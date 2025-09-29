15+ примеров того, что в супермаркетах можно найти настоящие диковинки

При походах в магазины люди делятся на два лагеря: одни пришли со списком и идут четко к необходимым полкам, а другие ходят между рядами, рассматривают товары и берут все, что душе угодно. Именно в таких ситуациях можно набрести на такую диковинку, что руки чешутся сфотографировать и потом показывать своим знакомым со словами: «Смотри, что нашел!»