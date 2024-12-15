20+ курьезных историй из магазинов, в которых страсти кипят, как борщ на плите

В магазинах, на рынках и прочих торговых точках нередко происходят курьезные ситуации, героями которых могут быть как продавцы, так и покупатели. Иногда такие истории разворачиваются, что хоть стой, хоть падай, хоть в качестве анекдотов знакомым рассказывай.