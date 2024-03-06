16 мужчин, чья сообразительность внезапно вышла погулять

К сожалению, не у всех смекалка работает на «отлично». Кто-то может не понимать намеков даже тогда, когда просишь человека о чем-то напрямую. Кто-то просто упирается и не хочет принимать советов. А другие перебарщивают с фантазией и это им потом выходит боком.