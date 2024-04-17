15+ человек, которые бежали от гостеприимных хозяев так, что пятки сверкали

Я в 90-е ходила по разным фирмам в качестве аудитора. В одной мне после работы подарили огромный пакет со свежей рыбой. Я одна жила, куда мне столько? Пошла в гости к подруге, которая сидела с ребенком и у нее всегда было много животных. Она очень обрадовалась рыбе. Потом, через какое-то время я опять собралась к ней в гости и как положено взяла с собой тортик. Подруга спросила - А рыбу ты не принесла?