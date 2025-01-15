Никто не помнит разве роман "1984"? Он воплотился в реальность.
15+ комичных историй об умной технике, которая однажды вышла из-под контроля
В рекламе часто обещают, что современная техника сделает нашу жизнь легче и удобнее. Вот только кто бы предупреждал, что все эти роботы-пылесосы, умные колонки и прочие блага цивилизации иногда способны довести своих владельцев чуть ли не до нервного тика. Это и произошло с героями нашей статьи. Спойлер: все закончилось благополучно и многие авторы этих историй от души посмеялись над собой.
- У родителей колонка стоит в кухне. Мама однажды ночью вышивала, на фоне шел фильм. Актриса эмоционально произносит: «Слушай, Лариса, ты ведь замуж выходишь?». И тут мама испугалась, потому что необычный голос откуда-то из-за спины произнес: «Правда? А за кого?» Пара секунд ужаса. Мама оборачивается, на кухне никого и только умная колонка светится. © Ziraiel / Pikabu
- Сидели с подругой в кафе, она пожаловалась, что ее собакен обнаглел: взялся охранять тапок, рычал на всех проходящих мимо членов семьи и даже норовил тяпнуть. Вечером мне изо всех щелей полезла реклама курсов дрессировки собак. Спасибо, Жорик. © ФьюАлка / ADME
- Всегда с иронией относилась к тому, что люди дают имена технике. У всех друзей у роботов-пылесосов есть «клички». Но я же нормальная, я пылесос называть не буду. Он прожил без имени неделю. Потом вырвал провод модема, нашел какой-то пакет, долго шуршал им в коридоре, в итоге как-то залез внутрь, запутался и начал орать. И все, теперь это Барсик! © Подслушано / Ideer
- Смотрел фильм на ноутбуке, поставил на паузу и пошел в ванную. Лежу, греюсь. Слышу, что фильм включился. Ну, думаю, бывает. Потом — снова на паузу. Я затих и ванную осматривать начал на наличие увесистых предметов. И снова фильм включился. Меня в горячей ванне в пот холодный бросило. Причина выяснилась позже. Я пока фильм смотрел, пил кофе и на столике возле ноутбука печеньки оставил, собака их тырить начала и по клавиатуре с сенсорной панелью лапами ходила. © lexxlm / Pikabu
- У меня восстание роботов. Бывший парень настраивал мне умный дом: робот-пылесос, увлажнитель воздуха, освещение. Расстались, я его везде заблокировала, а он не оставляет попыток меня вернуть. Сегодня ночью у меня включился пылесос, потом увлажнитель, потом свет. Я отключаю, а они снова включаются. В моей студии некуда деться. Он администратор учетной записи умного дома. Пришлось обесточить квартиру. Ищу, как сбросить настройки. Настойчивый парень. © Подслушано / Ideer
- В корейских школах запрещают держать при себе телефон в учебное время. Ученик приходит в класс утром и сдает мобильник учителю или классному руководителю, а после уроков берет обратно. Моя дочка решила просто не носить новый телефон в школу, чтобы не потерять.
Но другие девочки захотели схитрить и начали прятать гаджеты в сумках, книгах и карманах, а учительнице врали, что тоже оставили все дома. День-два та терпела, все-таки замечая мобильники и планшеты. Но вот одним утром, опять видя ехидные детские мордашки, учительница громко крикнула тонким девчачьим голосом: «Сири!». Практически от каждого стола понеслось в общий хор: «Да, слушаю!». © Mari Potyomkina / Dzen
- Стиральная машина в последнее время стала барахлить. Не запускает стирку, якобы дверца не закрыта. Можно стоять и долго тыкать на кнопку включения, никогда не знаешь, с какого раза ее удастся запустить. Но моя супруга быстро нашла к ней подход. После второго машинного отказа она громко говорит: «Не ври. Все у тебя закрыто». Срабатывает всегда на 100%, но только у нее. Когда некогда возиться с роботом, всегда зову жену на помощь, а иногда даже звоню и включаю громкую связь. © Подслушано / Ideer
- Летом я сильно заболела, температура под 40 несколько дней держалась, я лежала в постели. В один из дней телевизор на половину стены величиной вдруг включился на заставке, где огонь в камине горит, я даже испугалась, что стена загорелась. А потом пришли олени. © Катерина Лисичкина / ADME
- Дома с определенной периодичностью стали раздаваться странные звуки — протяжный вдох или легкий шипящий выдох. Особенно было жутко слышать это в тишине или ночью. Поделилась с подругой, та наговорила разных ужасов. Это продолжалось пару недель, я сходила с ума. Муж тоже слышал, но у него крепкие нервы и здоровый сон. Я облазила всю комнату, каждый уголок. И вот однажды, в очередной раз заглядывая во все укромные уголки, я услышала шипящий звук. Прямо передо мной на высокой полке стояла аромалампа. Ее мне подарила дочь, а я ее две недели назад переставила и видимо что-то там запустилось, и она, зараза, стала периодически срабатывать вхолостую, вот и получался такой пшик. © Ланаlana / Dzen
- Купила дочке куклу на батарейках. Ей бутылочку в ротик ставишь — она типа пьет молоко с причмокиванием, шлепаешь по попе — плачет, нажимаешь на ножки — разное говорит, на грудку — смеется. Нажимаешь на одну ручку — говорит «мама», а на вторую — «папа». Так вот, однажды отец дочери слинял, и кукла на следующее утро перестала говорить «папа». Просто мистика. Сосед потом пытался починить, но не смог, удивлялся, мол, все подключено, должно работать. © Тунгуска / Dzen
Катерина Лисичкина, вы в телевизоре)) , но тема не раскрыта!
Олени пришли:
а) в телевизоре;
б) в ваших видениях ( из-за высокой температуры);
в) в реальности 😱???
- Мой жених очень ревнивый. Недавно мы спросили у умной колонки: «Кто твой хозяин?» Я думала, она назовет мое имя. Она почему-то ответила: «Виталик». Моего будущего мужа зовут по-другому, естественно. Теперь мой суженый думает, что у меня есть любовник. © Подслушано / Ideer
- У нас одна машина, жена не ездит за рулем. Однажды она сильно заинтересовалась функционалом видеорегистратора. Какое качество съемки, как просмотреть что снято и пишется ли звук, долго ли сохраняются записи. Терпеливо объяснял, хотя странно было — до этого она к технике особого интереса не проявляла. Потом сосед рассказал, как родственник со стороны его жены спалился — хотел показать благоверной интересный момент из поездки, а случайно перемотал на кадры, когда он съездил к одной даме. © Ferrum59 / Pikabu
- Было это лет двадцать назад, когда еще были диски и проигрыватели. Зима. Муж ушел в ночь на работу. Выхожу из ванной и вдруг слышу шепот-пение на непонятном языке. Тихо-тихо, как в ужастиках. А я в одном полотенце в темноте. Кое-как доползла до выключателя. Включила свет — никого. И тут поняла: муж перед уходом на работу пылесосил, а на проигрывателе слушал «Энигму». Потом сделал потише и ушел, а до конца музыку не выключил. Эффект, конечно, был непередаваемый. Как меня кондратий не хватил, не знаю. © Таня Баранова / Dzen
- У меня появился робот-пылесос с функцией влажной уборки. На ночь программирую уборку, заливаю резервуар, а утром вижу под пылесосом лужу: все, что не получилось использовать для мойки пола, он через тряпку просто слил на пол. Я поднимаю его, чтобы под ним вытереть, а он орет: «Смотрите все! Я умею лета-а-ать!» Так беспардонно, когда сделает лужу, не ведет себя даже мой трехлетний сын. © Александр Новоселов / Dzen
- На второй день после покупки умной колонки сидел на работе в другом городе и изучал приложение. Наткнулся на функцию звонка без ответа. Позвонил ради интереса, попробовать, как это работает. А дома жена точит лясы с чужим мужиком. Послушал минут 20, узнал много интересного. Приехал домой, рассказал, что все знаю. Оказалось, она уже почти два года любит другого и регулярно к нему «ездит в гости». 8 лет брака, 3 детей. Покупка себя оправдала на 100 процентов, рекомендую. © Аноним / Pikabu
- Пришли с будущим мужем в ЗАГС расписываться. А у него в телефоне приложение, которое возраст определяет. Сфоткались. Камера показывает, что ему 35 лет, мне 39. А нам реально 38 и 40. Посмеялись. Вышли после регистрации. Снова делаем фото, а телефон показывает 40 и 36. Муж: «Ну вот, 15 минут в браке, а уже на 5 лет постарел. Это все ты, кровь мою выпила — вот тебе сразу и минус 4 года». © Елена Рррррр / Dzen
- У меня дома есть робот-пылесос. Иногда его пугаюсь. Но самый страшный момент был вчера. Когда я смотрел ужастик, он совершенно бесшумно врезался в мою ногу! Мой ужас в этот момент не передать. © Подслушано / Ideer
- Купили в ванную комнату освежитель. Вот все бы ничего, но ночью приходит ко мне кот и начинает орать. Непонятно. Потащилась с ним на кухню. Еда есть, вода тоже. А он ведет меня в ванную. Я уже подумала, что крысы завелись. Первый же этаж. И тут звук «пс-с-с». Кот заорал и забрался на меня. А это освежитель с таймером заработал. Днем-то не слышно, много шумов. © Wilena / Dzen
Что бы еще почитать? Держите статью, в которой собраны несколько изящных способов ответить на хамство и не уронить достоинство.
Комментарии
2225 год. Одна семья купила робота помощника со встроенным детектором лжи. Поздно вечером домой приходит сын. Отец его спрашивает - Ты где был , почему так поздно домой пришел ? - Я у друга Васи уроки делал. Робот подходит к сыну и даёт ему подзатыльник. Отец снова - Где ты был ? Сын - У Васьки в приставку играли. Отец - Не ври мне никогда , я своему отцу никогда не врал . Робот поворачивается к отцу и даёт ему затрещину. В комнату вбегает жена и кричит мужу - Отстань от ребёнка ,это же твой сын ! Робот подбегает к жене и даёт затрещину ей.
По ходу, люди покупают умные пылесосы чисто, чтобы жизнь скучной не была!
Я - похвастаться. Внук в 8 лет накопил денег (подарки наа праздники в виде денежки, собирание колорадских жуков, мойка машин папы и машин друзей семьи, которые приезжали в гости, труд ребёнка оплачивался) и купил робот-пылесос. В магазин ходил с родителями. Нарёк пылесос Федей. Участвовал в конкурсе сочинений о сбывшихся мечтах. В городе занял 1 место. Ездил потом с этим сочинением в Москву наа какой-то форум. И везде демонстрировал своего Федю. Вот такая сбывшаяся мечта (одна из многих).
Меня такое приложение опознало как парня 23 лет от роду. Хотя вроде все говорят, что женственно выгляжу.
Теперь даже любопытно, что там за база данных такая у них, n/a которой приложеньку тренировали.
А этот освежитель чуть Отца сума не свёл, я его включил что бы через 30 мин пырскал а Отец дома мышь искал.