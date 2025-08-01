Помню, что в пору моей юности ходил анекдот о Пушкине: - Большая очередь в книжный магазин. Подошедшая женщина спрашивает у впереди стоящего мужчины: "Вы не подскажете, за какой книгой такая очередь?" - "Да книгу какого-то лётчика продают - АС Пушкин называется". (Почувствовала себя какой-то древностью).
16 казусов, когда высокое искусство столкнулось с суровой реальностью
Как гласит известная цитата, «Искусство — это жизнь, жизнь — это искусство». Насколько верно это высказывание, судить не нам. Однако сложно не согласиться, что иногда столкновение высокого искусства и прозы жизни приводит к весьма забавным и неожиданным ситуациям. От музейных курьезов до нелепых инсталляций, от перформансов, вышедших из-под контроля, до смешных историй, произошедших за кулисами вернисажей — когда гений встречается с обыденностью, искры смеха неизбежны. Мы собрали 16 уникальных и порой абсурдных случаев, когда серьезные произведения или амбициозные задумки невольно превращались в предмет иронии или вызывали неподдельный восторг своей нелепостью. Приготовьтесь улыбнуться: в этой подборке высокое искусство показывает свою человеческую, а иногда и комичную сторону.
- В детстве была очень смышленым ребенком и, конечно же, безумно любила слушать сказки перед сном. Однажды читает мне мама «Сказку о рыбаке и рыбке», а я ей выдаю: «Не надо мне глупости эти читать, дед уже давно мог себе „новую бабку“ попросить и не мучиться». С тех пор сказки А.С. Пушкина не пользовались у меня популярностью. © Подслушано / Ideer
- Я отвел восьмилетнего сына в музей современного искусства. Первым экспонатом оказался огромный белый холст с небольшим мазком черной краски. Я, не особо впечатленный, стою перед этой картиной, как вдруг мой сын громко спрашивает: «И это искусство?» Честно говоря, я был того же мнения. Так напыщенно выставить эту ленивую картину за какой-то современный шедевр. Остальная часть экспонатов в музее была не менее помпезной, вопрос моего сына так и звенел у меня в ушах. © ibejeph / Reddit
- У меня на руке татуировка с Пушкиным. Стою в очереди, рядом четкая дамочка: сердце львицы, взгляд волчицы. Тычет в тату:
— Парень твой?
— Это Саша, просто люблю его.
— А муж-то есть? Как реагирует?
— Бесится! Пускай стихи пишет!
— А Сашка писал?
— Офигенные!
Она помолчала и выдала:
— Счастливая! Тогда понятно все! © Подслушано / Ideer
- Я работаю искусствоведом в Париже. В мои задачи не входят экскурсии, но иногда приходится брать группы по Лувру. Знали бы вы, сколько среди нас фанатов Дэна Брауна и его «Кода да Винчи»! Каждый, ну просто каждый, считает своим долгом вякнуть что-то по поводу Джоконды или Тайной вечери! Люди! Это приятная художественная литература с не менее приятным намеком на интеллектуальный триллер. Но пожалуйста! Рядом с Иисусом на Тайной вечере сидит Иоанн-креститель, на картине «Мона Лиза» действительно изображена жена флорентийского купца, под Лувром нет могилы Магдалены. © Подслушано / Ideer
А одногруппник не обнаглел? То есть, он считает нормальным просто взять и начать поправлять ЧУЖУЮ футболку? Ок, возможно, для ГГ он несколько больше, чем просто одногруппник. Но даже в таком случае это как минимум невоспитанно.
- Моя подруга давно собирается сделать тату, но точно не знает, что именно хочет набить. Мы решили поискать в интернете варианты. На странице одного сообщества увидели татуировку, которая точь-в-точь картина «Сотворение Адама». Потрясающе красиво. В комментариях кто-то спрашивает: «Если кто знает, подскажите мастера». На что другой пользователь заявляет: «Микеланджело».
- Одно время очень увлекалась модой и стилем, но возможности перекраивать свой гардероб особо не было. Решила как-то разнообразить образы тем, что есть. Стала добавлять аксессуары, пробовать сочетать вещи по-новому, платочки повязывать. И вот один раз надела в университет обычные брюки и футболку. Аккуратно подвернула у футболки рукава, чтобы смотрелось поинтереснее. Прихожу, а одногруппник вдруг начал поправлять у меня рукава. Я в ответ попыталась сказать, что так и должно быть. Он, поняв в чем дело, засмеялся и даже чуть смутился. В общем, ничего не сложилось у меня с высокой модой.
- Поехал с семьей в славный город Санкт-Петербург наслаждаться красотой северной столицы. Все было просто прекрасно: величественный Зимний дворец, шикарные залы Эрмитажа, великолепная архитектура, пока жена не затащила пропитаться современным искусством в Эрарту. Тут то я и прочувствовал всю мощь высокого искусства современности. Я не фанат живописи, но впечатления остались крайне негативные. Сплошная пошлятина и картины уровня детсада, видно, что «художники» даже не стараются что-то сказать своими работами. Набрызгал кистью на мольберт, растер и нормально, людям и так сойдет. Жена говорит мне, что вот, мол, видишь как тебя зацепило, а мне кажется это не правильно. © CrazyKonstructor / Pikabu
- Подруга рассказывает, что ей до сих пор стыдно за то, что она уснула в театре: «Партер, мюзикл „граф Орлов“, музыка громкая, бравурная, а я чувствую, отключаюсь. Мужу говорю, мол, если что, толкни меня. И все — дальше темнота». Она очнулась, потому что почувствовала, что ее ухо что-то щекочет слева. А муж сидел справа. Оказалось, что на ее плече посапывал молодой человек со стрижкой ежик. Ей стало очень неловко. Мало того, заснула, так еще и не со своим мужем. Она повернулась направо, а муж похрапывает, запрокинув голову на спинку кресла, вместо того, чтобы ее разбудить.
Верх неловкости наступил, когда она заметила рядом с пареньком девушку. Та поймала взгляд и как поднесет палец к губам: «Тс-с-с, устал, не будите его, пожалуйста». Подруга говорит, что важно кивнула и великодушно и уставилась на сцену. Муж проснулся к антракту. Молодой человек тоже. Все дружно похлопали артистам и потянулись в буфет. © ParoliParoli / Pikabu
- Однажды моя соседка собиралась на важную встречу по работе. Встала ни свет, ни заря. Долго делала укладку. Получился классный объем. Она вдохновлялась моделями с недавнего модного показа. Довольная своим внешним видом пришла на встречу, где ее ждал коллега. Он поздоровался как обычно, а потом ухмыляясь, сказал, кивая на ее волосы: «Сразу видно, что выспалась, лохматая такая».
самый первый утренник у дочери в детском саду. по такому случаю мы с женой оба отпросились с работы. приходим, садимся. начинается утренник, дети что-то лопочут, зовут деда Мороза со Снегурочкой, тут же баба яга. в общем идет представление. и минут через 10 я начинаю все медленней моргать. в итоге понимаю, что под этот шум умудрился заснуть. открываю глаза: представление заканчивается, а жена моя тихо посапывает) тихонько разбудил ее. долго потом смеялись над этой ситуацией, но дочери до сих пор так и не признались, что практически весь утренник проспали😀
- Летом в детском лагере мое рабочее место на улице: стол и ноутбук. Засиделась как-то раз допоздна. Проходит мимо охранник.
— Чего домой не идем?
— Скоро пойду. Здесь хотя бы ветерок.
— Ветерок, свет — все по заказу, для вас. В интернете что-то ищешь?
— Достоевского читаю.
Посмотрел на меня, попятился спиной и убежал. © lionet96 / Pikabu
- Считаю цены для коммерческого предложения поставки электротехники в строящийся ЖК и в ресторан на первом этаже. Ресторан называется неожиданно: «Дездемона». Почему? Так вот. Одним из элементов комплектации служит блок аварийного резерва, имеющий аббревиатуру МАВР-11. © lBlackHeyda4HNk / Pikabu
- Давненько как-то взялся за «Сто лет одиночества», где главного героя и всех его потомков зовут Аурелиано Буэндиа (ну или почти всех). На третьем Аурелиано я перестал понимать кто из них кто и отложил книгу до лучших времен. © onlywhenim***** / Pikabu
Читала, что мать Александра Блока узнав, что сын читает Достоевского - воскликнула: "Сашенька, читать Достоевского в феврале?! Да как же это возможно!" В конце зимы и правда Достоевского читать тяжеловато, организму и так трудно - авитаминоз, нехватка солнца, а летом, мне кажется, в самый раз.
- Подруга попала в больницу с пневмонией, жаловалась, что скучно, интернет на телефоне не работает, заняться нечем, попросила книжку какую-нибудь привезти. А я была в запаре, схватила первую попавшуюся и отвезла. Когда раскидалась с делами, меня стало что-то терзать, а что именно — понять не могла. Потом подруга перестала отвечать мне и мои сомнения подтвердились: так и есть, отвезла ей книжку Ремарка «Жизнь взаймы», где главная героиня страдала от туберкулеза. © Подслушано / Ideer
- Давеча я решила немного приобщиться к искусству. Взгляд упал на одно издание. Оказалось, что весьма неплохая книга. Куча непонятных фотографий со всех просторов необъятной. Но цена почти три тысячи! Ну что ж, приблизить себя к высокому не получилось. Нашла книгу об истории искусства для собак. Решила собаку приобщать, не то что это она неокультуренная. Как оказалась, собакам все равно на искусство, ну вот вообще, им лишь бы поесть. © Tanyterskay / Pikabu
я из ремарка читал только на западном фронте... там вроде от болезней легких никто не страдал.
но вообще "суровые" писатели той эпохи любили членовредительство и болезни. удобная ширма для оправдания фигни которую творили порой их герои.
так что больному наверное лучше мистера клеменса принести, того же тома сойера - особенно если все книги есть. хотя космо наверное тоже пойдёт.
- Против романов на работе. Поэтому, когда кто-то пытается за мной приударить, выдаю какую-нибудь галиматью в стиле известного «Ремарк прекрасная писательница» и мужчин сдувает. Идеальный способ. Им есть над чем посмеяться с коллегами, а ко мне никто не лезет. Все счастливы. © Подслушано / Ideer
- Вернувшись с работы, муж, как обычно, пошел мыть руки. Вбегает на кухню, где я грею ужин, свирепый: «Где он?!» Просто он «раскусил» меня: стульчак унитаза поднят, значит, мужик приходил в его отсутствие. А я всего лишь помыла унитаз. Ну прямо Шерлок, блин. © Подслушано / Ideer
Итак, мы убедились, что даже в мире высокого искусства, где царят глубокие смыслы и возвышенные идеи, порой находятся место для самых обыденных и уморительных ситуаций. Эти 16 казусов наглядно показывают: жизнь всегда вносит свои коррективы, и иногда эти коррективы оказываются до смешного нелепыми. Возможно, именно в таких моментах, когда искусство спускается с пьедестала и сталкивается с суровой реальностью, оно становится еще ближе и понятнее нам, обычным зрителям. Ведь что может быть человечнее, чем способность посмеяться над собой? Надеемся, наша подборка подарила вам несколько минут искреннего смеха и еще раз доказала: искусство — это не только про возвышенное, но и про очень, очень смешное. А какие у вас отношения с высоким искусством? У нас много статей, в которых люди соприкасаются с прекрасным:
Комментарии
Противница романов на́ работе, конечно, остроумная, но, блин, а если попадётся ухоед обозначенного ей уровня? Из тех, которым женщина должна быть красивой, а мужчина умным?
Да и на́ работе выставляться тупенькой - такая себе идея, можно работодателей невзначай убедить, а им точно мозги важнее.
а как последняя история с искусством связано? или это была инсталляция "поднятый стульчак"?
"..выдаю какую-нибудь галиматью вв стиле известного «Ремарк прекрасная писательница»!"
Слышали новость? Эмиль Золя угорел! (с) =)))