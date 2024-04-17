15+ человек, которые бежали от гостеприимных хозяев так, что пятки сверкали
Никто не спорит, что каждая семья строит свой быт так, как считает нужным. Вот только некоторые из привычек и традиций могут привести посторонних людей в легкое замешательство. Например, одни считают, что можно спрятать принесенные гостями продукты в холодильник и выставить на стол чай с сушками, а другие не видят ничего плохого в том, чтобы совместить кухню и санузел.
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Ещё и по чувству вины проехалась тетка;)))) отцом брезгуешь;)))) у неё собственные дети, наверное, совсем больные психически с таким воспитанием
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Т.е.после этого случая Вы ещё несколько раз были у этих людей в гостях?
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Хорошая родня ... Экономная. В голодный год к ним за сухариками можно будет ходить. Если дверь откроют.)))
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У одних знакомых на кухне двойная раковина. В одной части они моют посуду, а во второй, рядом - находится мешок с мусором. Вот прям помойное ведро. А рядом на столе чашки, ложки и прочая посуда, из которой они едят.... Я в шоке, а им нормально, удобно. Бррр
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Ну ладно, допустим мальчикам еще туда-сюда. А девочкам-то как? Да и нужда бывает не только малая.
А вообще - бред какой-то.
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Какой стойкий товарищ, меня б стошнило нахрен после первой же ложки.
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Моя мелкая с раннего детства обожает болгарский перец, хотя большинство детей его на дух не переносят. Вкусы у всех разные
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Норм. Я в армии видел на кухне столовой замороженную свинную тушу с штампом, где был указан год заморозки. Свинина была старше меня на семь лет. Вполне съедобная.
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Это тартар — холодная закуска французской кухни. Нам, простолюдинам , не понять ... Правда французы жрут и лягушек и улиток... Про дождевых червей не знаю...
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В детстве ( да и сейчас) любила чеснок и то как он пахнет. Я делала себе черный хлеб с чесноком и обязательно натирала чесноком корочку. Мякиш с чесноком съедала, а корочку прятала под подушку , чтоб ночью пахло вкусно.
П.с.: теперь конечно ничего никуда не прячу)
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Ну, я бы не стала делать вид, что на диете, а просто сказала бы, что не буду после вашего ребенка. Ничего обидного в этом нет. Для нормальных людей.
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Бонус: трогательная история про обувного мастера
- Когда я была студенткой, подрабатывала репетиторством. Договорилась с одной женщиной, что буду заниматься с ее близнецами. Она помялась и спросила, нет ли у меня поношенной обуви. Я удивилась и сказала, что есть. Короче, выяснилось, что ее свекровь страдает слабоумием, но оживляется, когда надо починить обувь. Она всю жизнь проработала в сапожной мастерской и все умеет, даже шить обувь с нуля, не только чинить. Врачи сказали, что ей пойдет на пользу работа руками — это помогает восстанавливать когнитивные функции мозга.
Я взяла туфли, которым срочно нужны были новые набойки, и пришла. С некоторой опаской, конечно. Познакомились. Сначала эта женщина вела себя как ребенок лет 5–6, но когда увидела обувь — и взгляд, и манера поведения полностью изменились. Она взяла туфли и ушла в свою комнату.
Это были идеальнейшие набойки! И отполированные туфли! Те туфли, в которых я пришла, тоже сияли, хотя я там провела полтора часа: полчаса знакомилась и болтала с мальчиками и час занималась. Я работала в этой семье почти два года, пока они не переехали. За это время мастер починила обувь половине моего общежития. Я сразу сказала, что за это мы будем платить. Но все равно они брали у студентов только половину стоимости. © Хищный ЗаИц / ADME
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Комментарии
Дай бог нам всем , ежели постигнет слабоумие, то именно в такой форме. Висеть камнем на шее у детей и внуков - очень не хочется , лучше как закончатся силы самому за собой ухаживать - лечь однажды вечером спать и просто не проснуться.....
Я в 90-е ходила по разным фирмам в качестве аудитора. В одной мне после работы подарили огромный пакет со свежей рыбой. Я одна жила, куда мне столько? Пошла в гости к подруге, которая сидела с ребенком и у нее всегда было много животных. Она очень обрадовалась рыбе. Потом, через какое-то время я опять собралась к ней в гости и как положено взяла с собой тортик. Подруга спросила - А рыбу ты не принесла?