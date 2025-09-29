Симпатично. И не лень кому-то наклеивать! Наверное дорогие, не очень берут их. Но по виду не спелые, ещё малыши совсем.
15+ примеров того, что в супермаркетах можно найти настоящие диковинки
При походах в магазины люди делятся на два лагеря: одни пришли со списком и идут четко к необходимым полкам, а другие ходят между рядами, рассматривают товары и берут все, что душе угодно. Именно в таких ситуациях можно набрести на такую диковинку, что руки чешутся сфотографировать и потом показывать своим знакомым со словами: «Смотри, что нашел!»
«Вот такие манго продают в моем продуктовом»
«Наткнулся на такой арбуз в Гонконге»
- Боже, так приятно было бы его разрезать! © SmileLikeAFox / Reddit
- Но не есть... © PoppetRock / Reddit
«Я купила лифчик. В магазине не заметила подвоха, а вот дома...»
Какая прелесть!! Я бы купила дюжину таких. Хоть в лифчике кто-то продержится за мои большие ти... дипломы.
- Ну чтож, видимо, вы в надежных руках. © jackwhite886 / Reddit
- Где ты его взяла? Мне нужен такой же, чтобы показать жене как сильно я ее люблю. © ajmsnr / Reddit
- Носить его прям странно. Но это слишком смешно, чтобы пройти мимо. © Ok_Law219 / Reddit
Тут много вопросов. Один из них — почему это назвали морепродуктами?
«Квадратный арбуз!»
«Представляете, в этом магазине есть набор для приготовления завтрака»
«Смотрите, я нашел черную курицу в супермаркете»
И что?не помню название породы,но давно про них знаю-действительно,черные перья и мясо
- О, я бы купила, чтобы подшутить над тем, для кого готовлю. Сказала бы: «Нашла на распродаже, как думаешь, мясо еще нормальное?» © -comfypants / Reddit
«В этом магазине продают разделенные по цветам драже»
«Я заказал доставкой 2 связки бананов. И вот что мне прислали»
Именно так я покупаю бананы. Слева уже созрели и их сразу можно есть. А справа полежат пару дней и доспеют. Но оплачиваю за вес, а не за количество связок.
- Это ты и тот ее «просто друг». © Striking-Ad6524 / Reddit
«Выходила из машины и выронила арбуз. Вот как он раскололся»
- А некоторые за такое кругленькую сумму выкладывают! © PossibilityDecent688 / Reddit
«У нас продают лоток яиц с гарантией, что в каждом из них будет по два желтка»
«В этом супермаркете продают миндаль в шоколаде в отделе с прокладками»
- Они именно там, где нужно. © philnolan3d / Reddit
«Только посмотрите какой огромный перец я купил. Апельсин рядом для сравнения»
«Купил несколько бананчиков-крошек в продуктовом»
«В моем магазине продают вот такого робота»
«Тут продают отдельные упаковки с тремя кусочками хлеба»
«В моем списке для доставки продуктов был пункт: „Один кусочек имбиря“»
«На данный момент это единственные весы в супермаркете»
«Прикиньте, тут продают картошку в индивидуальной упаковке»
Бонус: а вот еще пара историй о незабываемых покупках
- Приехала в Китай к сестре, и что-то сладенького захотелось. В магазине глаза разбегались. Выбрала какой-то аппетитный кексик с прикольной посыпкой. Подхожу с ним к сестре, а она как скривится: «Я бы к этому не прикасалась. Ты сейчас держишь кекс со сладкой начинкой и рыбной стружкой сверху. Гадость редкостная». Я попробовала, любопытно же. Сестра была права. Кто вообще додумался это сочетать?
- Были с мужем за границей. Зашли в супермаркет, увидели красивые шарфики. Так как за копейки, решили купить много. Приехали, раздарили всем, сами носили. И вот пришла я к матери, а у нее шарф этот вместо тряпки на кухне. Я в шоке, а она указывает на этикетку, где черным по белому написано, что это кухонное полотенце. © Подслушано / Ideer
