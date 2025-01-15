15+ комичных историй об умной технике, которая однажды вышла из-под контроля

2225 год. Одна семья купила робота помощника со встроенным детектором лжи. Поздно вечером домой приходит сын. Отец его спрашивает - Ты где был , почему так поздно домой пришел ? - Я у друга Васи уроки делал. Робот подходит к сыну и даёт ему подзатыльник. Отец снова - Где ты был ? Сын - У Васьки в приставку играли. Отец - Не ври мне никогда , я своему отцу никогда не врал . Робот поворачивается к отцу и даёт ему затрещину. В комнату вбегает жена и кричит мужу - Отстань от ребёнка ,это же твой сын ! Робот подбегает к жене и даёт затрещину ей.