ночью приходит ко мне кот и начинает орать. Непонятно. Потащилась с ним на кухню. Еда есть, вода тоже. А он ведет меня в ванную. Я уже подумала, что крысы завелись. Первый же этаж. И тут звук «пс-с-с». Кот заорал и забрался на меня. А это освежитель с таймером заработал. Днем-то не слышно, много шумов. © Wilena / Dzen

Что бы еще почитать? Держите статью, в которой собраны несколько изящных способов ответить на хамство и не уронить достоинство.

Комментарии

Уведомления
Юрий Кузнецов
13 часов назад

2225 год. Одна семья купила робота помощника со встроенным детектором лжи. Поздно вечером домой приходит сын. Отец его спрашивает - Ты где был , почему так поздно домой пришел ? - Я у друга Васи уроки делал. Робот подходит к сыну и даёт ему подзатыльник. Отец снова - Где ты был ? Сын - У Васьки в приставку играли. Отец - Не ври мне никогда , я своему отцу никогда не врал . Робот поворачивается к отцу и даёт ему затрещину. В комнату вбегает жена и кричит мужу - Отстань от ребёнка ,это же твой сын ! Робот подбегает к жене и даёт затрещину ей.

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Violeta
11 часов назад

По ходу, люди покупают умные пылесосы чисто, чтобы жизнь скучной не была!

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Nati Ja
9 часов назад

Я - похвастаться. Внук в 8 лет накопил денег (подарки наа праздники в виде денежки, собирание колорадских жуков, мойка машин папы и машин друзей семьи, которые приезжали в гости, труд ребёнка оплачивался) и купил робот-пылесос. В магазин ходил с родителями. Нарёк пылесос Федей. Участвовал в конкурсе сочинений о сбывшихся мечтах. В городе занял 1 место. Ездил потом с этим сочинением в Москву наа какой-то форум. И везде демонстрировал своего Федю. Вот такая сбывшаяся мечта (одна из многих).

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Софочка
8 часов назад

Меня такое приложение опознало как парня 23 лет от роду. Хотя вроде все говорят, что женственно выгляжу.
Теперь даже любопытно, что там за база данных такая у них, n/a которой приложеньку тренировали.

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Александр ф
7 часов назад

А этот освежитель чуть Отца сума не свёл, я его включил что бы через 30 мин пырскал а Отец дома мышь искал.

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